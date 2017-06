Sept jours à Cinque terre (Italie)

Les Cinque terre, ce sont cinq villages, sur la Riviera ligure, Monterosso al mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rio maggiore accrochés entre ciel et mer, entre Gènes et La Spezia, inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité en 1997 ainsi que Porto Venere, et les îles de Palmaria, du Tino et du Tinetto.

Ces cinq villages, à quelques kilomètres l’un de l’autre, difficilement accessibles en voiture, sont reliés par voie ferrée, par des sentiers qui font la joie des randonneurs et aussi par bateau (sauf Corniglia).

Monterosso al mare

Village en deux parties reliées par un tunnel : la gare et la plage, d’un côté, le village ancien, de l‘autre.