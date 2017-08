50 ans de cinéma SF - Retour sur SOLEIL VERT

Sorti en 1973, Soleil vert du grand et regretté Richard Fleischer est le 1er véritable film d’anticipation de la décennie 70. C’est aussi en dépit de quelques détails vieillots qui le datent quelque peu, un film prophétique, profondément flippant, qui nous alerte sur les dangers mortels de la croissance économique érigée en missel du monde, et les conséquences ravageuses pour une humanité qui si elle ne réagit pas risque bel et bien d’ici quelques petites années de basculer dans la barbarie.

Replaçons le film dans son contexte. 1973, année du 1er choc pétrolier, véritable gifle dans la tronche occidentale par les pays de l’OPEP. Crise majeure. Quelques petites années auparavant, quelques obscurs mais éclairés économistes du Club de Rome avaient alerté, sans que nos puissants leur accordent quelque importance, sur l’absolue nécessité de la décroissance, pour éviter la disparition des ressources naturelles.

Voyez ou nous en sommes 45 ans plus tard …

Le film se déroule en 2022. Les ressources, c’est à dire la nourriture, ont presque disparu de la surface du globe. Deux mondes cohabitent. Des centaines de milliers de pauvres molestés et entassés comme du bétail et qui mangent de la merde et sont traités comme on ne traite pas les animaux d’un côté. De l’autre, protégés dans des bunkers de verre, des ultra riches qui eux peuvent se payer une pomme de temps à autre et pour qui tout va bien.

Le fameux soleil vert est un aliment au plancton, réservé aux plus riches et distribué au compte-goutte aux gueux affamés. La police répressive assomme de coups les contrevenants, la société est devenue hyper violente et la répression terrible. Des scènes de barbarie insoutenables pullulent pendant une heure et demie.

Le héros du film, Charlton Heston, prodigieux, est un gradé de la police qui fait son travail le plus honnêtement du monde. Soumis à l’autorité il moleste, c’est son job. Mais chez lui dans son intérieur aseptisé, on le découvre de plus en plus humain, se posant des questions, et le film va montrer le basculement de ce personnage qui a une conscience et un cœur et qui va finalement découvrir l’horrible secret de cet aliment Ostie qui se nomme soleil vert.

Celui-ci est fait de chair humaine.

Le voile du réel explose à la figure du spectateur et de son personnage principal. L’atroce réalité de ce monde si abject ou l’on recycle les corps pour une ultra minorité au détriment du plus grand nombre.

Si cela ne vous évoque pas l’époque actuelle …

Car ce film ne fait qu’anticiper. Le héros doté d’une conscience est comme un croyant qui se réveille, ouvre les yeux, déchire le voile de la fausse réalité et revient à la lumière. Et le monde tel qu’il est devenu, un cloaque d ou ne surnagent que des personnages aseptisés et insensibles au malheur d’autrui, qu’est ce sinon ce Nouvel Ordre Mondial tel que nos Elites le construisent année après année, armées de leurs fortunes, des Etats qu’ils détiennent et de tous les instruments, police, armée, santé, médias qu’ils manipulent.

Ce truc de la croissance à n’importe quel prix, c’est leur mantra et cela détruit la planète, et ça nous détruit tous. Mais eux s’en fichent vu que leur projet c’est de nous asservir comme dans le film. Et nous transformer au bout en aliment…

Sauf que nous la multitude, nous le peuple qu’ils assassinent à petit feu, on n’est pas du bétail et on est nombreux, très nombreux. Et qu’il n’est pas écrit que tout le monde va tomber dans le panneau et se laisser transformer en rougail saucisse. Des Charlton Heston dans la Police et l’Armée Française, y en a un paquet, ces gars-là sont des bonhommes, et pas sûr du tout que tous se laissent faire pour lancer éternellement leurs forces sur les jeunes, sur les ouvriers qui manifestent, sans à un moment être à leur tour frappés par le réveil des consciences. Ce refus d’obéir, en France, je le sens, chez ces policiers et militaires avec qui je parlais l’an passé à Paris, il monte, il grandit. Regardez les témoignages sur le web, ils abondent et c’est plus que rassurant.

Parce que 2022…

Christophe Cros Houplon

Auteur de la saga SUNDANCE - qui raconte differemment la meme histoire

volume 1 ICI

https://www.thebookedition.com/fr/sundance-livre-1-genese-vol1-p-343871.html

volume 2 ICI

https://www.thebookedition.com/fr/sundance-livre-1-genese-vol2-p-344605.html

Bande annonce SOLEIL VERT ICI

Pour ceux qui veulent creuser, un regard pertinent