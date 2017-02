5 mai 2002 : le jour où les Français ont été roulés dans la farine politicienne

Le 5 mai 2002, Chirac était élu "à l’africaine", avec plus de 82% des voix. Pourquoi en était-on arrivé à ce que l’extrême-droite tutoie d’aussi près l’accès à l’Elysée ? A quelques nuances près, quinze ans après, le même scénario est en passe de se reproduire à la présidentielle, avec comme potentiel vainqueur, Fillon, le malhonnête, reproche fait à Chirac à l’époque. Retour sur cette période, aux similitudes troublantes avec l’actuelle apogée de la médiocratie française.

Mai 2002. Soudain, des éclats de voix rompirent le charme de ma balade à Vézelay, la colline inspirée. Ils me tirèrent de mon immersion dans ce lieu hors du temps. La sottise humaine réapparaissait, grossière et insolente, sous les traits d’un personnage au port affecté, sortant d’une grosse voiture de marque allemande. Un énorme macaron tricolore, placé sous le pare-brise, indiquait avec ostentation, qu’on avait affaire à une huile frelatée du système politique français. A l’évidence, un de ces élus, parvenus, comme en a produit et en produit encore en (trop grande) quantité le pays, depuis l’avènement de la médiocratie. De ces Adonis du marigot politicard, qui n’en peuvent mais, à force de s’admirer. Ne manquait que le tapis rouge à Sa Suffisance.

La cohorte des petits hobereaux cumulards, jaloux de leur position sociale

Au fil des années, les valeurs morales s’étaient étiolées, sous les attaques répétées de la classe politicienne avide et cupide. La France, volontiers moralisatrice et donneuse de leçon, était gangrenée, y compris, dans ses provinces. Au fin fond de celles-ci, loin des regards indiscrets, la cohorte des petits hobereaux cumulards, jaloux de leur position sociale et de leur minuscule pouvoir, fichait la nausée. Ces roitelets incarnaient la face la plus sombre de l’être humain. Cette part obscure et malsaine qui habite, à des stades divers, chacun d’entre nous, et que nous tentons, avec plus ou moins d’efficacité, de contenir dans des limites acceptables pour la morale.

Foin de ces nobles scrupules pour cette meute avide de tout, dès lors que ce « tout » leur fait respirer l’oxygène des autres, sans lequel ils ne seraient rien. Sous les traits d’une sympathie feinte, qui leur sert de masque attrape-nigauds, ils dissimulent la laideur de leur âme. Ils séduisent sans mal les fats, les idiots, les coincé(e)s, les insatisfait(e)s chroniques et les hordes de déboussolés, dont l'unique religion est désormais la navrante télé « réalité », dont TF1 et M6 sont les productrices, aux côtés de chaînes publiques tout aussi affligeantes. Même les braves et honnêtes gens, et quelques « intellos » égarés, se laissent distraire par ces bonimenteurs.

Des partis politiques installés, devenus de véritables sociétés commerciales

Désespérant ! La France allait beaucoup plus mal qu’on ne voulait bien l’avouer. Malhonnêteté, voire malveillance de trop nombreux politiciens. Omniprésence du mensonge, dans la conduite de l’action publique. Au milieu de la cacophonie politico-médiatique, il était difficile pour le citoyen lambda de se faire entendre. La France était en pleine dérive des mœurs politiques et les Institutions étaient dévoyées.

La nouvelle religion matérialisme avait causé des dommages, dans la capacité critique des citoyens français, plus soucieux de la balade du samedi à l’hypermarché, que du sort de leurs prochains. Une indifférence quasi générale, y compris de la part des plus modestes. Les tenants de la communication, eux-mêmes propagandistes accrédités par les partis politiques installés, devenus de véritables sociétés commerciales, organisaient le brouillage des messages non conformes à la norme. C’est ainsi que des organes de presse, en quête d’audience, retrouvèrent des couleurs, en devenant les outils de propagande, à la solde de quelques politiciens d’envergure limitée.

Quand la CFDT se mit aux ordres du MEDEF

Au cours de cette période, dans une société française réputée riche, instruite, évoluée, développée, en un mot, quasi parfaite, la misère n’avait pourtant cessé de grandir.

Le double langage des politiciens traduisait leur hypocrisie face au problème de l’immigration. Les acteurs institutionnels s’étaient éloignés de la réalité du quotidien des gens. Y compris les organisations censées défendre la base. L’exemple de la CFDT en était la parfaite illustration, sous le règne de la super-PDG Notat, laquelle donna le sentiment de transformer ce syndicat de salariés, en une annexe du MEDEF. Elle ne fut pas la dernière à culpabiliser les exclus, montrés du doigt parce que, soi-disant, incapables de s’en sortir, dans ce monde de rapaces. Histoire pour elle et ses compères de se donner bonne conscience d’appartenir à la caste des fonctionnaires de son syndicat ? Un comble !

Heureusement, la CGT, elle, maintint son cap. Quant à FO, son secrétaire général, Marc Blondel, sauvait l'honneur d'un syndicalisme moribond. Il n’empêche, le monde marchait sur la tête. La caste des privilégiés et des protégés avait trouvé le moyen d’anesthésier les autres. Inutile de dire que côté organisation patronale on jubilait. Avec de pareils partenaires sociaux, le baron Seillière, super boss des patrons, buvait du petit lait. On pouvait multiplier les licenciements massifs. De toute façon, tout le monde s’en foutait ! A la fin des années 90, la France détenait, avec 40 000 TS, le triste record européen du nombre des tentatives de suicide. Mais il avait été décrété, une fois pour toutes, que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Pour les uns comme pour les autres, passer des êtres humains par pertes et profits relevait, ni plus ni moins, de l’exercice comptable.

Les juges les plus tenaces se cassent les dents dans nombre de procédures

La toute puissante religion de l’argent roi faisait des ravages. Mais silence. Il ne fallait surtout pas en parler. La télé (y compris les deux principales chaînes publiques à la solde des pouvoirs), qui avait atteint le niveau 8 sur l’échelle de Richter de la crétinerie (Loft Story, etc.), servait d’opium au peuple. Bref, officiellement, la France se portait comme un charme. Tel était le mot d’ordre des instances dirigeantes du pays, en ces piètres années de démocratie en trompe-l’œil !

Parallèlement, la corruption étendait son emprise tentaculaire. Une corruption « feutrée », à la française, habilement dissimulée, qui gangrenait de nombreux rouages de la société par le biais des groupes de pression et autres réseaux plus ou moins occultes (franc-maçonnerie, presse, etc.), y compris au sein de l’appareil judiciaire. Au point que, même les juges les plus tenaces (Eva Joly, Eric Halphen…) se cassèrent les dents, dans nombre de procédures engagées contre les gros bonnets de la politique et du pouvoir.

Relaxes, non-lieux, loi sur la présomption d’innocence. La classe politique s’auto-immunisait, pour se protéger des importuns. Dans le même temps, un tribunal, du centre de la France, infligeait une peine de 6 mois de prison à une mère dans le besoin, qui avait volé de la nourriture pour son enfant de 3 ans. Une sanction pour l’exemple… à vous foutre la nausée !

Le vote convenable décrété par les bien-pensants de droite et les donneurs de leçon de gauche

Il y eut bien le grondement provoqué par l’extrême-droite, au premier tour de l’élection présidentielle du printemps 2002. Hélas, le soufflé est vite retombé. La France, celle des bien-pensants de droite et des donneurs de leçon de la gauche caviar -paradoxalement revigorée par son cuisant échec-, joua à se faire peur. Elle entretint, pendant les quinze jours précédant le second tour, un climat d’inquiétude totalement irrationnel. Il fallait voter « convenable ». Tel était le slogan, pour cette élection phare des institutions françaises. Du jamais vu, mais dans l’air du temps néanmoins. La gauche, naïve (?), battue à plate couture, l’avait décrété, pour « sauver » la France en danger. Seule Arlette Laguillier (Lutte Ouvrière) eut la lucidité de ne pas se prêter à cette mascarade.

De fait, les Français, en réalité la moitié d’entre eux, se comportèrent comme des bœufs (animaux qui ont perdu leurs attributs sexuels) ! Fait peut-être unique dans les annales de la République, oubliant les soupçons judiciaires pesant sur lui, ils gratifièrent le président sortant, candidat à sa propre succession, de plus de 82% des voix. Il n'en demandait pas tant ! Un résultat à l’africaine, digne des républiques bananières. Ainsi, grâce à la gauche, au plus haut niveau des Institutions de la V° République, on se voyait miraculeusement absous d’éventuels actes délictueux, auxquels certains juges s’intéressaient de près. Forts d’un triomphe sans précédent pour eux, les insipides partis de droite et de droite extrême jubilaient sous cape. Tout en affichant une affectation de pure circonstance, face à la pseudo montée de l’extrême-droite.

Le soir du 5 mai, Chirac échappait pour cinq ans aux poursuites judiciaires

La droite venait de jouer son plus beau tour de con à la gauche. Sur le moment, celle-ci, à l’exception de Lutte Ouvrière et du Parti Travailleur, n’a rien compris. Trop sûre d’elle, incapable de défendre un bilan, pourtant pas si mauvais que cela, elle n’a surtout rien vu venir quand Chirac l’a piégée sur le thème de la sécurité. Une peur de l’insécurité, qu’il a commencée à instrumentaliser, dès le 14 juillet 2001, à la télé. De cette façon, le « florentin » évitait de faire du chômage et de la précarité -les deux véritables problèmes français- le thème central de la campagne des présidentielles. Lui-même, incapable de traiter fondamentalement ces questions, le président sortant pressentait que sa vision arrangerait également son adversaire Jospin, pas si à l’aise que cela non plus, en matière d’emploi. Le Premier ministre étant, par ailleurs, convaincu que « ses » fonctionnaires, qui constituaient le gros des troupes de sa base électorale, suffiraient à le porter à l’Elysée. Tacite consensus au plus haut niveau de l’Etat : cachez la souffrance de ce petit peuple, qu’on ne saurait entendre…

Au soir du 5 mai, Chirac échappait pour cinq ans encore à la justice de son pays. Sa réélection sonnait le glas des espoirs de plus de 10 millions de Français. A travers leurs votes, ils avaient pourtant clairement exprimé leur exaspération de vivre dans l’angoisse du lendemain, à cause de l’insuffisance de leurs revenus et de la précarité croissante. Alors que, dans le même temps, ils constataient qu’une autre partie des Français, grâce à la protection de leur statut, jouissait de conditions de vie enviables. Que d’autres encore se remplissaient de plus en plus les poches, affichant sans vergogne des revenus colossaux.

Jouant sur les réflexes de peur d’une partie de la population, le système politicien avait parfaitement fonctionné, en se prémunissant contre toute velléité de réforme profonde (instauration d’un revenu minimum de 800 euros à tout citoyen français, gratuité totale de la justice, etc.).

Le peuple roulé dans la farine avec la pitoyable complicité des socialistes

Les vainqueurs de l’élection présidentielle, bien qu’ils s’en défendissent, n’eurent pas le triomphe modeste. Ils venaient de rouler magistralement dans la farine le « brave » peuple, avec la pitoyable complicité de la gauche. Ils remportèrent, sans aucune difficulté, les élections législatives dans la foulée, face à une gauche, dispersée, qui n’avait manifestement, ni tiré, et encore moins retenu (en dépit des incantations de quelques ténors), les leçons de sa lamentable déroute à la présidentielle. Dans ses rangs, le mini-séisme à peine passé, la troupe des politiciens de salon s'était empressée de reprendre ses gesticulations. Histoire de se rassurer sur sa propre existence ! (Ce qui faisait se tordre de rire les engeances à droite.) Malheureusement, pendant les années qui suivirent, la politique crétine de la droite allait provoquer en France des dégâts considérables, et parfois irréversibles, dans les couches défavorisées, et plus tard, dans les couches moyennes.

Le 5 mai, pensant faire acte de salubrité contre Le Pen, lequel n’avait, en réalité, aucune chance de l’emporter, une « certaine » France a consolidé la caste politicienne. Aveuglée par le déferlement de la propagande de médias complices, craignant pour leurs privilèges, cette France-là a tué, dans l’œuf, l’espoir de millions de Français de sortir, enfin, de la galère. Il fallait être bien crédule, pour offrir 82% des voix, sur un plateau, à un homme comme Chirac, en pensant que celui-ci s’en sentirait redevable…

La nature humaine est paradoxale, ce qui la rend versatile. Les Français se souviennent-ils de mai 2002 ? Rééditeront-ils l’exploit d’élire un candidat par défaut, quitte à envoyer un malhonnête à l’Elysée pour cinq ans, sous prétexte qu’il faut éliminer le diable ou censé l’être ?

Le soir du 7 mai, Fillon échappera-t-il aussi, pour cinq ans, aux poursuites judiciaires ? Est-ce ce que veulent vraiment les Français, alors qu’ils ont chassé Sarkozy pour cette raison ?

Verdi

Lundi 20 février 2017