Colossal Nadal !

Eh oui, il l’a fait ! En écrasant Stan Wawrinka au terme d’une finale à sens unique, Rafael Nadal s’est imposé pour la 10e fois de sa carrière sur la terre-battue parisienne.

Après deux années de doute, Rafael Nadal a donc retrouvé son jardin parisien la semaine passée avec son habituel succès à la clef. Plus incroyable encore que la victoire en elle-même, c’est la manière qui interpelle, tant ce Rafa-là semblait impossible à renverser.

On l’avait vu venir…

Suite a une tournée européenne sur terre couronnée de succès, Nadal avait déjà signé deux décimas en trois semaines à Monte-Carlo et Barcelone le mois dernier. Le « jamais deux sans trois » s’est donc vérifié encore une fois du côté de la Porte d’Auteuil la semaine passée. Superstition mise à part, il faut bien avouer que c’est surtout le niveau de jeu qu’a alors affiché l’Espagnol, combinée à la méforme de sa bête noire Djokovic, qui avaient conduit la plupart des observateurs du monde de la petite balle jaune à replacer le nonuple vainqueur de RG au rang de favori N.1 à Paname cette année.

Benoît Paire, le seul à l’avoir (un tout petit peu) fait douter !

Autre fait démontrant la phénoménale force de frappe de ce Rafa version 2017, il n’a concédé que 35 jeux en sept matchs. Un record personnel qu’il n’aurait sans doute pas pu battre sans l’abandon de son compatriote Careno-Busta en quart-de-finale mais qui en dit long sur les performances délivrées par le Taureau des Baléares dans ce RG. En outre, Nadal n’a pas non plus concédé le moindre set. Pire pour ses adversaires, le joueur à avoir été le plus proche de lui chiper un set de toute la quinzaine demeurera Benoît Paire, passé à « seulement » cinq points du gain de la deuxième manche au premier tour…

Une véritable promenade de sante

Car mis à part cela, avec son coup-droit lasso à la profondeur retrouvée et un revers plus solide et incisif que jamais, le Matador de Manacor a tout simplement balayé un à un tous ses opposants. La palme revenant au malheureux cobaye géorgien Basilashvili qui aura vécu un très grand moment de solitude sur le cout central en ne marquant qu’un seul petit jeu en trois sets (défaite 6-0 6-1 6-0) et à peine 1h30 passée sur le court. Lancé à pleine vitesse, le TGV majorquin aura ensuite écrasé ses deux derniers adversaires, Thiem et Wawrinka (pourtant pas des peintres !!!), de la même manière.

Avec ce nouveau sacre en poche, Nadal, désormais décuple vainqueur du tournoi parisien, rentre encore un peu plus dans la légende de Roland-Garros et du tennis en général. De surcroît, après être devenu le premier joueur à remporter dix fois le même trophée du Grand Chelem, Rafa ne devrait pas s’arrêter là. Avec quasiment 7000 unités déjà engrangées depuis début janvier et une avance de près de 3000 points à la Race, l’Espagnol semble voué à récupérer la place de N.1 mondial d’ici à la fin de l’année. Olé !

Lionel Ladenburger

