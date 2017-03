Quand la réalité tue la rumeur

À l’approche du 1er avril, il va devenir de plus en plus compliqué de déterminer où commence la rumeur, et où finit le hoax, à tel point que des informations que nous prenons parfois pour des intox, sont de tristes ou belles réalités.

C’est une sorte de défi lancé aux internautes, pour découvrir s’ils sont capables de déjouer toutes les tentatives d’intox, et sans aller vers la solution la plus simple, en cliquant sur « hoax ou pas hoax », ils peuvent tenter, par leur seule intuition, de démêler le vrai du faux.

Ainsi quid de Marion Cotillard, qui, se prétendant possédée par l’esprit d’Édith Piaf, à la suite de son rôle dans le film « La Môme », dans lequel elle incarnait la célèbre chanteuse, s’est rendu au Pérou, pour pratiquer des cérémonies chamaniques, tentant des exorcismes avec du sel et du feu, afin de se libérer de cette emprise malsaine ? Lien

Restons dans la chanson...

Est-il possible que Jacques Dutronc se soit produit dans les années 70 dans le plus simple appareil devant le président de la république de l’époque, un certain Pompidou, lequel avait avoué avoir apprécié le spectacle ? lien

Restons dans la présidence avec la vie de Julie Gayet... pouvez-vous imaginer que la nouvelle compagne du bientôt ex-président, ait participé à la célèbre série TV « Premiers Baisers » ? lien

Laissez donc aller votre imagination, et croyez vous que Patrice Laffont et Sophie Davant, jouaient à un drôle de jeu dans les coulisses de Fort Boyard pendant les temps morts du tournage de la célèbre émission ? lien

Serait-il possible que l’intelligence de l’enfant soit transmise uniquement par la mère, et non par le père ?

Selon une récente étude génétique, notre intelligence ne dérive que du chromosome X femelle, alors que jusqu’à présent les scientifiques étaient convaincus que les deux parents contribuaient à part égale à l’intelligence de l’enfant. lien

Restons dans le domaine de la santé...

Jusqu’à présent, il était admis que la mort soit caractérisée par l’arrêt cardiaque d’un individu, Or des chercheurs canadiens ont prouvé qu’un patient à qui on avait retiré l’assistance respiratoire avait continué d’avoir une activité cérébrale environ 10 minutes après avoir été constaté cliniquement décédé. vrai ou faux ?

Toujours dans le domaine de la santé, serait-il possible que chacune de nos dents soit reliée à un organe de notre corps, permettant ainsi à un spécialiste de découvrir l’origine d’un problème de santé, en s’appuyant sur la douleur de l’une de nos dents ?

Ainsi la douleur d’une incisive supérieure, ou inférieure, serait liée un problème de cystite ou d’otite... la douleur de canines révèlerait un problème hépatique... celle d’une prémolaire indiquerait une probable pneumonie... celle d’une molaire serait le signe de problème digestif : anémie, ulcère, gastrite etc... vrai ou faux ?

Certains d’entre nous se réveillent régulièrement à une heure précise de la nuit, toujours la même... cela a-t-il un sens ?

Oui disent les scientifiques...

Si votre réveil se produit entre 21h et 23h...c’est le signe d’une mauvaise alimentation... si c’est de 23h à 1h, c’est le signe que votre vésicule biliaire ne peut digérer de mauvaises graisse... un réveil entre 1h et 3h sont le signe que votre foie est défaillant, car cette période est le moment où votre foie libère ses toxines... plus tard, un réveil qui se situerait entre 3h et 5h sont le symptôme de douleur, de tristesse, car à ces heures, les poumons sont en plein travail de régénération. Que croire ?

Et qui pourrait croire au drame de cette jeune femme entrée à l’hôpital pour une banale IVG, et qui en est ressortie amputée des 4 membres ?

Elle avait contracté une infection nosocomiale au CHU de Bordeaux, et le lendemain de l’intervention prévue, elle se trouve avec une fièvre de 40°... le médecin de garde refuse d’utiliser les antibiotiques, ce qui va provoquer la terrible suite. étonnant non ?

Quittons la santé pour le porte monnaie...

Tout comme dans la fameuse case du Monopoly « erreur de la banque en votre faveur », un étudiant est devenu millionnaire du jour au lendemain à la suite d’une erreur bancaire.

Il s’appelle Luke (chance en français), Moore (avec un O en moins, c’est Toujours Plus), et à 19 ans, il ouvre un compte à Goulburn, à la St Georges Bank, en Australie.

Grâce à une erreur informatique de cette banque, il se retrouvera avec un plafond de découvert illimité, et pendant 2 ans, il va dépenser sans compter la somme de 1,4 millions d’euros, sans que jamais la banque ne s’en inquiète.

Il ouvrira un magasin, achètera des voitures de luxe, des maisons... jusqu’au jour ou la banque réalisera l’erreur, et portera plainte, provocant l’incarcération de son client pour 4 ans et demi de prison, pour escroquerie, recel et abus de confiance. vrai ou faux ?

Un autre a eu plus de chance... un pauvre SDF contemplait avec envie la vitrine d’un bijoutier, débordant d’or et de diamants, et un internaute taquin à pris la photo, photo qu’il a publié en se moquant et insultant même ce pauvre homme... provoquant l’effet inverse : les internautes l’ont pris en pitié et l’ont couvert de cadeaux... tant est si bien que le bijoutier lui-même lui a offert une parure en or. lien

Quittons le monde de luxe et de bruit pour plonger dans celui du silence, et allons au fond des océans.

On se souvient de la découverte faite par la scientifique américaine Angéla Micol, qui en 2012 avait prouvé l’existence de pyramides au fond de l’Océan, plus grandes que celles de Gizeh en utilisant les images satellites que nous permet aujourd’hui Google Earth...lien

Puis, en 1996, la mission Pacantartic, ou œuvraient à bord de l’Atalante, le navire amiral de l’Ifremer, Louis Géli et Henri Bougault lesquels avaient identifié une structure de 3 km de haut de 20 km de large et de 500 km de long entre l’Australie et l’Antarctique. lien

Il y a mieux...

Une autre découverte est encore plus étonnante et semble prouver l’existence d’un mur large de 3,86 km lequel fait quasi le tour de la planète, reléguant au chapitre de la banalité la fameuse grande muraille de Chine.

Trucage génial ou réalité ?

À chacun de faire son opinion... ici.

Quittons le fond des océans pour la politique.

Une nouvelle qui en réjouira quelques-uns et qui en attristera d’autres...

Dans un sondage publié le 30 mars, Jean-Luc Mélenchon fait un bond considérable, gagnant 19 points d’un seul coup. hoax ?

Avec 47% d’opinions favorables, il devance Le Pen et Hamon, lequel est pourtant en nette progression.

Quant à Fillon, il est toujours au plus bas. lien

Mais les sondages sont, on le sait depuis peu, à prendre avec la plus grande précaution, d’autant que nous sommes à la veille du 1er avril.

On se souvient de la conférence de presse qu'avait donné François Fillon, afin de tenter de se remettre en selle, et affirmant que la journaliste anglaise, Kim Willsher en l’occurrence, laquelle avait dévoilé que son épouse affirmait n’avoir jamais travaillé aux cotés de son mari, était désolée des conséquences de cette interview et dénonçait « Envoyé Spécial », qui avait révélé le tout.

Hélas pour le candidat présidentiel, la journaliste n’a cessé de twitter pour signaler qu’elle n’était pas désolée , qu’elle ne regrettait rien, et qu’elle ne reprochait rien à « Envoyé Spécial ». vrai ou faux ?

Restons avec François Fillon...

Il est convaincu que le problème de notre société ne vient pas des riches... : « Le souci c’est qu’il y a trop de pauvres. Il suffirait de stériliser tous les pauvres, et, en une génération, ils auraient tous disparus. Mais personne ne peut comprendre ma vision, parce qu’en plus d’être pauvres, ils sont bêtes ». lien

vrai ou faux ?

Quant aux imprimeurs, dont nombre d’entre eux sont mobilisés pour la campagne présidentielle, ils sont débordés, et fatalement, des erreurs dommageables se produisent.

Ainsi, l’affiche de François Fillon a été malmenée et le texte initial à vu des lettres s’envoler.

Une autre erreur a aussi été commise : le « n » de Fillon a été inversé, devenant un « u », et un « L » a disparu.

Hélas pour le candidat, des milliers d’affiches avaient déjà été collées avant que l’on s’aperçoive en haut lieu de l’erreur.

Marine Le Pen n’y a pas échappé non plus, puisque son texte : « la France Apaisée » a vu dans le mot « Apaisée » le « A » disparaitre, et le « P » remplacé par un « B ».

Une prémonition ?

Terminons par un document exclusif...

il s’agit d’une interview, celle de l’avocate de Pénélope Fillon qui laissera pantois plus d’un juriste. vidéo

Et pour finir par un autre sourire, on peut à juste titre s’interroger sur la véracité de cette vidéo, tant elle parait surréaliste. Emmanuel Macron dans toute sa « splendeur »...

Comme dit mon vieil ami africain : « un menteur qui avoue mentir dit-il la vérité ? »

L’image illustrant l’article vient de paperblog.fr

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

Articles anciens

l’ascension du mont de vénus

Avril le mois du poisson

il est frais mon poisson

un nouveau parti le FNUMP

elle va disparaître !