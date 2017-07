Pour un demi-milliard tu n’as plus rien... Nous marchons sur la tête

Cette maladie dérivée de l’instruction Marxiste qui consiste a confondre l’argent des autres pour le sien et l’argent de tout le monde comme illimité et désensable sans limite et trouver que le bon ton est de cracher sur plus riche que soi.





Ces leçons de morale incessantes de gauche qui dénient le talent et la richesse crée qui en découle et s’écoule et enrichi la société sur le compte de personne, pour se donner bonne conscience de ne pas en avoir ou le savoir de la créer.





Si on embauche l’auteur pour marquer des buts, même payé 2 fois au Smic Paris finira dernier du championnat.







Il n’y aura plus de spectateurs, les centaines d’emplois de stadiers, vendeurs de billets, de la publicité, de la fabrication et distribution de goodies, les bars, restaurants, l’image de la capitale et auront la nausée.Des centaines de personnes seront touchées et ne s’enrichiront pas.

Et ce ne sera pas l’argent de l’auteur qui sera utilisé ni celui de tout le monde. C’est sur une richesse qui ne sera pas créé.





Avec un grand joueur, c’est l’assurance de créer une richesse importante sportive pour ce club et fournir des taxes pour payer la gamelle de tous les amis fonctionnaires de l’auteur.





Les APL, il faut bien voir que cela fait mille rapports qu’il est prouvé qu’au lieu d’aider les gens cela fait augmenter les loyers et qu’il y a 30% de fraude avec des gens qui déclarent faussement leur régime matriarcal.

Et ça c’et notre argent et l’argent de l’auteur et la nausée c’est de confondre morale et réalité pour se croire social.





La morale c’est de faire l’effort de comprendre vraie la réalité et l’assumer contre ceux qui la sur-jouent en posture misérabiliste pour se donner bonne conscience de convoiter la richesse des autres.