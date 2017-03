10 Raisons pour lesquelles je voterai pour François Asselineau et l’UPR le 23 avril et le 7 mai 2017

Je souhaiterais partager avec vous les 10 raisons pour lesquelles je voterai pour François Asselineau aux prochaines élections présidentielles. Il m’a fallu personnellement près de deux ans avant de rejoindre ce parti comme adhérent. J’étais initialement très opposé à ses thèses ayant été pendant longtemps, comme beaucoup, très pro union-européenne, même si, je m’en rends compte maintenant, je ne connaissais quasiment rien de son fonctionnement. Elle demeurait pour moi une sorte d’entité floue mais globalement positive, favorisant la paix et le développement de notre pays. J’étais également très prudent envers les thèses de l’UPR du fait du véritable mur de silence et de désinformation qui entoure ce parti, ce qui a pu me laisser penser a priori qu’il était un parti « complotiste » ou d’extrême droite. Avec le recul, je me rends compte du ridicule de ces allégations et je pense au contraire que l’UPR est probablement le parti le moins d’extrême droite de notre pays et le meilleur rempart contre l’idéologie véhiculée par ce courant.

Je suis universitaire. Mon travail consiste à enseigner, comprendre et résoudre des problèmes complexes. Je me suis donc attelé patiemment et longuement à appliquer les méthodes d’analyse que j’utilise habituellement pour étudier les thèses de l’UPR, malgré mes réticences initiales. J’ai tout d’abord entendu parler de ce parti par un ami chercheur. Je craignais qu’il ait été enrôlé dans une secte politique ! Il était lui-même très perplexe devant les analyses de François Asselineau et j’espérais ainsi le remettre dans le droit chemin. Mes vues ont progressivement évolué au fur et à mesure que je comprenais mieux l’histoire de mon pays, le fonctionnement de l’Union européenne et certaines logiques économiques et politiques qui, je dois l’avouer, m’échappaient complètement. Mais le plus convaincant pour moi fut de découvrir, avec étonnement, que les analyses de François Asselineau permettaient d’anticiper de grands événements géopolitiques. Qui, par exemple, parmi les journalistes et la classe politique actuelle, avaient anticipé le Brexit, la victoire de Donald Trump ou l’évolution de la politique de Syriza ? J’ai ainsi découvert que les analyses de l’UPR me permettaient non seulement de rendre intelligible un certain nombre d’événements politiques mais également d’anticiper certains d’entre eux. Quel écart avec la surprise qui semble s’emparer si régulièrement des journalistes et des experts que l’on peut entendre dans les grands médias !

Le temps presse maintenant, il ne reste que quelques semaines avant les élections présidentielles. Si j’avais découvert l’UPR maintenant, je n’aurais pas eu le temps d’étudier ses thèses et de comprendre la pertinence des analyses de ce parti en si peu de temps. Pour ceux qui seraient dans cette situation, j’ai souhaité rédiger un résumé synthétisant les 10 raisons pour lesquelles il me semble nécessaire de voter François Asselineau aux prochaines élections présidentielles. Un autre document avec des références permettra à ceux qui le souhaitent de suivre le raisonnement qui m’a conduit à mon positionnement actuel. Voici donc mes 10 raisons :

1/ Je souhaite vivre dans un pays en paix et sans attentat, pour moi, mes enfants et mes petits-enfants. Je ne veux plus vivre dans un pays en Etat d’Urgence, dans la peur entretenue par nos dirigeants suite à des choix de politique étrangère désastreux. Je ne veux pas davantage appartenir à un pays qui intervient à l’étranger, militairement, de manière illégale, sans mandat de l’ONU et qui, participant d’une vision du monde sous-tendue par le choc des civilisations, risque de nous nous conduire tôt ou tard à la guerre.

2/ L’Union Européenne est probablement vouée à disparaître, comme l’a été en son temps l’URSS ainsi que toute monnaie plurinationale. Plus de 175 universitaires et 8 prix Nobels d’Economie soutiennent que la fin de l’Union européenne semble maintenant nécessaire. D’autres pays la quitteront prochainement, et ceux qui la quitteront le plus tardivement seront probablement les plus en difficulté.

3/ Je viens d’une famille de Résistants où l’on m’a appris qu’il fallait savoir se positionner quand les enjeux étaient importants. Je ne veux plus entendre que chaque jour des ouvriers, des agriculteurs, perdent leur emploi ou se suicident de désespoir, et que près de 800 français basculent chaque jour sous le seuil de pauvreté. Cette situation m’est insupportable.

4/ Je refuse une forme d' annexion culturelle de la France par les Etats-Unis d’Amérique. Je suis pour le multiculturalisme, l’ouverture au monde et aux différentes civilisations. Je suis profondément pro-européen. Je me sens citoyen français et citoyen du monde. Mais je ne veux plus de cette emprise de la culture américaine sur la culture française. Je veux retrouver une France forte qui fasse entendre sa voix de manière indépendante, notamment sur le plan militaire, ce qui ne sera possible qu’avec une sortie de l’OTAN.

5/ Je ne veux plus vivre dans un pays dans lequel 21 personnes détiennent 40% des richesses. Je ne veux plus entendre que les actionnaires du CAC 40 réalisent, année après année, des bénéfices records alors que je vois au quotidien les structures étatiques censées s’occuper des plus faibles manquer de moyens. Je ne comprends pas comment les Français peuvent accepter une telle situation. Seule une solution politique nous permettra de sortir de cette impasse.

6/ Je suis profondément écologiste et la seule question qui importe au final est probablement de sauver ce qu’il reste de notre patrimoine planétaire biologique, végétal et animal, pour le transmettre aux générations futures. Je ne veux pas appartenir à une génération qui sera jugée comme l’une des plus destructrices. L’Union Européenne, par le biais de l’influence de lobbies puissants, ne permet pas l’émergence d’une politique écologique de grande ampleur et durable, car elle favorise avant tout des intérêts économiques à court terme.

7/ Je ne veux plus d’une classe politique composée en partie d’imposteurs qui trahissent notre pays pour des intérêts personnels et qui demeurent en toute impunité à des postes de pouvoir malgré des condamnations judiciaires. Je ne veux plus de ces hommes politiques qui proposent des discours vides, qui changent d’avis au gré de leurs intérêts personnels et qui éludent les grandes questions qui orientent les politiques économiques de la France.

8/ Je ne veux plus d’un pays dans lequel prévaut la pensée unique, une pensée pré-formatée par les grands médias qui tend à protéger certains enjeux de pouvoirs. Je ne veux plus être manipulé par les « experts » et les sondages. Je veux des médias qui proposent une pluralité de points de vue permettant l’échange, la discussion, le débat, et qui respectent la charte de Munich de 1971.

9/ Je pense que François Asselineau est le seul homme politique qui me semble avoir les caractéristiques attendues d’un chef d’état : une intelligence et une connaissance du monde hors du commun ; une longue expérience politique et économique ; le courage de ses opinions dans l’adversité ; un casier judiciaire vierge ; une capacité certaine à anticiper les événements. L’UPR est également un partis politique composés d’experts de haut niveau dans les domaines universitaire, militaire et économique. Son discours est plus structuré que ce que proposent les autres partis préférant des effets de forme et de surface. François Asselineau me donne le sentiment de s’adresser à mon intelligence et non à mes affects.

10/ Je veux un pays qui soit dirigé par un parti politique indépendant des banques et des grands circuits d’influence médiatiques. L’UPR est le seul parti autofinancé par ses membres. Il est également le seul dont le boycott est l’acharnement des grands médias à son encontre est à l’image de la précision des analyses qu’il propose et que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Pour toutes ces raisons, je voterai donc pour François Asselineau aux prochaines élections présidentielles. Ce choix est le fruit d'une longue réflexion, durant deux années, au cours desquelles j'ai lu des centaines d'articles, d'ouvrages et de vidéos m'ayant permis de me faire un avis éclairé. J'ai cherché des failles dans les thèses de l'UPR et je n'en ai pas trouvé. J'ai discuté à trois reprises avec François Asselineau, j'ai cherché là encore des erreurs dans son discours, je n'en ai pas trouvé. Au contraire, avec le temps, la pertinence de ses analyses s'est confirmée. Je sais à présent que je ne suis pas seul dans cette situation et que chaque jour nous sommes plus nombreux. Cela me redonne de l'espoir et j'espère que ceux qui découvriront ce parti par le biais de ce message se renseigneront à leur tour, et voteront peut-être aussi pour l'UPR.

P.S : Pour ceux qui le souhaitent, j'ai synthétisé, dans un autre article, certaines des ressources qui m'ont été utiles. Cet article sera indiqué sous cet article.