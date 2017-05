« 22 morts, 60 blessés à Manchester : L’horreur est-elle prévisible ? »

@oncle archibald

Vous avez raison, Microf est tres fort. Il faut avoir un peu de jugeote, c´est ce que fais Microf.

Microf avant d´intervenir, refléchi, recherche, analyse avant d´écrire, et c´est ce que vous devez faire aussi faire avant chaque commentaire, pas des faciles coupés courts, tel votre commentaire, oú vous auriez au eu la simple politesse comme moi d´avoir un mot pour les morts, et adresser vos condoléances aux familles éprouvées.

Pour moi, l´enquête est finie, il faudra s´adresser aux organisateurs qui n´ont pas pris les mesures de sécurités élémentaires pour contrer cet attentat.

Je ne sais si vous avez déjá pris l´avion, á vous lire, on dirait que non, sinon essayez d´entrer dans un avion avec une bombe, vous n´y pourrez pas, pourquoi ? parcequ´on vous fouille corps et sac.

J´ai été á Rome il ya quelques mois, avant d´entrer dans la salle d´audience oú le Pape devait nous recevoir, nous avons été fouillé sacs et corps plusieurs fois.

Avant d´entrer dans la Basilique Saint Pierre pour la Messe, nous avons été fouillés corps et sacs plusieurs fois. Avant d´entrer dans la Chapelle Sixtine, nous avons été fouillés corps et sacs, impossible de commettre un attentat sans complicités.

C´est qu´aurait dû faire les organisateurs du concert vu le niveau d´alarme d´attentats terroristes très élévés en Angleterre, et vous cela vous dépasse de comprendre ?, alors ne faite plus de commentaires dans ce Forum si cet élémentaire vous dépasse.

Ce Forum est pour ceux qui refléchissent rapidement et non pour ceux qui sont á la traine oú il faut les expliquer le B A BA de certaines choses.

Est ce que c´est difficile pour un organisateur de concert de faire fouiller ceux qui viennent assister au concert ?, quelles mesures de sécurités les organisateurs de ce concert ont prises pour éviter ce genre de tragédie ?, ne sont -ils pas responsables de la sécurité de ceux qui viennent au concert ?, s´ils avaient fait ce B A BA de sécurité ce drame aurai pu être éviter, est ce difficile pour vous de comprendre ?, c´est ce que dit Microf dans son commentaire.

Je sais qu´il ya des exprits très lents á comprendre, c´est pourquoi les commentaires de Microf sont toujours longs, alors, je vous excuse cette fois-ci et j´espère que avec ce deuxième commentaire, vous allez comprendre ce que Microf a écrit,

Quant á me traiter d´ être Ministre de Macron, c´est une insulte á ma personne.

Je ne suis ni Francais ni n´habite la France, et je n´ai aucune envie de venir y habiter, je l´ai déjá plusieurs fois écris dans ce Forum et ceux qui me lisent régulièrement, le savent, allez dans les commentaires de Microf, vous le lirez.

Que vient faire Macron dans cette affaire ?.

Je classe toujours ceux qui insultent, car en dehors des insultes, ils ne peuvent rien développer, c´est d´ailleurs très facile d´insulter, il est « Ministre á tout faire de Macron », quelle bassesse.

Pour complèter ce commentaire, je vous mets toutefois une video que je vous prie de bien visionner.

https://youtu.be/0cyGA4YRQtE