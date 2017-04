Sur une coque de bois

Le commissionnaire indélicat.

Joyeuses Pâques à tous !

Il était un jeune garçon, Barnabé, réputé dans sa région pour son immense naïveté. Il n’avait pas inventé l’eau chaude, disaient les moins méchants, quand les autres le traitaient allégrement de fieffé idiot, de benêt ou bien d’imbécile heureux. Ainsi vont les langues dans nos provinces :l’indulgence ne fait pas bon ménage avec la mansuétude et malheur à celui qui sort du cadre, il sera moqué, stigmatisé ou bien humilié à la première occasion. L’homme est ainsi fait qu’il est sans pitié pour les plus faibles.

Par quel mystère Barnabé se fit-il offrir cette mission ? nul ne le saura jamais. Le garçon, toujours prompt à rendre service, avait accepté, pour quelques poignées de sottises et un merci qui ne coûte rien, de convoyer sur la rivière un étrange chargement. Il lui avait été remis à Roanne, venant de Lyon par la terre et auparavant de Marseille par le Rhône, une demi-douzaine d’œufs d’autruche qu’il devait porter au fil de l’eau jusqu’à Saumur.

Barnabé avait été mis au courant de la fragilité de son chargement et de son immense rareté. Il avait écouté les recommandations d'usage d’une oreille distraite, opinant du chef, simplement pour faire plaisir, ne retenant rien des conseils qu’on lui donnait. Je ne sais qui est le plus à condamner dans pareille circonstance : le commissionnaire étourdi ou bien le mandataire proche de ses deniers, au point de trouver une bonne poire pour s’éviter quelques dépenses.

Barnabé embarqua ainsi le jeudi saint pour descendre la Loire au fil d’un courant qui allait bon train. Le niveau de l’eau était haut et le voyage ne traînerait pas. C’est du moins ce qu’on lui avait promis. Il se fit ainsi un vrai plaisir de découvrir du pays ; lui qui n’avait jamais quitté son village. La mission était simple, il se promit de la mener à son terme.

Sa première étape se fit à Decize. Un bel exploit qui atteste de la force du courant. Il fut embarqué dans une belle aventure avec les mariniers qui le voituraient. Ils burent force chopines et, au bout de la soirée, Barnabé, la tête lui tournant, ne trouva rien de mieux que d’échanger ses œufs d’autruche contre six œufs d’oie. Le lascar à l’origine de la transaction, lui ayant vanté la commodité de ce troc : il aurait moins de tracas pour ses œufs.

Le jour suivant, vendredi saint, ils espéraient se retrouver à La Charité-sur-Loire avant la nuit. En partant de bonne heure, c’était faisable. Le bateau allait bon train et l’objectif fut atteint. Une fois encore, Barnabé se laissa aller à quelques libations et, en fin de soirée, il se fit une fois encore rouler dans la farine. Ses œufs d’oie devinrent de simples œufs de poule. Le risque diminuant avec la taille comme le lui avait expliqué son interlocuteur.

Le samedi le conduisait jusqu’à Gien. Le port, comme les autres, fut l’occasion de belles agapes, d’autant qu’il croisa de sacrés lascars chantant la Loire et le pont de Gien. De fredaines en rengaines, de chopines en fillettes, Barnabé eut encore la tête à l’envers et se fit déposséder de sa demi-douzaine d’œufs de poule pour un nombre équivalent d’œufs de caille. Il pouvait désormais les glisser dans sa gibecière.

Le dimanche fut une formalité et il se retrouva à Blois sans même avoir fait halte à Orléans. Il apprécia les produits de la chocolaterie Poulain et, tout étourdi par le voyage, céda ses œufs de caille pour un œuf en chocolat qu'il avala goulûment. Il avait oublié le motif de son voyage et se dit qu’il retrouverait ses esprits arrivé à bon port.

Le lundi fut sa dernière étape. Saumur l’attendait avec son cadre noir, ses bons vins de Chenin et ses douceurs de vivre. Barnabé débarqua, les poches vides, et s’en fut retrouver celui qui l’attendait. Il conta son voyage et les divers échanges qui avaient agrémenté son parcours. L’homme rit beaucoup de la naïveté du garçon et sa franchise lui plut. Il effaça bien vite la contrariété pour essayer de trouver parade à la sottise du garçon.

L’homme était pêcheur de Loire, il venait de prendre dans ses rets un esturgeon et se dit que la fable des œufs, toujours plus petits pouvait lui être servie, une fois encore. Il remplit une boîte des minuscules œufs noirs de l’animal en se disant qu’il ferait rire à son tour le commanditaire initial. Barnabé, se chargeant de la commission en retour, se jura, cette fois, de ne point fréquenter les tavernes et les mariniers.

Le voyage de retour fut bien plus long, ça va de soi. Barnabé conserva avec sérieux et sagesse sa précieuse boîte. Il avait retenu la leçon et fit en sorte de ne jamais dévoiler le motif de son voyage. Il arriva à Roanne, trois semaines après en être parti. Pâques était passé et il n’allait pas se faire sonner les cloches.

Quand il tendit son colis à l’homme qui lui avait confié des œufs d’autruche, celui-ci s’amusa beaucoup de cet étonnant subterfuge. Puis il eut la curiosité de goûter à ces perles noires et s’en délecta. Il se dit qu’il y avait certainement là de quoi séduire une riche clientèle et fit fortune un temps dans ce commerce nouveau sur la Loire.

Barnabé continua de vivre humblement, rendant des services à la mesure de ses possibilités. Qu’il fût simple d’esprit n’était sans doute pas un crime ni un défaut. On lui confia encore des commissions dont il s’honora du mieux qu’il put. Il se garda bien désormais de considérer la marchandise comme susceptible d’être échangée. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ; il avait retenu la leçon pascale. Il ne serait plus jamais chocolat.

Ovoïdement sien.