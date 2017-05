2017 BIS REPETITA DE 2002 et maintenant ?

@carnac « Je ne tors pas les chiffres »

Non et personne ne peut les tordre, ils sont ce qu’ils sont. En revanche ce sont les additions de carpes et de lapins, les interprétations fumeuses qui font qu e vous essayez de « les faire parler » ...



Mais c’est bien plus simple que ça et Anamo a raison : une partie de l’électorat ne vote jamais, une autre partie s’abstient de temps à autre pour dire aucun des candidats à cette élection ne me convient et je laisse à d’autres le soin de choisir entre eux, ceux qui votent blanc ou nul font exactement la même chose sans avoir le courage de le dire (en fait ils font semblant de voter juste pour ne pas être repérés abstentionnistes).

C’est leur choix, ils ont décidé de ne pas influer sur le scrutin, ce qui au vu des programmes très différents des deux finalistes peut laisser perplexe. Ils s’en foutent que la France reste ou pas dans l’Europe unie, ils s’en foutent que la France accueille ou rejette les migrants, etc etc ...

Je trouve ça curieux mais c’est leur libre choix. Mais surtout qu’ils ne viennent pas nous gonfler les roubignoles en contestant un résultat parfaitement clair. Et que Monsieur Melenchon ne vienne pas nous dire qu’il représente 56,24% des Français parce que ça oui ce serait une vraie saloperie, une atteinte à la démocratie.

Qu’il essaie de rameuter ses troupes pour les législatives c’est bien normal et rendez vous le 18 au soir pour de nouveaux comptes .... peut être aussi tordus que ceux de Madame l’auteur de ce billet quand il aura fait à nouveau fiasco faute d’alliances.

Quand on fait une campagne à coup d’invectives et d’injonctions puant la haine on se retrouve sans alliés et donc sans élus dans un système majoritaire à deux tours sans aucune part de proportionnelle. Demandez à Madame Le Pen, elle le sait !