Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du vol LM-7ID à destination de votre destination. Vous n'êtes pas sans savoir que prendre l'avion reste, de nos jours, une pratique assez inhabituelle et intimidante, et que l'espace disponible pour chaque voyageur, à bord de nos appareils, est, malheureusement, des plus réduits.

Il nous sera par conséquent impossible de vous garantir que votre expérience avec notre compagnie sera du plus haut niveau. Néanmoins, nous ferons notre possible pour assurer votre confort et votre bien être, minimiser les inconvénients que vous allez forcément rencontrer durant le vol, et répondre à toutes vos questions et demandes.

Quelques passagers ont eu la gentillesse de nous rapporter, avec la plus grande bienveillance, les incidents auxquels ils ont été confrontés lors de leur précédent vol. Par souci d'honnêteté envers notre clientèle, nous vous rapportons les faits qui nous ont été signalés.

Tout d'abord, le manque de place à bord de nos appareils. Il semblerait en effet que trop de sièges équipent les différentes zones de nos avions, en particulier en classe économique. Les passagers se sentent donc “serrés comme des sardines en boîte”, selon l'expression même de l'un de nos passagers.

Voyez ici, à bord de l'un de nos 747, en classe économie :

On nous a également signalé la malpolitesse de certains membres de l'équipage, qui se sont montré trop peu souriants et avenants durant le vol, en dépit des efforts effectués par les passagers eux-mêmes pour les dérider :

La nourriture servie à bord n'a pas non plus apporté entière satisfaction à notre clientèle, le pain manquant en effet dans les repas frugaux que nous avons servis :

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément.

L'un de nos passagers a même dû faire remarquer à l'hôtesse, sous le regard hilare de son épouse qui, fort heureusement, a pris la situation avec humour, qu'elle l'avait trop peu servi et qu'il désirait un petit supplément de nourriture.

Certains enfants se sont ennuyés au point que nous avons chargé nos hôtesses de leur tenir compagnie tout en leur offrant une leçon de géographie.

Le Commandant de Bord lui même s'est prêté à l'exercice. Ici, nous le voyons donner à un petit garçon des précisions sur la trajectoire du vol :

Ce fut également le cas de la fillette de ce couple de vacanciers, que nous avons réussi à occuper en lui offrant gracieusement un jeu de dames.

Nous regrettons sincèrement de pas avoir su ni pu vous offrir de meilleures prestations en matière de service à la clientèle et d'attention portée à chacune et chacun, et nous nous excusons auprès des passagers lésés sur ce vol, ainsi que de tous les passagers de notre compagnie aérienne. Nous assumerons entièrement nos responsabilités. Personne ne devrait être traité de la sorte !

Cependant, nous remercions infiniment les passagers d'avoir fait preuve de la plus courtoise compréhension à notre égard en applaudissant chaleureusement une fois l'atterrissage effectué : nos passagers sont en effet conscients que cette phase du vol est la plus délicate et dangereuse !

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir, malgré tout, de nouveau sur nos lignes, et en vous renouvelant nos sincères et profondes excuses, nous vous souhaitons un excellent séjour sur votre lieu de villégiature.

Bienvenue à bord du vol 7AC en direction de Bakou. Chez Minimumair, vous obtenez ce pour quoi vous avez payé ! Le traitement que nous offrons à nos passagers fait notre immense fierté !

"Vous aurez remarqué que le temps est un peu capricieux aujourd’hui et que le vent est contre nous. Nous allons donc effectuer un décollage raide et assez délicat. Tenez-vous à votre siège, c’est vendredi soir et je dois aller à un mariage." (1)

Certains passagers ayant vraiment abusé de notre hospitalité dans le passé, nous avons été contraints de durcir notre règlement. Voici donc, résumé pour vous, le règlement de bord, que vous êtes priés de respecter à la lettre, sous peine de sanction immédiate :

Nous sommes fiers de posséder des avions dans lesquels nous transportons un maximum de passagers. Cette performance est possible en profitant du moindre espace disponible pour rajouter des rangées de sièges supplémentaires. Il vous est donc demandé de ne pas tenter de façon égoïste, comme le font avec obstination certains passagers, d'allonger vos jambes pour (soi disant...) les détendre et "empêcher les problèmes circulatoires", ce qui pourrait incommoder votre voisin immédiat, placé dans le siège situé juste devant votre visage. N'oubliez pas qu'il a, comme vous, plus de dix heures à passer à bord de cet appareil !

Nous envisageons même d'éliminer purement et simplement tout siège dans l'avion, afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier d'un vol bon marché.

Nous précisons que le visionnage du film mis à votre disposition est payant, et que ce film est choisi au hasard par le personnel de notre compagnie. Il ne sert donc à rien de vous plaindre si ce film est dans une langue qui vous est étrangère, où si le thème n'est pas à votre goût ! Vous vous croyez où ? Au cinéma peut-être ?

Il vous appartient de trouver par vos propres moyens un compartiment pour y déposer vos bagages à main. Les hôtesses, lorsqu'il y en a à bord, ne sont nullement habilitées à vous fournir un espace de stockage. De même, détenir un billet ne vous donne pas droit à disposer automatiquement d'un compartiment à bagage. Nous appliquons la vieille règle, bien normale, du "premier arrivé, premier servi".

Les passagers qui n'auront pas éteint leur téléphone portable durant le vol verront leur équipement immédiatement confisqué par le personnel de bord. Inutile de chercher à négocier avec l'hôtesse, elle ne vous répondra pas. Toutefois, nous souhaitons faire preuve de compréhension : l'usage de votre appareil étant indispensable à votre équilibre psychologique, nous accepterons de vous le restituer après l'atterrissage, contre paiement d'une amende forfaitaire de...

Nous sommes heureux de vous offrir, sans supplément de prix (contrairement aux pratiques de certaines compagnies aériennes douteuses...), un plateau repas où vous trouverez même les produits de vos marques préférées.

En fonction de nos vols et de leur durée moyenne, vous avez le choix entre :

Ca...

Ca...

Ou encore, sur les vols longs courriers, ça...

Ce type de plateaux, offrant un repas complet et équilibré, est réservé aux passagers de première classe.

Vous avez déjà compris qu'il faut s'acquitter d'un supplément pour l'enregistrement de vos bagages, pour pouvoir placer vos sacs à main dans le compartiment situé au dessus de votre siège, pour pouvoir utiliser le matériel vidéo, et pour vos boissons “extra”, c'est à dire non comprises dans votre repas.

Nous tenons à vous signaler que dorénavant, en raison de la quantité excessive de papier toilette utilisé par notre aimable clientèle, nous nous voyons dans l'obligation de vous demander une participation de... chaque fois que vous ferez usage de notre WC à bord de cet avion. Nous vous recommandons toutefois d'apporter votre propre papier toilette, la compagnie ne pouvant garantir un stock suffisant pour toute la durée du vol.

Une pelle et une balayette sont mises à disposition des passagers désirant nettoyer les miettes et autres détritus laissés sur le sol par le voyageur ayant précédemment occupé la place. Le personnel de notre compagnie n'est en effet pas tenu de nettoyer l'avion après un vol. Nous vous prions de bien vouloir les remettre sur leur socle mural après les avoir utilisées, un voyageur s'étant récemment plaint de ne pas parvenir à les retrouver.

Au cas où votre ceinture de sécurité ne fonctionnerait pas, nous vous remercions de bien vouloir appeler un membre de l'équipage, s'il est disponible et est prêt à vous aider, et non de chercher à la réparer vous même ! Merci !!

Enfin, la compagnie se réserve le droit de demander à un ou plusieurs passagers, pour toute raison qu'elle jugera valable, notamment en raison de surbooking, une pratique tout à fait normale et habituelle, de renoncer à son vol, et descendre de l'avion afin de prendre un quelconque vol suivant. Le fait de se trouver en possession d'un billet, dûment payé, pour le vol initial ne pourra être considéré comme un droit à voyager sur ce vol.

Tout passager qui refusera de se plier volontairement à cette exigence légitime de notre compagnie sera bien entendu évacué par nos agents de sécurité, par la force s'il le faut.

En vous souhaitant, une fois encore, un excellent voyage en notre compagnie, et en espérant vous revoir très bientôt sur nos lignes régulières.

(1) http://generationvoyage.fr/droles-annonces-avions/

Consulter : http://www.airlinequality.com/ pour lire les appréciations de passagers sur la qualité (parfois désastreuse) de leur vol. Notre "règlement", quoique parodié, en est souvent inspiré.

Source des photos :

25 Vintage Photos From The Glory Days Of Aviation

23 vintage photos from the glory days of aviation

http://edition.cnn.com/2015/12/15/aviation/gallery/vintage-airline-photos-golden-jet-age/

When plane food WAS first class

https://www.clublexus.com/forums/the-clubhouse/790723-airplane-seat-design-would-take-middle-seat-experience-to-new-lows-2.html

http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3239746/Dirty-nappies-gnarled-dirty-toenails-discarded-half-eaten-sandwiches-Latest-passenger-shaming-photos-disgusting-habits-air-travellers.html

Les photos de plateaux repas proviennent du site : http://www.airlinemeals.net ainsi que du site http://blog.hellotrip.com/fr/les-pires-plateaux-repas-en-avion/ et du site : http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/584/reader/reader.html# !preferred/1/package/584/pub/585/page/17

Les deux dernières illustrations sont des captures d'écran de la vidéo sur ce lien :

http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/04/11/l-evacuation-forcee-d-un-passager-d-un-vol-united-airlines-fait-scandale-aux-etats-unis_5109174_4832693.html