À la barbote

De mes souvenirs d’enfance



"Des vairons, que nous appelions des gardèches, venaient batifoler dans les bulles, et nous en profitions pour pêcher à la ligne, ou à la bouteille. Parenthèse : certaines bouteilles avaient un cul conique. Avec un burin on faisait sauter le fond, ensuite, il suffisait de passer une ficelle dans la bouteille, pour pouvoir la manipuler et la placer au bon endroit. On mettait dans cette nasse transparente des petits morceaux de pain, on fermait le goulot par un bouchon, et l’engin était mis à l’endroit où les gardèches cherchaient à manger, et c’étaient des poissons voraces.

Vu que par la transparence, et du piège et de l’eau, nous pouvions suivre les évènements, une fois plusieurs poissons entrés dans la bouteille, on sortait l’engin et ainsi , nous pouvions multiplier les prises. Frites, c’était un délice. Le plus dur, c’était de les vider."