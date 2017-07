OVNI : les martiens de Roswell ont 70 ans…

« La majorité des extraterrestres ne croient pas aux humains. » (Pierre Légaré, humoriste canadien, "Morts de tête", 2000).





C’est mignon, un petit extraterrestre à la mode Roswell. Une sorte d’E.T. avant l’heure. Gros cerveau de Greemlins, yeux de poisson frit et petit corps frêle et chétif. Cela s’est passé il y a soixante-dix ans, le 2 juillet 1947. Une soucoupe volante est entrée dans l’atmosphère terrestre et s’est écrasée dans une zone désertique près de Roswell, une ville du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Des êtres vivants ont été retrouvés, sans vie. Une autopsie a même été réalisée et filmée pour montrer à quel point ces petits êtres évolués étaient réels.



Le 8 juillet 1947, la base de l’armée de l’air de Roswell publia un communiqué de presse qui fit sensation dans la presse locale : « Les nombreuses rumeurs faisant état d’une soucoupe volante sont devenues réalité hier, lorsque le service des renseignements du 509e escadron de l’air force de la base de Roswell a pris possession d’un disque grâce à la coopération d’un paysan et du bureau du shérif du comté de Chaves au Nouveau-Mexique. L’objet volant a atterri dans un ranch près de Roswell durant la semaine dernière. Sans téléphone, le paysan a conservé le disque jusqu’à ce qu’il puisse contacter le bureau du shérif, qui informa le major Jesse A. Marcel du 509e escadron de l’air force. Une action fut immédiatement lancée, et le disque fut récupéré au domicile du paysan. Il a été examiné à la base de Roswell, puis transmis à de plus hautes autorités. ».







Le style du communiqué était maladroit et spéculait sur la réalité de la trouvaille. Il a été rédigé par le lieutenant Walter Haut (1922-2005), porte-parole de la Roswell Army Air Field, qui a confirmé son témoignage en décembre 2002, celui d’avoir vu les débris d’un vaisseau spatial ainsi que le corps de plusieurs extraterrestres plus petits que des hommes, et il les a vus en présence de sa hiérarchie (dont un ami colonel) qui aurait préféré étouffer l’affaire.



D’autres communiqués de l’armée, en 1947, ont rapidement infirmé l’hypothèse d’une supposée soucoupe volante. Malgré cela, la légende était née et une quarantaine d’années plus tard, des sondages indiquaient qu’une majorité des sondés croyait qu’une soucoupe volante habitée avait effectivement heurté la Terre et que des extraterrestres en étaient sortis, peut-être encore vivants pour certains. Les témoignages ont afflué, souvent, c’était l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours !…







Évidemment, le sérieux a été bafoué dans cette histoire à dormir debout. Le canular cinématographique était bien trouvé pour les images, un peu comme le monstre du Loch Ness (Nessie) ou le yéti. Le principal moteur de cette crédulité apparaît ici comme le secret militaire bien gardé.



La réalité devait être moins attrayante : c’était un ballon-sonde qui cherchait à espionner les activités nucléaires militaires des Soviétiques (qui n’avaient pas encore terminé leur première bombe nucléaire). Évidemment que le gouvernement américain ne pouvait pas se permettre de dire qu’il espionnait son principal concurrent dans la course folle aux armements nucléaires. Alors, tout calfeutrer par le secret, voire laisser entendre qu’un alien était parvenu jusqu’aux rives de la Terre, cela constituait une excellente diversion géostratégique. Les rumeurs sont toujours très efficaces car il y en aura toujours qui y croiront car ils voulaient déjà y croire auparavant.



À qui a profité toute cette agitation médiatique ? À ceux qui ont exploité le filon dans un but commercial, pardi ! Ainsi, lorsque l’affaire de Roswell est revenue d’actualité le 26 mars 1995 avec l’existence d’un vieux film prétendant décrire l’autopsie de quelques extraterrestres, plusieurs médias se sont procuré ce film pour plusieurs millions de dollars au total (il a fallu attendre vingt ans pour que le vendeur du film reconnût le canular avec des personnages en latex). De nombreuses créations (films, séries télévisées, romans, bandes dessinées, etc.) ont été produites sur cette hypothèse loufoque des extraterrestres de Roswell, sans compter évidemment l’essor touristique de la petite ville du Nouveau-Mexique qui fête les extraterrestres au même moment que la fête nationale américaine (le 4 juillet).







Cette résurgence de crédulité n’est jamais à l’abri d’une relance de l’affaire, comme ce fut le cas avec une interview pour "Kerrang Radio" de l’ancien astronaute Edgar Mitchell (mort le 4 février 2016 à 85 ans) qui a été le sixième être humain à avoir posé le pied sur le sol lunaire, les 5 et 6 février 1971 (mission Apollo XIV). Le 24 juillet 2008, il affirma sans preuve que le gouvernement américain avait caché l’existence d’une soucoupe volante en 1947 et qu’il avait exploité la technologie extraterrestre pendant soixante ans ! Une déclaration basée sur rien du tout sauf une mauvaise intuition, mais qui a fait un carton dans les médias américains (notamment la Fox News spécialisée dans le buzz). C’est une théorie du complot très classique (on nous cache la vérité, ça fait très "X-Files" !).



Le crash anodin de Roswell, plus qu’un événement de l’ufologie mondiale, est d’abord une illustration sociologique de la création d’un mythe et la démonstration que la crédulité se porte bien sur cette planète. On comprend alors comment autant d’électeurs ont pu adhérer aux élucubrations oiseuses d’une Marine Le Pen ou encore sont capables d’acheter un nouveau smartphone de plusieurs centaines d’euros seulement quelques mois après en avoir acquis un précédent. Les argumentations politiques ou commerciales peuvent convaincre avec les mêmes ressorts que ces témoignages flous sur les petits hommes pas verts de Roswell…





