Dans la région de Styrie (sud-est de l'Autriche) les élus du Parti Communiste d'Autriche (KPÖ) conservent depuis 1998 de leurs rémunérations légales seulement 2.000,00 euros nets par mois. Le surplus est versé à un Fonds social. En 14 ans, 1.815.718,82 euros ont ainsi été redistribués et versés à 13.557 bénéficiaires.

En 2016, 102.733,40 euros ont été rendus aux citoyens par des politiques anti-système. L'Anti-Système, c'est l'Autrichienne, l'Autrichienne qui convie chaque 28 décembre à une "Journée des Comptes Ouverts". Qu'en est-il de nos politiques anti-système ?

Les citoyens de l'Union Européenne, résidant sur le territoire de la République Francaise, ont élu en 2014 au Parlement Européen 74 députés : 23 du Front National, 20 de l'UMP, 13 du Parti Socialiste, 7 du Centre, 6 d'Europe Ecologie, 4 de la Gauche Radicale et 1 indépendant. Au moins 27 d'entre eux se veulent être anti-système et dénoncent régulièrement l'Union Européenne comme la source de tous les maux. Pourtant, contrairement aux élus communistes de Styrie ou bien à un Robin des Bois, ils ne prennent pas au système pour rendre aux plus nécessiteux. Pourquoi ?

Depuis l'entrée en vigueur de la rémunération identique en juillet 2009, les nouveaux députés au Parlement européen

recoivent un traitement brut mensuel de 8.484,05 euros (net d'impôt européen et de cotisations sociales : 6.611,42 euros, lesquels seront assujettis à l'IRPP francais),

ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 306 euros par jour, à condition d'avoir émargé au registre officiel pour le jour concerné,

ont droit à une enveloppe pour couvrir leurs frais généraux dans leur Etat-Membre d'origine de 4.342 euros par mois (2.141 euros en cas d'absentéisme non justifié et important),

ont droit à une enveloppe pour assistance parlementaire de 24.164 euros par mois et par député pour l'année 2017, à partager entre assistants accrédités (au moins 25% de l'enveloppe pour ces assistants à Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg) et assistants locaux (au plus 75% de l'enveloppe pour ces assistants dans l'Etat-Membre du député européen). L'assistant local d'un député francais ne peut être rémunéré plus de 8.253 euros brut par mois.

Notons que les députés au Parlement Européen ne peuvent engager des parents proches comme assistants parlementaires. Par ailleurs, ces derniers ne peuvent exercer d'activités connexes, sources de conflits d'intérêts.

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/about-meps.html

A quand le titre de presse suivant en France : 102.733,40 euros pour un fonds social ? Ou bien l'Anti-Système, c'est vraiment l'Autrichienne !