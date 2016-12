2017, N’écoutons pas les promesses !

Bonjour Chalot ,

merci pour votre article qui en « dérange » certains si je me fie à certains commentaires que je viens de lire .

vous évoquez plusieurs problèmes : la pauvreté , les S.D.F , des augmentations qui vont frapper de façon indifférenciée parfois ceux qui ont déjà des problèmes pour se chauffer , s’éclairer , cuisiner , envoyer un courrier et même je l’ajoute se soigner .

votre « catalogue » des détresses auxquelles des bénévoles essaient de faire face , jour après jour , avec leurs moyens parfois dérisoires , parfois même à la limite de la légalité (actions de Solidarité ) entraine des sourires , des soupçons mais derrière tout cela , en toile de fond bien masqué , le reproche non dit est de maintenir un semblant de Paix sociale ,

reproche de « collaboration » avec le pouvoir en place énoncé le plus souvent par ceux qui prônent la Révolution obligatoire qui ,selon eux , remédierait à tous les maux de la Terre dans un temps non défini (prudence !) sans être eux mêmes ni impliqués , ni en soutien à ceux qui au lieu d’échafauder des combines fumeuses , plongent dans les situations présentes , actuelles en essayant de leur mieux de les améliorer .

aux yeux de certains , vous semblez être bel et bien un « collabo » regardé de travers par ceux qui sont bien incapables de voir ce qui est sous leurs yeux et qu’ils « déplorent » à longueur d’année et soyez persuadé que malheureusement , ils ne verront ni mieux, ni plus loin, ni avec d’autres yeux en 2017 , parce que comme la maladie , la pauvreté fait peur car elle nous renvoie tous à notre fragilité , à la précarité de notre situation dont ils se sentent protégée dans l’instant .

vous palliez aux carences les plus évidentes d’un système qu’ils prétendent renverser sans en avoir pris connaissance dans son ampleur , sans en avoir mesuré les conséquences précises , sans établir un lien entre ceux qui en sont les victimes directes et indirectes et les structures existantes qui pourraient leur apporter du soutien dans l’urgence ou sur le plus long terme .



je sais votre engagement dans la lutte contre l’illettrisme qui , lui aussi , crée des pauvres par incapacité de fait à comprendre le moindre mot de l’imprimé « cerfa » qu’il faudrait remplir avant telle date , comprendre la prescription médicale ou déposer à la C.A.F un dossier de RSA ou d’allocation logement .

et pourtant , tous ces Lettrés , pourraient sans aucun doute prendre quelques minutes de leur précieux temps pour proposer ce petit coup de mains qui pourrait changer bien des choses , pour prêter leur téléphone pour joindre une administration ou le faire eux mêmes , ne serait qu’une fois , quitte à prendre des précautions d’hygiène car le pauvre pour eux est forcément sale,voire porteur de maladies .



LE PIRE , C’EST L’INDIFFERENCE !

Salut , « Collabo », et continuez avec courage et persévérance !

peut être la virulence de certains commentaires s’explique t elle par un sentiment de culpabilité ?

s’ils pouvaient s’en extraire, ils recevraient assez pour s’investir et bâtir des projets même modestes mais qui concrètement attesteraient de leur engagement pour une amélioration de la condition de 9 millions de personnes dont certains vivent à leurs portes .

« ENTRE RIEN ET PAS GRAND CHOSE , TOUJOURS CHOISIR PAS GRAND CHOSE »

bonne suite ,Chalot , et à bientôt !

P.B.A