Je vous souhaite à tous une très Bonne Année 2017. Beaucoup de Paix et d'Amour. Oui, beaucoup de PAIX partout et pour tous.

Les marques de 2016 - Les pronostics de 2017

2016 : Les chiens aboient, mais les caravanes passent.

2017 : La double fin du monde !

En 2016, les chiens ont eu beau aboyer, les caravanes sont passées.

La première fut celle de l'élection de Donald Trump.

La deuxième fut la libération d'Alep en Syrie.

Ces deux caravanes ont suivi leur chemin, bien droit, sans se préoccuper des chiens s'égosillant à aboyer sur leur passage.

La caravane de Donald Trump illustra une victoire de la population, tandis que la caravane libérant Alep illustra la victoire du peuple syrien, de son gouvernement et de ses alliés, entre autres, la Russie dans les airs et le Hezbollah libanais et les soldats iraniens au sol en appui aux forces terrestres syriennes.

L'année 2016 fut l'année des aboiements constants, persistants et aussi révélateurs.

La réalité nous a démontré à quel point nos chiens oeuvrant dans les médias peuvent être des ordures. Ceux-ci nous ont démontré que, pour eux, l'information véritable ne veut plus rien dire.

Les chiens médiatiques nous ont démontré sans l'ombre du moindre doute qu'ils se sont mis corps et âme au service de la propagande comme en témoigne cette sœur vivant en Syrie [1].

Propagande de dénigrement envers un candidat et propagande de haine envers un Pays et sa population.

2016 nous aura apporté clairement la réponse à qui sont les pires ? [2]

La caravane Donald Trump.

Jamais dans l'Histoire des campagnes électorales américaines nous n'aurons vu une couverture médiatique aussi biaisée. Jamais nous n'avons vu une prise de position aussi radicale de la part des ordures médiatiques.

Tous les thèmes importants ont été balayés sous le tapis pour laisser toute la place à la niaiserie et au dénigrement de type journal jaune.

Pendant des semaines on a parlé d'une longueur de pénis !

C'est presque incroyable !

Slate :

En plein débat, Donald Trump a défendu la taille de son pénis (oui, oui, son pénis) [3]

Paris Match :

Donald Trump, ses mains et son pénis [4]

Le Monde :

En plein débat, Donald Trump fait allusion à son pénis [5]

Le journal de Montréal :

Donald Trump nous assure qu’il n’a pas un petit pénis [6]

La Presse :

La longueur du pénis de Trump [7]

Ensuite on a surfé pendant des mois sur une conversation de vestiaire où le candidat Trump a parlé de « pussy ». Nous en avons tous eu « la plotte à terre » comme avait dit ce célèbre député français [8] !

Eh oui ! Pendant des semaines une campagne électorale surfant sur du « pussy » !

CBC

Windsor humane society pulls down 'grab a pussy ... cat' advertisement [9]

Une campagne d'ordures médiatiques !

On nous a parlé de longueur de pénis et de grabbing de « pussy ».

Mais jamais un mot sur les méfaits évidents du libre échange.

Pas un mot sur la diminution des salaires ou sur les pertes d'emplois directement liées à ces ententes secrètes [10].

Pas un mot non plus sur la source de cette peur bien réelle du terrorisme local [11].

Pendant 18 mois, chaque jour, absolument chaque jour, nous avons pu entendre et entendre du dénigrement « systématique » du candidat Trump. Jamais aucune campagne électorale US ne nous a offert autant de dénigrement aussi intensif et aussi constant.

Jamais nous n'avons eu si peu de débats sur les enjeux importants lors d'une campagne électorale.

On a totalement mis de côté les principaux enjeux, entre autres, celui des tensions mondiales grandissantes. Et plus précisément avec la Russie qui participait activement à la fin de cette horrible guerre d'hypocrites en Syrie.

Le clan Obama-Clinton nous dirigeait tout droit vers une confrontation armée avec la Russie. Donald Trump nous assurait d'une nouvelle coopération et d'un avenir d'ententes.

Cet enjeu fut l'un des enjeux des plus importants pour une bonne partie de l'électorat.

Le second enjeu très négligé fut celui de la mondialisation dévastatrice pour l'économie locale états-unienne.

Un problème commun à tous les Pays soumis au libre-échange. Toutes les économies occidentales capitalistes souffrent de ces délocalisations favorisant les profits des "investisseurs" en réduisant les emplois locaux trop "coûteux" pour eux. Ces lois libre-échangistes qui orientent les salaires vers le bas et les avantages sociaux vers le néant pour demeurer "compétitif" avec le cheap labor qu'on exploite dans les Pays du tiers-monde.

L'élection de Donald Trump reflète aussi cette lutte actuelle des nationalistes (patriotes) contre les mondialistes.

La lutte n'est carrément plus une question de capitalisme contre communisme comme au temps de la guerre froide. La guerre idéologique se situe maintenant au niveau des Nations qui veulent être maîtres chez elles, contre l'oligarchie mondiale qui cherche à tout contrôler. Les peuples sont en guerre contre cette clique d'extrêmement riches qui possède et contrôle la quasi-totalité du monde !

On asservit Pays et populations pour satisfaire l'avide "croissance" toujours insatiable de cette coterie de riches et puissants. Il en résulte que chaque année se creuse avec toujours plus de cruauté ce fossé entre la richesse extrême et la pauvreté honteuse.

En 2015 on disait :

« Le fossé entre riches et pauvres à un niveau record depuis 30 ans » [12]

En 2016 on disait :

« Le fossé n'a jamais été aussi grand entre riches et pauvres » [13]

Selon Oxfam [14], le 1% des plus riches possède plus que le reste de la population mondiale !

Cette dichotomie exacerbée entre les nantis (l'élite) et les laissés-pour-compte (le peuple) fut aussi un des points majeurs qui a permis à la caravane de Trump de passer sans se préoccuper de tous ces chiens qui aboyaient en bavant de rage contre ce candidat "menaçant" pour eux.

La population a donc décidé d'utiliser le seul et unique petit pouvoir que la démocratie lui laisse : le vote aux quatre ans. Dans l'espoir d'un changement, elle a voté pour celui contre qui les chiens de l'élite hurlaient.

Un vote pour un candidat hors des normes politiques, inexpérimenté, mais livrant une sorte d'apparente sincérité réconfortante en opposition à cette hypocrisie classique totalement éculée et tellement connue !

Donald Trump, bien que milliardaire, jura de rétablir un meilleur équilibre entre richesse et pauvreté en luttant contre l'establishment de Wall Street.

Donald Trump a séduit le peuple par son discours que l'on dit populiste ! Un discours direct hors de la rhétorique hypocrite classique. Sa force fut de ne pas être "un politicien" et ainsi contrer toutes les attaques classiques des chiens hurleurs.

Ce fut une démonstration sans équivoque. Le peuple, tant de fois ridiculisé, affirma en avoir vraiment marre de l'hypocrisie politique. Sans doute qu'Obama en qui on espérait tant fut la goutte qui fit déborder le vase. Obama fut nettement le Président des espoirs déçus !

La victoire de Trump contre les médias et l'establishment fut donc la victoire du peuple sur les manipulateurs d'opinion et les endormeurs politiques, ces hypocrites qui se foutent totalement de l'électorat.

L'élection de Donald Trump fut le plus grand « Fuck you » [15] adressé à nos chiens médiatiques.

La caravane libérant Alep

La libération d'Alep nous démontra de façon plus qu'éloquente à quel point nos ordures médiatiques se foutent du malheur des Syriens et des Syriennes !

Pour eux, ce n'était pas une « libération », mais plutôt la "chute" d’Alep !

Nos chiens médiatiques se sont mis à aboyer en chœur leur tristesse de voir les égorgeurs perdre Alep.

Nos grands défenseurs des droits humains nous ont démontré de façon éloquente comment ils sont au service de ceux pour qui la guerre, la mort et la misère des gens ne sont qu'un investissement. Nos médias promoteurs de guerre ont censuré le soulagement des gens délivrés. Ils ont pleuré le démantèlement de ces crapules qui égorgeaient et martyrisaient la population d'Alep Est.

Toutes les réjouissances ont été censurées et niées par ces inhumaines ordures médiatiques. Un comportement littéralement à lever le cœur.

De plus, la tentative de reprendre Palmyre fut saluée de leur part comme une sorte de victoire sur l'armée syrienne et russe.

Afin de marquer de façon "victorieuse" cette nouvelle défaite russe, Radio-Canada a même eu le culot de nous montrer des images du concert donné par les Russes [16] afin de souligner la libération de Palmyre en mars 2016 ! Aucune image des tortures [17], des décapitations [18] et du massacre du patrimoine de Palmyre [19] par les égorgeurs. Non, que des images du concert russe ! Incroyable tout de même à quel point les atrocités comptent bien peu pour eux ! Nos ordures semblaient heureux de cette nouvelle défaite du rrrrrégime et des Russes en oubliant complètement les atrocités commises par ces fous au service des immondes hypocrites. Que des images de ce concert pour bien ridiculiser leur ennemi russe et aucune de la décapitation horrible qui eut pourtant lieu au même endroit [20]. C'est à vomir !

Par ces deux événements, 2016 nous illustra, on ne peut mieux, que le 4e pouvoir [21] n'est plus au service du citoyen et de l'information véritable. Le 4e pouvoir a été résolument mis au service [22] des dominants qui tuent massivement [23] et exploitent sans vergogne les citoyens [24].

2016 fut aussi marqué par un départ important, celui de Fidel Castro [25].

Cette légende vivante nous a quittés. Un révolutionnaire humaniste que certains partisans de l'église économique ayant le profit plus à cœur que l'Humain ont persisté à l'appeler « dictateur ». Malgré que des milliers de citoyens cubains le pleuraient [26], malgré la reconnaissance mondiale [27], malgré que sous sa direction son Pays n'ait jamais agressé aucun autre Pays et ait, au contraire, apporté une assistance médicale et humanitaire partout [28] où le besoin s'en faisait sentir, la dictature de la pensée permise obligeait à le nommer "dictateur" [29] !

Le fils Trudeau, beaucoup moins affirmé que son père a même été obligé de se rétracter [30]. Il avait été trop indulgent envers cet ennemi du capitalisme [31].

Encore ici, nous avons pu constater que nos politiciens et les journalistes docilement à leur service sont dominés par une idéologie maladive étouffant l'humanisme en eux.

Et parlant d'idéologie maladive, je vous invite à ré-écouter l'entrevue la plus révélatrice de 2016 à ce sujet [32].

L'entrevue d'Anne-Marie Dussault de Radio-Canada contre Marine Le Pen.

Cette entrevue est édifiante.

Elle met en lumière la spécificité des deux femmes.

- Elle révèle la lamentable qualité journalistique d'Anne-Marie Dussault.

On peut clairement observer la maladive obsession idéologique de cette personne qui n'a rien d'une journaliste et tout d'une hystérique partisane soumise au dicta des mondialistes libre-échangistes.

- Et on peut aussi observer l'excellence de cette politicienne hors pair et femme de tête qu'est Madame Marine Le Pen, probablement la prochaine présidente française.

Cette entrevue est sans équivoque, on y voit une femme de qualité qui mérite grandement de fracasser le plafond de verre et d'être élue première présidente française.

2017… la boule de cristal !

2016 a été marqué par l'élection de Donald Trump et 2017 le sera par l'élection de Marine Le Pen.

Voilà pourquoi il est vraiment important de ré-écouter cette entrevue si révélatrice faite par l'hystérique Anne-Marie Dussault.

Il est évident que nous aurons droit à une campagne électorale française identique à celle que nous avons eue pour la présidentielle des États-Unis. Nos médias au service des mondialistes libre-échangistes vont nous offrir un copié-collé de la campagne de haine qu'ils nous ont offerte contre Donald Trump.

Pour Marine Le Pen, nos propagandistes vont oublier le volet sexiste disant qu'il serait bon de voter pour qu'enfin la France ait sa première femme Président. On ne va pas nous faire tressaillir d'émotions à l'idée de voir Mme Le Pen « fracasser le plafond de verre » de la Présidence française. Non, on va plutôt nous servir du repli identitaire, du racisme, de la xénophobie et même du fascisme. Bref ! Ce sera la grande diabolisation de Mme Le Pen. Celle-ci, tout comme Donald Trump, aura donc tous les pires défauts de l'univers !

Nous aurons droit aux procès d'intention, aux grandes analyses "psychologiques" de la femme Le Pen et on va nous servir à répétition tout l'horizon sombre que sa possible élection nous annonce !

Mais malgré toute l'énergie déployée par ce vaillant bataillon médiatique au service du .1% qui possède la caste politique et médiatique, les Français et les Française feront une quenelle épaulée [33] à ces manipulateurs d'opinion. Marine Le Pen sera élue.

Depuis plusieurs années la population devient de plus en plus éveillée aux mensonges livrés par ces propagandistes en habit de journalistes.

2017 sera l'année de la déchéance des propagandistes et du bataillon médiatique.

L'élection de Marine Le Pen sera l'un des éléments majeurs consacrant la déchéance de leur fausse crédibilité.

La force de la Russie et l'intelligence de Vladimir Poutine vont aussi participer activement à mettre en lumière l'hypocrisie qui prévaut dans nos médias et sur la scène politique. L'auto proclamée « communauté internationale »-occidentale qui menait l'ONU va être « ébranlée ». Le clan de l'hypocrisie a définitivement été défait en Syrie.

L'an passé on disait [34]

« Si tout va bien, la Syrie devrait aller vers le mieux.

…

Oui, espérons que la Syrie aille vers le mieux en 2016. Si la Russie peut maintenir sa force politique et militaire contre l'hypocrisie, la guerre terroriste risque de diminuer et avec beaucoup de chance être vaincue. »

Ce fut un bon pronostic, en Syrie les terroristes ont été vaincus.

2017 sera donc pour la Syrie un achèvement du nettoyage des terroristes et le début de la reconstruction. Enfin la PAIX pour les Syriens et les Syriennes ! Une PAIX tellement méritée après ces années de guerre épouvantables. Une guerre alimentée par ces odieux hypocrites qui, malheureusement, ne seront jamais poursuivis pour leurs crimes contre l'Humanité.

Il ne faut toutefois pas croire que les hypocrites vont disparaître sans résistance. Nous aurons droit aux deux fins du monde annoncées :

Celle du 20 janvier [35] !

et celle du 7 mai [36] !

La Syrie aura aussi droit à une Paix relative parce que les hypocrites ne cesseront pas de favoriser des attentats sanglants afin de maintenir le chaos et à freiner la reconstruction et la renormalisation du Pays.

Nous aurons droit, comme toujours, à la diabolisation de tous ceux qui résistent aux hypocrites et à la mondialisation libre-échangiste, mais évidemment avec beaucoup moins d'impact sur le jugement populaire.

Nous aurons aussi droit à une campagne d'envergure et même peut-être des lois pour contrôler voire interdire le journalisme alternatif et la réflexion citoyenne. Après les géniales, fabuleuses et efficaces accusations de théoriciens du complot, nous aurons droit aux accusations de faits non véridiques.

C'est l'une des caractéristiques des menteurs et des fourbes : ils accusent bien solidement et avec fermeté les autres de faire ce qu'eux font.

Heureusement, la réalité et les faits finissent toujours, tôt ou tard, par avoir le dernier mot. Par les faits et la réalité, la propagande se fait dérouter et les mensonges sont mis sous les projecteurs.

En 2017 et pour les quatre années suivantes, la plus grande incertitude, c'est de savoir si Donald Trump pourra résister aux pressions visant à le faire rentrer dans le rang et diriger exactement comme tous ses prédécesseurs !

Donald Trump résistera-t-il longtemps ?

Va-t-on l'assassiner comme tant de "bonnes" gens le souhaitent ?

Combien de temps Trump restera-t-il fidèle à ses convictions et tiendra-t-il ses promesses de limiter les guerres et favoriser l'économie locale en mettant fin aux accords de libre-échange dévastateurs ???

L'année 2017 sera donc une année époustouflante d'imprévus, de nouveautés et d'événements inédits.

Que viennent enfin les changements !

Bonne année 2017 et que la PAIX soit avec nous et sur la Terre entière.

Serge Charbonneau

Québec

Survol des années passées :

2015

2015, avons-nous vécu le pire ? Et que nous réserve 2016 ?

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/2015-avons-nous-vecu-le-pire-et-176209

2014

Survol 2013 / Boule de cristal 2014

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/survol-2013-boule-de-cristal-2014-145847

2013

Moment de réflexion

2012 : La faute aux Russes ?!

Regard sur 2012 et les augures de la boule de cristal 2013

http://www.vigile.net/2012-La-faute-aux-Russes

2012

Jamais nous n’avons eu une information mensongère aussi soutenue et aussi organisée.

2012, vers où allons-nous ?

http://www.legrandsoir.info/2012-vers-ou-allons-nous.html

2011

C’est l’heure des boules de cristal.

2010 finit, 2011 commence…

http://www.legrandsoir.info/2010-finit-2011-commence.html

2010

L’année qui bascule

L’heure des boules de cristal

(Les prédictions… mais surtout un regard sur le passé)

http://www.legrandsoir.info/L-heure-des-boules-de-cristal-Les-predictions-mais-surtout-un-regard-sur-le-passe.html

2009

Quel pouvoir nous réserve 2009 ?

Que nous réserve 2009 ?

Sûrement quelques crises et plusieurs secrets.

http://www.ledevoir.com/commentaire/liste?id=225738&limit=5&sort=

------------------

