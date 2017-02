Conversation avec mon chien sur l’Humanité

L'Homme est la plus belle et la pire des des créatures de la Nature

Facétieuse la Nature hein messieurs les Hommes !? Elle réserve des surprises inattendues.

Elle (la nature), qui sait si bien corriger les erreurs qu’elle commet pour retrouver son équilibre, est bien en peine avec les Hommes.

Oh d’accord, Elle l’a fait se dresser sur ses pattes arrières… quelle belle affaire ! L’Homme est sans cesse en train de contrôler son équilibre tant il est instable.

Ah oui aussi, Elle l’a doté d’un pouce opposable aux autres doigts… bravo madame la Nature, c’est un bel outil que cette main. Mais les Hommes s’en servent de moins en moins, bientôt ils n’auront plus besoin de mains.

Le cerveau me direz-vous … ben quoi le cerveau !? L’organe producteur d’intelligence dont l’Homme est le plus fier car il le distingue des animaux !?... Parce que cette gélatine lui remplissant le crâne est apte à raisonner ?... Mais qui dit ça ?... l’Homme bien sûr.

Mais avez-vous demandé son opinion à un animal ?

Moi, j’en parlais encore hier à mon chien qui me tenait à peu près ce langage :

─ « Écoute mec, t’es bien gentil avec ton cerveau, mais il te sert à quoi ? Si tu continues dans cette voie, ton cerveau aura la même destinée que ta main : il ne servira plus. Parce que tu me diras c’que tu veux mec, mais franchement le cerveau des Hommes est une bonne blague de la Nature. Ou alors Elle s’est plantée, Elle espérait mieux en dotant les Hommes de cet organe. »

─ « Dis donc vieille cheunasse – lui-ai-je flanqué dans les crocs - j’te signale tout de même que l’Homme a inventé tout ce qui existe sur terre… dis la roue, c’est de la merde la roue !? Les mathématiques, les médicaments, l’électronique, les avions… j’pourrais t’en dire des milliers comme ça. Alors ferme ta grande gueule et admire ! »

─ « Ouaf… ouaf… arrête de me faire rire, ça me fait mal au ventre. Attends, j’vais pisser un coup parce que quand j’me marre ça comprime ma vessie…et je reviens t’expliquer la vie mon pote, la vraie vie, celle que nous les animaux vivons normalement. Sauf quand tes putains de semblables viennent pourrir notre écosystème, nous chasser pour nous bouffer ou, pire, par sadisme ludique... Allez, pose ton cul sur ce truc à quatre pieds et écoute. D’ailleurs, tu vois, t’es obligé d’avoir un ustensile pour t’asseoir, faut vraiment être tordu pour inventer ça. Et ça prouve bien que ton corps est de moins en moins adapté à cette vie, à cette terre, à cette nature. Bon, bon, d’accord j’arrête de critiquer, passons aux choses sérieuses : à quoi te sers ton cerveau par exemple ? A raisonner, créer et patin couffin… c’est bien un argument d’Homme ça. Dis-moi ce qu’elle t’a apporté ton intelligence… les codes, les règles, les lois, les usages, les comportements, les attitudes, les contraintes, les religions, les guerres, les inventions futiles ou dangereuses, et tout ce fatras qui borne vos existences. Pour quel résultat ?... vous les Hommes, n’êtes jamais heureux, vous en voulez toujours plus, de tout et de son contraire ; vous jouez en permanence un rôle pour tromper vos semblables ; vous inventez des trucs surnaturels que vous ne maîtrisez pas, qui vous échappent. Ouah ouah j’suis d’accord sur le fond, l’intelligence des Hommes est la plus belle chose que la Nature ait créée, mais Elle a oublié de vous en donner le mode d’emploi et les précautions d’usage. »

─ « Ah quand même sale clebs, tu reconnais que nous les Hommes sommes les plus évolués du règne animal dont, je te l’accorde, nous sommes issus. »

─ « Ouah !... ouah !... ouah !... j’t’ai déjà dit d’pas m’faire rigoler, ça m’donne envie de pisser… les plus évolués !?!... comme tu y vas mon ch’tit père, on aura tout entendu des Hommes… pfff. A quoi elles te servent tes mathématiques dont tu parlais tout à l’heure, sinon à inventer des machines de plus en plus délirantes et des armes de destruction… nous, les animaux, nous n’avons pas besoin des mathématiques pour savoir compter, pour connaître les dates exactes, les délais, la durée etc. Nous savons quand et comment nous devons agir. Et tes avions là, c’est p’t’êt’ pas de la connerie hein !?... Est-ce que je cherche à voler moi ?... chacun à sa place quoi merde, les zoziaux c’est fait pour voler, les poissecailles pour nager et nous les bestiaux terriens pour marcher et courir. Bon, j’t’accorde que la roue est une belle invention, mais faut croire que les hommes étaient peut-être moins cons il y a des siècles. Quoique … »

─ « Tu comprends rien, t’es qu’un clébard obtus. »

─ « Ouah, c’est ça, et toi un bipède qui se la pète avec son intelligence. Ben, puisque t’es si intelligent, médite un peu là-dessus, c’est mon arrière grand-père qu’était chien de traîneau sur la banquise pour Paul Émile VICTOR qui m’a raconté cette histoire :

Nous n’avions pour eux aucune haine. Ils faisaient métier de loups comme nous faisions métier d’hommes. Ils étaient créatures de Dieu. Comme nous. Il n’y avait aucune cruauté en eux. Ils étaient nés prédateurs. Comme l’homme. Mais ils étaient restés prédateurs, alors que l’homme était devenu destructeur (…)

Étant donné que t’en as pour un bon moment avant que cette pensée se fraie un chemin dans ce cerveau dont tu es si fier, tu pourrais p’t’êt’ me sortir promener…

─ « Ah tu vois que tu as besoin de l’homme pour vivre ! »

─ « Si tu ne m’enfermais pas dans cette boite en béton que tu appelles "ta maison", je me débrouillerais tout seul hé duconnaud ! Allons habiter à la campagne, laisse-moi dehors, et tu verras que j’ai besoin de personne … pfff, tu vois que ton cerveau ne te sers à rien, t’as même pas réfléchi à ça ! »