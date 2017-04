2017, le choix du roi ?

Il m’est proposé aujourd’hui de voter entre Emmanuel Macron et Marine Lepen.

Ce sont les deux candidats avec lesquels je partage le moins de valeurs, le moins d’idées, et même que je trouve tout autant ennemis de la République, chacun d’une manière différente mais complémentaire, dans la mesure où tous deux proposent des projets de société qui contredisent nos valeurs citoyennes républicaines et humanistes fondamentales : Liberté, Egalité, Fraternité.

Ces deux candidats ignorent les urgences démocratiques, sociales, écologiques et les urgences de paix qui sont le fondement incontournable aujourd’hui des réponses proposées du programme de la France Insoumise.

J’ai tout fait pour éviter à être confronté à ce dilemme dramatique au second tour. Certes j’aurai pu faire mieux, mais personne ne pourra me reprocher de n’avoir pas tenter mon possible pour appeler les abstentionnistes à voter, pour dénoncer la dangerosité du Front National, et d’Emmanuel Macron, pour appeler l’unité entre les mouvements de la France Insoumise et celui des frondeurs, pour éclairer mes proches sur le flux continu de propagande médiatique en faveur d’Emmanuel Macron et contre tous les autres candidats.

Le vainqueur ? Certainement Emmanuel Macron, vainqueur non pas par la valeur de son programme mais par la peur, dans l’agitation de l’épouvantail Front National, n’aura finalement été choisi au premier tour que par 18,19 % des électeurs inscrits. Les sondages annoncent que parmi ses électeurs, 1/3 ne sont pas d’accord avec son programme, mais ont voté utile contre Marine Lepen.

C’est donc choisi par 13,65 % des électeurs seulement qu’Emmanuel Macron sera élu président. Les sondages nous apprennent par ailleurs que la veille du scrutin 1/3 des électeurs ne savaient pas encore pour qui voter.

Près de 9 français sur 10 ne se reconnaissent pas dans les valeurs, le programme de leur futur président.

Cela donne une idée sur la faiblesse de l’autorité de ce président, à qui la 5ème République offre un trône de monarque absolu, armé d’un article 49-3 dont il a déjà prévenu qu’il usera sans vergogne, notamment en ce qui est de continuer l’œuvre d’uberisation des droits du travail qu’il avait déjà commencé d’entreprendre sous le gouvernement Hollande.

C’est une situation insurrectionnelle explosive qui se prépare dans notre pays, suscitée par des hommes et des partis politiques qui aujourd’hui se prétendent alliés en un Front Républicain.

Ils portent la lourde responsabilité d’avoir bafoués les valeurs de notre République Liberté, Egalité, Fraternité par leur complaisance et leur complicité tout autant avec les puissances financières néolibérales du monde entier, via notamment l’Union Européenne, qu’avec les puissances guerrières et impérialistes de l’OTAN, qu’avec l’idéologie xénophobe montante.

En tant que citoyen républicain de la France Insoumise, je ne me sens pas responsable de cette situation politique dramatique pour notre peuple qui nous amène à avoir à choisir aujourd’hui entre la peste et le choléra.

Aussi, c’est en pleine conscience, avec le cœur et la raison que j’ai décidé de m’abstenir lors du vote du 7 Mai prochain. C'est mon choix personnel, et je ne cherche aucunement à convaincre d'en faire autant.

Je remercie Jean-Luc Mélenchon, d’avoir eu la sagesse démocratique de ne pas donner de consigne de vote, d’avoir su faire confiance dans la sagesse de la personnalité de chacun des 440 000 insoumis et de ne pas s’être laissé duper dans cette mascarade de front républicain contre l’épouvantail Front National, en faveur du futur uber roi au service de la financiarisation de l’économie néo libérale mondiale, Emmanuel Macron.

Je continuerai à me mobiliser au second tour, pour soutenir l’élection de députés de la France Insoumise afin de faire contre poids et garde-fou à toute cette folie politique en gestation dans notre pays et je me prépare à résister encore.

C'était mon témoignage. Le seul appel que me permet de vous proposer, est celui de nous organiser localement, dès maintenant en assemblée citoyenne de proximité dans chaque commune, chaque entreprise pour prendre en main notre destin, et résister ensemble contre toutes ces nouvelles formes de tyrannie contre l’humanité.

Merci