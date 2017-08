Une chanson pas très tolérante pour les hommes au grand cœur ramolli, me blessa la nuit tombant d'une langueur si monotone et d'une mélancolie si française qu'elle m'inspira ce texte parodique. Il est dédié à tous les mecs et toutes les hordes trop accrochés à nos basques et trop intéressés à désarmer nos bonshommes. Et en particulier au galant final de la vidéo, pas plus craquant que le Ganelon précédent, mais craqueur en diable et tombeur en masse.

Cette parodie (pardon Alka, pardon Philippe !) n'est qu'un son du cor de plus, du haut de la tour où l'Arlette attend le retour de son homme. Roland, reviens ! Mais seuls des herrous volants lui répondent dans le vent méchant d'outre-tombe, qui nous emporte, deçà, delà, pareils à la feuille raplapla.

Arlette

Ce mec, il vient faire son marlou

Il est jaloux de tous et tout

Il peut me faire très mal, si mal

Y'a l'feu !

Il a ou n'a pas la santé

Il est limite un peu toqué

Mais il pourrait me faire si mal,

Vire-le !

Il va pleurnichant comme un môme

L'a payé son pseudo-diplôme

Il va me faire très mal,

Ce mec.

Ni doux gentil, ni dur à cuire

Il est bien capable du pire,

Alerte !

Cédric

Mais qu'est-ce que tu racontes, Arlette ?

Ce garçon m'a l'air très carpette

Il n'fera pas d'mal à une mouche,

Quoi ça, tu veux pas qu'il te touche !

Mais qu'est-ce que tu blasphèmes, ho hé ?

Qu'est-ce que tout l'monde va bien penser ?

Tu vas le faire couiner, ce mec.

Houla !

Arlette

Ce mec, il a trop la bougeotte

Il se balade dans une roulotte

Qui coûte un milliard de kopeks, ce mec

La mort l'épouvante à périr

Il l'escamote comme un fakir

Et vient nous la vendre au rabais, ce mec.

Il a tout partout des compères

Qui lavent des trucs dans d'l'eau pas claire

Il rappliquent pour nous faire du mal, ces mecs.

Aux armes !

Cédric

Réfléchis donc un peu, mazette

Tu dis n'importe quoi, en fait

Il se fiche bien de toi, je crois

Serre-le donc très fort dans tes bras

Il ne te lâch'ra plus, baby

Pas une minute, c'est garanti

Sur facture. Et dis-moi l'Arlette

Qu'est-ce qu'il f'rait dans sa grosse poussette

Sans nous pour la pousser, j'te jure !

Pense à l'Autre un peu et pousse sec

Ce mec.

Image du treizième siècle trouvée sur le blog http://bflons.pagesperso-orange.fr/roland.html