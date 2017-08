Le twist, un air de liberté...

Une photo prise sur la terrasse de la maison de notre enfance...

Mon frère et moi, nous dansons le twist...



Petite robe légère de couleur claire, serrée à la taille, le bras tendu vers l'avant, je donne l'impression de suivre le rythme de la musique, mon frère, en short et tricot rayé, fait de même, les bras balancés, les jambes légèrement pliées.



En regardant cette photo en noir et blanc, on entend, aussitôt, l'air chaloupé de la musique, on revit une époque, un autre temps, celui d'une certaine envie de liberté.



Le soleil projette l'ombre de mon frère sur le sol, et on perçoit le mouvement du bras vers l'avant.



C'est l'été, et nous savourons le bonheur d'une danse improvisée, mais nous posons visiblement pour la photo...



Concentrés, le visage penché, nous vibrons au rythme de la musique.... Nous twistons à l'unisson, dans une harmonie de gestes.



C'est le temps de l'insouciance, de la liberté, du bonheur des vacances... Le décor de la terrasse est ancien, le mur lézardé, le volet en bois entrouvert laisse voir sa vétusté.



Nous sommes devant l'entrée de la maison, on voit les lanières du rideau en plastique qui ornent la porte.



Nos visages sont cachés et nous donnons vraiment l'impression d'être concentrés sur la danse et la musique...



Bel instant de détente et d'harmonie ! Nos gestes sont semblables, l'attitude est la même, ainsi que la posture du corps.



La silhouette noire de mon frère, ombre portée sur le sol est comme stylisée, sorte d'ombre chinoise qui symbolise bien le twist...



On vit la musique, l'instant présent.

Avec cette photo, toute une époque ressurgit... Le twist, c'était une certaine émancipation dans les mouvements, une jeunesse qui se délivrait du carcan des contraintes, un déchaînement de gestes parfois, une joie débordante... une façon de conquérir le monde...



C'était aussi une danse accessible à tous : tout le monde pouvait danser le twist, sans même l'avoir appris... simplicité, rythme endiablé, liberté, audace, tout favorisait le succès de cette danse.



Une absence de contraintes étonnante, le bonheur de bouger, gesticuler avec aisance...

Toute une époque !



C'était une envie de se libérer qui était, sans nul doute, bénéfique dans une société trop sclérosée, régie par des règles trop contraignantes...

Le fait est que la libération s'est poursuivie et a atteint parfois ses limites dans le monde actuel.



Le twist a marqué une époque, une génération, il reste comme une étape essentielle dans le déroulement du temps.



Et cette photo reste, bien qu'elle soit figée, comme un instantané de vie, de mouvements, de liberté, de bonheur...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-le-twist-comme-un-air-de-liberte-124158623.html

Vidéo :