5°) BFMTV pro Macron, AlstomGate, complot socialiste contre les intérêts de la France

Suite de l'article précédent Nous allons continuer à parler de la conspiration socialiste contre nos intérêts économiques et militaires. Cet article est la suite du précédent publié sur Agoravox le 10/03/2017. Déjà on peut affirmer sans ce tromper que les politiciens et les médias qui sont contre la souveraineté de la France, et qui bavent sans arrêt sur la paranoïa, la théorie du complot, ou sur le conspirationnisme pour des sujets sérieux, sont des francophobes et des traitres, et devraient pour certains être poursuivis pour « intelligence avec une puissance étrangère ». Le 13/03/2017 à 11h10, Mme Elkrief déclarait sur BFMTV, « on ne peut pas avoir des candidats qui dépendent de puissance étrangère » en matière de financement. Mais alors pourquoi elle ne demande pas la même chose à Emmanuel Macron quand il se rend à l'étranger pour récolter des dons ? Pourquoi elle ne dit rien sur l'effacement de la fiche de déclaration du patrimoine d'Emmanuel Macron sur le site de la transparence publique ?

Le Président Hollande refuse « la politique du repli sur soi », mais il accepte la politique du laxisme et il affirme que le nationalisme est dangereux. Sauf qu'il a tellement ouvert la France, que nos moyens industriels, militaires et spatiaux passent sous le contrôle de puissances étrangères, au point où nous pouvons dénoncer des actes « d'intelligence avec une puissance étrangère ». Nos navires de guerre et sous-marins dépendent désormais de la livraison de pièce par le groupe américain General Electric.

Est-ce que le futur Président de la république Emmanuel Macron (video) manipulera l'opinion pour vendre nos autres moyens industriels et de la défense nationale aux Etats-Unis ?

Notre marine nationale est-elle encore française ou américaine ?

Mise en vente bientôt peut-être par le futur Président de la République Emmanuel Macron ?

En SOLDE à partir de septembre !

6°) Où est passé la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron ?

Le 16 mars Emmanuel Macron était à Berlin. Nous avons en France des français qui ne se posent jamais de questions, ils se contentent de suivre le troupeau. J'ai quand même cherchez à savoir comment Emmanuel Macron avait fait pour sortir du bois en moins d'un an, pendant que d'autres élus politiques mettent 10 ans pour être connus et reconnus, et j'ai fini par trouver. Cela pourrait aussi expliquer la fonte du patrimoine financier d'Emmanuel Macron, tout est lié. Il faut savoir que la politique de communication d'Emmanuel Macron est organisée par la société Liegey Muller Pons, qui déclare être « une startup en stratégie électorale en Europe fondée par Guillaume Liegey, Arhur Muller et Vincent Pons, trois passionnés de politiqu et de nouvelles technologies qui se sont rencontrés pendant la campagne de Barack Obama en 2008. Progrès de la recherche en sciences politiques, open data bigdata, nouvelles technologies. Nous proposons aux candidats et aux élu des outils qui révolutionne leur manière de faire campagne et d'interagir avec les citoyens. » Emmanuel macron est donc un produit qui a été fabriqué de toute pièce sans être passé par la moindre élection. Avec sa mine de beau gosse il va évidemment aimanter la gente féminine lors de l'élection, sauf que cela ne va certainement pas résoudre la crise actuelle de la France. Quand nous voyons comment il a géré le scandale de l'Alstom-Gate, nous pouvons nous inquiéter pour l'avenir de la France. Emmanuel Macron demande de la transparence à ses donateurs, mais l'a refuse pour lui même, du coup Benoit Hamon en profite.

Depuis plusieurs semaines, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, refile en douce des petites fiches à Emmanuel Macron. Il aurait du commencer plus tôt, cela aurait peut être évité à nos navires de guerre et à notre dissuation nucléaire de passer sous contrôle américain. En tant qu'ancien militaire je ne voterais jamais pour un parti socialiste qui a eu des représentants au gouvernement de Vichy. Je ne voterais jamais non plus pour l'ex-ministre Emmanuel Macron qui s'est opposé à Arnaud Montebourg et qui a argumenté pour brader nos intérêts industriels, militaires et spatiaux (voir video minute n°3) à une puissance étrangère. Il existe un décret anti OPA, pour ce type de situation. Pourquoi n'a-t-il pas été utilisé par tous ces ministres socialistes, Emmanuel Macron, Manuel Valls, Jean-Yves le Drian ? Le Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 concerne les missions et l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure, Article 2 alinéa d) : Il « concourt à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au secret de la défense nationale ou à ceux portant atteinte au potentiel économique, industriel ou scientifique du pays. »

Personne n'a entendu cette information tourner en boucle toutes les 10 minutes sur BFMTV. Cela déplaît même à Jean-Jacque Bourdin qui parle de transparence, d'évoquer lors de son émission du 14/03/2017, le cas du conseiller spécial de Macron, l'ex-banquier Bernard Mourad qui s'est occupé de la vente de SFR à Drahi Altice qui possède BFM. Il est le frère du Dr Mourad qui a été mis en cause pour ses liens avec le laboratoire Servier (vidéo 2,59mn). Il est d'accord pour la transparence, mais à la condition qu'on ne parle pas de Macron, mais seulement de Fillon.

De même que vous n'entendrez jamais avec Jean-Jaque Bourdin sur BFMTV, ni Ruth Elkrief mettre en cause Emmanuel Macron (vidéo 1,12 mn) :

« Qui soutient monsieur Macron, eh bien c'est toutes les télévisions et lesjournaux de M. Drahi ! Qui a fait M. Patrick Drahi, eh bien c'est justement M. Emmanuel Macron (vidéo 1,12 mn) en tant que ministre de l'économie, il a autorisé le rachat de SFR alors que M. Montebourg était contre, et il a aussi autorisé une escroquerie aux dépens des finances publiques de 400 millions d'euros par an, en faisant racheter l'Expresse, BFMTV et autres SFR Presse aujourd'hui, par Altice dans un premier temps, ils l'ont revendu et puis aujourd'hui si vous êtes abonnés à SFR, Numéricable dans le temps ça s'appelait, si vous avez ce genre de service, vous avez une option en disant SFR Presse, elle est valorisée sur votre facture 19,99 euros, d'où TVA 2,1. On vous a fait un rabais de 18 ou 19 euros sur votre facture d'abonneme dont TVA à 20%, ce qui veut dire qu'on pique dans la poche de l'état 40 millions d'euros par mois presque 400 millions d'euros par an et ça, tout ça, c'est le coup de tampon bon pour accord par monsieur Emmanuel Macron (vidéo 1,12 mn) »

Toutes les affaires, et tous les programmes des autres candidats sont critiqués et dénigrés en boucle par BFMTV, et devinez qui échappe à toutes les critiques, Emmanuel Macron, alors que sont bilan est loin d'être une réussite avec sa loi travail, sans parler de tout le reste.

Le scandale ALSTOM GATE / MACRON n'est repris par aucun média. Elle est où l'indépendance de la presse et surtout chez BFMTV ? Tous ces médias sont si promptes à dénoncer les scandales quand ils sont de droite, mais là ils sont totalement aveugles quand il faut dénoncer les actes des trahisons socialistes de plusieurs milliards. Le scandale de la vente d'Alstom est totalement censuré, alors qu'Emmanuel Macron a joué un rôle de premier plan dans cette affaire contre Arnaud Montebourg qui est certainement plus patriote que d'autres élus. Suite à l'intervention de Paul Mumbach (candidat des maires en colère à la présidentielle),

Jean-Philippe Allenbach (président du Mouvement Franche-Comté)

Serge Grass (président de l'Union Civique des Contribuables Citoyens).

Anticor, association anti-corruption, demande le 14/02/2017, à la HATVP, Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique de vérifier, « le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de patrimoine de M. Macron. »

Personne n'a entendu cette information tourner en boucle toutes les 10 minutes sur BFMTV. Cela déplaît même à Jean-Jacque Bourdin qui parle de transparence, d'évoquer lors de son émission du 14/03/2017, le cas du conseiller spécial de Macron, l'ex-banquier Bernard Mourad qui s'est occupé de la vente de SFR à Drahi Altice qui possède BFM. Il est le frère du Dr Mourad qui a été mis en cause pour ses liens avec le laboratoire Servier. Il est d'accord pour la transparence, mais à la condition qu'on ne parle pas de Macron, mais seulement de Fillon. Le 14 mars BFMTV a parlé en boucle de Fillon toute la journée, pas de place pour les affaires Macron comme Alstom. En février, le maire de Dannemarie (Haut-Rhin), Paul Mumbach, candidat à la présidentielle des « maires en colère », avait saisi la Haute Autorité sans succès. Il y a une semaine il saisit le PNF, Parquet national financier, :« Si le PNF ne bouge pas, c’est qu’il y a du pourri au sommet de l’Etat. »

Entre 2009 et 2016, Emmanuel Macron a déclaré un revenu de 3,6 millions (vidéo 1,21mn) après son passage par la banque Rothschild (photo). Mais son patrimoine déclaré actif net tombe pour :

2014 à 150 000 euros suite à sa déclaration comme secrétaire général adjoint à l'Elysée,

2016 à 064.000euros suite à sa déclaration comme ministre de l’Economie.

Des élus demandent donc où est passé l’argent ? Réponse, en impôts, avec 1,5 million d’euros, et Macron de répondre, « Je ne gagnais plus assez pour payer mes impôts ! » Déjà il faut savoir qu'Emmanuel Macron avait été ratrappé par le fisc et contraint de payer l'ISF (voir vidéo).

En juillet 2016, le Canard enchaîné et d'autres demandaient qui sont vos mécènes, réponse de Macron « Cela ne vous regarde pas. »

Son appartement parisien, acheté en 2007, 890.000 €, avec 70.000 € de travaux, estimé 936.000 € neuf ans plus tard. Il sera revendu 980.000 € en 2015. Certains se demandent si cet emprunt de 350 000 € en 2011, visait à faire baisser son patrimoine imposable, ou à financer les travaux de la villa du Touquet de son épouse. Le fisc avait infligé au couple Emmanuel Macron un redressement fiscale de 6 000 € au titre de l’ISF (vidéo 3,33mn).

Tout le monde a entendu le chef de l'état François Hollande gloser sur l'indépendance de la justice. Les magistrats (voir photo) ci-dessous ont tous un point commun, ils ont tous été nommé par François Hollande et Christiane Taubira du temps où elle était ministre de la justice. Nous comprenons pourquoi le PNF n'enquête pas sur Emmanuel Macron. Alors commençons par parler de l'indépendance de la justice et du Parquet National Financier (PNF).

La Procureure de la République, Eliane Houlette a été le plus haut grade de la magistrature. Elle a été préférée à Catherine Pignon jugée trop proche de la droite.

Ariane Amson, a rejoint l'Elysée en juin 2016 comme conseillère justice de François Hollande. Son mari, Pierre Heilbronn est directeur adjoint du cabinet de Michel Sapin, Ministre de l’Economie et des Finances.

Eliane Houlette est proche de Jean-Louis Nadal, ex-président du Syndicat National de la Magistrature (à l'origine de la polémique sur le « mur des cons »). Il a été un soutien officiel de Martine Aubry lors de la primaire de 2011, et de François Hollande lors de la présidentielle de 2012. Il a aussi été nommé à la tête de la HATVP, Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, chargée de publier la situation du patrimoine des élus.

A ce propos il est utile de signaler que la fiche de déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron (vidéo) ne figure plus sur le site de la HATPV, on se demande pourquoi. Après son passage par la banque Rothschild comme gérant, puis associé-gérant de la banque, Emmanuel Macron avait gagné environ 3 millions d’euros de 2010 à 2012. Un communiqué d'ANTICOR, association anti-corruption, est tombé le lundi 13 mars à 16h.

--------------------------------------------------------------------------

« Anticor a été agréée par la HATVP, le 27 janvier 2016, à l’issue de la procédure prévue à l’article 13 du règlement général de cette autorité administrative indépendante.

Dans ce cadre, Anticor a saisi, le 13 mars 2017, la HATVP sur les déclarations d’intérêts et de patrimoine d’Emmanuel Macron, signées le 24 octobre 2014.

Il en résulte que, de 2009 à 2014, ce dernier a perçu 3,3 millions d’euros de revenus avant impôts, dont 2,8 millions d’euros, de mai 2009 à mai 2012, date de sa nomination en qualité de secrétaire général adjoint à la Présidence de la République.

Or, le déclarant fait état d’un patrimoine de 1,2 million d’euros et d’un endettement de 1 millions d’euros, soit un patrimoine net de seulement 200 000 €.

Ce manque de cohérence entre les revenus et le patrimoine déclarés a notamment été relevée par Les Décodeurs du Monde, le 17 février 2017, et par Mediapart, le 5 mars 2017. Anticor partage ces interrogations.

L’association demande donc à la HATVP de vérifier le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de patrimoine de M. Macron. »

-------------------------------------------------------------------------

Pour revenir rapidement sur l'affaire de Las Vegas, le 14/03/2017, la directrice générale de Business France menace « d’engager des actions judiciaires contre toute personne insinuant qu’Emmanuel Macron pourrait avoir une responsabilité personnelle quelconque dans les décisions ayant approuvé cette commande ». Le rapport de l’IGF précisait, « Les cabinets ministériels sont fréquemment amenés à interférer dans les actions conduites au titre de la French Tech..La patronne de Business France, avait témoigné au Canard enchaîné, « Le cabinet de Macron nous a demandé à la mi-décembre de l’organiser trois semaines plus tard, le délai était intenable. » Dans notre jargon c'est ce qui pourrait s'apparenté à ce que nous appelons un appel d'offre infructueux, quand on impose un critère impossible à respecter. Il y a actuellement une pétition qui circule et qui a dépassé les 20.000 signatures.

7°) La destruction de l'innovation française, cible suivante, Airbus .

Les médias ont encore oublié de révéler un nouveau scandale de l'incapacité de ce gouvernement socialiste déliquescent. C'est vrai qu'ils sont tellement occuper par l'affaire Fillon sur BFMTV, qu'ils n'ont pas le temps de parler des autres sujets qui pourraient déranger en plus leur poulain Emmanuel Macron. Après Alstom, quelle est la prochaine cible ? La prochaine cible des américains, c'est Airbus ! La chercheuse Isabelle Terrasse a quitté le groupe. Cap Gemini recommande de fermer le site de « recherche et technologie » de Suresnes. Les 308 postes seront supprimés, ou ils devront accepter à partir du 1er juillet d'être muté vers un autre poste à Toulouse, pour le plus grand plaisir de son nouveau directeur Paul Erenko, un américain d'origine ukrainienne. On comprendra mieux quand j'expliquerais qu'il est aussi responsable du site Airbus Cube à San Jose situé dans la Silicon Valley. Il a déjà recruté un ancien de Google, et de la DARPA, le centre de recherche militaire en armement du Pentagone. Il a aussi recruté Olivier Weck, ex-patron de l'ingénierie des avions de combat F/A18 de chez Mc Donnell Douglas. Marc Fontaine directeur de la digitalisation est le seul français de cette équipe. Ce site est aussi équipé d'un outil de recherche informatique sur la CEM/IEM, compromission électromagnétique, impulsion électromagnétique (+nucléaire), et impact foudre, pour les calculateurs avioniques destinés aux avions furtifs. Il a été développé et amélioré pendant 30 ans, et financé aussi avec l'argent des contribuables français, via le crédit d'impôts. Laxisme et silence de nos ministres et de la presse. Il faut dire que nous avons aussi délocalisé Airbus aux USA.

Il faut se rappeler de BNP-Paribas qui avait été condamné par les tribunaux américains pour avoir commercé avec l’Iran, Cuba, le Soudan sous le prétexte qu'elle avaot utilisé des dollars, et évidemment au nom de la lutte contre la corruption. Qeu fait l'Europe contre les USA, rien du tout, il est vrai que la commission européenne est à la solde des USA. Pourquoi ces attaques, parce que les USA sont endettés et ruiné, et la chine ne souhaite plus acheter les bons du trésor américain, trop toxiques sans doute. En plus des tonnes d'or auraient disparu, et de faux lingots en tungstène plaqués or auraient été mis en circulation. Il est possible que DSK était au courant. D'ailleurs les ennuis de Volskwagen ont aussi commencé quand l'Allemagne a décidé de rapatrier son or. C'est vrai qu'avec une dette d'environ 20.000 milliards$, il faut que les USA se refasse une santé en pillant les autres pays.

8°) Une Europe inutile qui remonte à Adolf Hitler, et qui ne nous protège de rien du tout.

La France verse 21,5 milliards à l'UE (1% de son PIB). On ne récupère que 12 Mds sous forme de de subventions européennes, PAC inclue. Si vous êtes contre l'Europe, vous êtes un europhobe, mais vous ne verrez jamais cette presse déclarer que ceux qui sont contre les intérêts de la France, et qui ont détruit notre industrie, notre souveraineté, sont des FRANCOPHOBES et des TRAITRES. Mieux vos être un europhobe qu'un traître. Les francophobes et cathophobes sont des menaces pour la France. Nos dirigeants politiques socialistes ont bradé nos moyens industriels, spatiaux et militaires. Ils les ont fait passer sous contrôle américain. Les journalistes de la radio, télé et presse écrite pratiquent le « la dissimulation et détournement de sujet » (DDS). Ils sont où tous nos médias radio/TV et experts économiques, qui nous enfument avec l'affaire Fillon au lieu de dénoncer ce vrai scandale de l'état socialiste ? Ils sont tous aux abonnés absents, c'est le silence total. Pour cette campagne présidentielle nous voyons tous les jours le FillonGate, mais pas un mot sur le scandale socialiste de « haute trahison » de l'AlstomGate. Emmanuel Macron a contribué à faire passer nos moyens industriels, militaires, spatial, et notre Marine Nationale sous la bannière américaine. C'est ce que confirme le Député Fasquelle, Dupont-Aignant, Arnaud Montebourg qui dénonce la surdité du gouvernement, et aussi plusieurs spécialistes du renseignement, mais là il n'y pas d'enquête et la presse est aveugle et surtout BFMTV. Il est où notre ministre de a défense ? En même pas un mandat de 5 ans, en moins d'un an, ce gouvernement socialiste à détruit ce que la France a mis 40 ans à construire. Un grand merci à Emmanuel Macron et au président de la république François Hollande. Quand des dirigeants politiques et des journalistes invitent des groupes étrangers à venir investir en France, c'est de la haute trahison, car quand un groupe étranger vient en France, c'est pour racheter et éliminer un concurrent français. Nos dirigeants politiques qui sortent de grandes écoles sont les seuls à ne pas le comprendre, avec certains médias, ou alors ce sont des agents à la solde d'une « haute trahison ». Nous avons vu comment s'est terminée l'affaire Arcelor Mittal. Depuis que les socialistes ont pris le contrôle, infiltré et noyauté toutes les institutions et les grands groupes, la situation n'a pas cessé de se dégrader.

Il est vrai que lorsque nous avons un président de la république qui se permet de déclarer en novembre que le nationalisme est dangereux (surtout pour les multinationales et les banques), nous voyons ce que l'anti-nationalisme a donné, avec le front de gauche qui avait voté en 1940 pour les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Nous avons eu droit à l'invasion de la France par le parti national socialiste nazi d'Hitler. Quand on entend les socialistes et l'extrême gauche venir dénoncer le fascisme, alors que le Parti Radical (PS) avait des représentants au gouvernement Vichy, on se dit que les français ont été très bien désinformés. Si un nouvel Hitler revenait, nous verrions encore des politiques de tous bords aller jouer les collabos, y compris dans la presse. En Février suite au décès d'un rédacteur en chef du plus grand journal allemand, nous avons appris qu'il avait été à la solde de la CIA pendant plusieurs années. Si on allait enquêter ici et là, on découvrirait que certains français, dans les médias, la politique, et autres, ont été ou sont à la solde de « puissances étrangères. » Contrairement à ce qui est affirmé par des jeunos, par des politiciens et politiciennes qui ne connaissent même pas l'histoire de l'Europe, il faut leur rappeler que c'est Hitler qui a eu cette superbe idée de « la nouvelle Europe ». Elle a ensuite été reprise par les américains pour leur propre compte. Ils ont recyclé un ex-nazi juriste conseiller d'Hitler pour leurs besoins. Ils l'ont fait nommer de janvier 1958 à juin 1967 comme premier président de la Communauté économique européenne (CEE), qui est devenue ensuite l'Union européenne. Quant au Général de Gaulle il avait découvert et été renversé par les soixante-huitards sous contrôle de la CIA, qui avait financé des mouvements subversifs et étudiants, comme le laissera échapper à l'époque le vert Cohn Bendit, pour 3 raisons : 1- En 1967 le Général de Gaulle s'était opposé au juriste ex-nazi d'Hitler recyclé et mis en place par les américains à la tête de l'Europe comme président de la CEE.

2- Il voulait rétablir l’étalon or ce dont ne voulait pas les USA qui préfère la planche à billets.

3- Il voulait une France indépendante, ce dont les USA ne voulait pas.

De Gaulle refusait de se soumettre au diktat de l'Europe et des américains, voilà pourquoi il a été renversé par le mouvement des soixante-huitards, plus intéressé par les dollars de la CIA que par l'intérêt du pays comme en 1940.

Il n’y a pas un seul pays qui a échappé aux guerres et révolutions organisées par la CIA, mais là personne n'a fait le bilan des millions de morts que les dirigeants américains ont provoqué y compris dans le peuple américain. Ils ont installés plus de 800 bases dans de nombreux pays à travers le monde, alors ils sont mal venus de critiquer la Russie. Depuis que nous avons été intégrés de force dans l'Europe et l'Otan, c’est le bordel en France. Nous voyons une dégradation de notre économie et industrie, un appauvrissement du peuple, et une situation de pré-guerre-civile niée par les socialistes et par le premier ministre Cazeuneuve. C'est très drôle surtout quand l'ex-premier ministre Manuel Valls n'arrêtait pas de déclarer que nous étions en guerre faisant fuir les touristes. Sauf que nous n'avons pas le droit de rétablir nos frontières, ni de dire que nous sommes guerre civile, alors qu’il a mis en place le fichier de flicage TES de tous les français. Il a en multiplié les contrats avec des sociétés américaines (dont Microsoft, Cisco) qui travaillent pour le Pentagone et la NSA, dont une qui soutient le président américains Donal Trump.

Voilà un petit rappel cinglant à nos parlementaires et ministres francophobes de tous bords qui passent leur temps à nous enfumer et à nous prendre pour des imbéciles avec une presse complice. Ils prétendent venir dénoncer le fascisme, alors qu'ils ont instauré un système qui remonte à Hitler. La commission européenne se comporte comme une petite dictature à la solde des USA, en dehors de tout contrôle des popilations et des gouvernements dits européens. Les commissaires européens sont au service des USA et des multinationales qui n'ont qu'un seul objectif, détruire la souveraineté des états pour augmenter leurs profits. L'Europe a facilité l'import/export, et est au service des corrompus, des trafiquants de drogue et d'armes, des trafics d'organes, des mafias de l'esclavage, de la traite des blanches, et des trafics d'enfants qui alimentent des réseaux pédophiles, dont 10.000 ont disparu, et qui ont du servir à alimenter les clubs de personnalités douteuses.

Il y a quelques années nous avons eu droit à une vaste opération de désinformation et d'enfumage par nos médias français. De nombreux politiciens et la presse nous avaient expliqué qu'il n'y avait rien en Yougoslavie, que nous allions défendre les populations. Oui après que les services secrets aient excité les différentes ethnies yougoslaves de façon à les pousser à se massacrer entre elles pour justifier ensuite l'intervention de l'OTAN. Les plans d'attaques étaient déjà prêts depuis au moins deux ans dans les ordinateurs des porte-avions américains comme l'avait découvert une personnalité sur l'écran d'une passerelle. Quant au Kossovo, c'était un des plus grand bassin de lignite et industriel, avec la sixième usine de fabrication de batteries au monde. L'Allemagne qui est productrice de charbon, avait donc aussi un intérêt dans cette guerre comme d'autres pays. Vous aviez aussi des matières premières nécessaires pour la construction des réacteurs nucléaires. Quand les entreprises sont nationalisées, et que les USA ne peuvent pas acheter des parts par le biais de la bourse ou de la guerre économique, ils déclenchent une guerre, en plus cela enrichi leur complexe militaro-industriel. Il suffit de se référer au mémorandum de 1974 sur le contrôle démographique des populations rédigé sous l'administration Kissinger dont j'ai parlé en 1999 dans mon livre. Ce sujet comme d'autres à d'ailleurs été dénigré en janvier 2015 par le journaliste Erwan Seznec de la revue « Que Choisir ». On se demande pourquoi, surtout qu'ils n'ont aucune compétence en géostratégie et autres. Ce mémo spécifiait qu'il fallait provoquer des guerres ''locales'' pour réduire la pression démographique dans les pays fournisseurs de matières premières, au seul profit des USA. Si vous prenez une carte, vous verrez que les guerres sont menées par les USA dans les pays où il y a des matières premières, ou qui sont sur les routes des pipelines. Ce mémo explique aussi qu'il faut favoriser l'immigration dans le but de favoriser la croissance économique, avec des salariés malléables, et sous-payés. On comprend pourquoi le MEDEF soutien l'immigration, car un afflux de main d'oeuvre permet en plus de faire baisser les salaires. Nous sommes revenus à une autre forme d'esclavage sans le fouet, mais avec des salariés Klenex. C'est marrant, c'est précisément la politique qui est soutenue par tous les parties politiques français de la droite à la gauche, avec les mouvements d'extrême gauche, les socialistes, les verts, et même la droite. Peu d'élus connaissent ce mémorandum, et encore moins les populations, quant à la presse...

9°) La grande braderie socialiste de la France a commencé et continue.

Emmanuel Macron souhaite d'ailleurs continuer la braderie de nos intérêts français (la preuve est ici en vidéo) quand il a reçu Michael Bloomberg (Photo avec Macron), 6ème fortune au monde, ex-maire de New-York. Emmanuel macron propose aux américains de venir investir en France pour surtout éliminer toutes les sociétés françaises qui concurrencent les entreprises américaines, c'est tout simplement hallucinant. On se demande quand est-ce que la population va se réveiller. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Europe et les francophobes sont contre la souveraineté des états et pour la suppression des frontières. Cela facilite en plus les transferts financiers illicites d'un pays à l'autre, et les transferts de commissions et rétrocommissions des politiques et de leurs intermédiaires. Pourquoi les USA sont-ils aussi agressif ? Les USA en 2009, avait une dette publique de 10.600 $, elle est passée à plus de 18.500 $milliards. Pour 2017, cette dette devrait atteindre 20.000 milliards. Quant au projet de suppression d'argent liquide dont l'étude a débuté en 2012, le but n'est pas de lutter contre la corruption, les trafics de drogue qui en en plus servent à financer les trafics d'armes, mais le but est de confisquer le patrimoine financier des populations. Exemple, cela s'est passé à Chypre et en Grèce. La presse ne va pas vous dire que c'est pour protéger les intérêts des politiques, des banquiers, des actionnaires principaux, des hauts dignitaires du régime, pour qu'ils puissent récupérer leur argent en priorité. Au lieu de sanctionner les banquiers, les politiques préfèrent sanctionnent les populations. Qui peut croire qu'Emmanuel Macron soutiendra les populations contre les banquiers, non mais c'est une blague !!!

C'est comme à la braderie de Lille que tout le monde connaît, « Liquidation totale avant fermeture », « solde, tout doit disparaître ». En avril 2015, Emmanuel Macron a aussi participé à la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, avec une vente de 49,99 % des parts cédées au groupe chinois Casil Europe pour 308 millions d'euros, ce qui avait déclenché une polémique. On a appris le 28/02/2017, que le tribunal administratif avait été saisis pour des irrégularités, abus de pouvoir qui auraient été commis par le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Il a pratiqué là aussi un détournement sujet en expliquant que nous voulons bien vendre des avions aux chinois, mais nous ne voulons pas d'eux en France. Sauf que les gens du renseignement n'ont pas apprécié de les voir s'installer aussi près du site EADS qui réalisent les tests des Airbus. Même entre la Russie et la Chine qui sont très proches, il y avait eu un incident d'espionnage sur les missiles anti-aériens S300, avec une tentative de vol de documents et de plans.

François Hollande s'est couché devant les américains comme le dit la député Dupont-Aignan (vidéo 2mn). Quand on se penche sur ce dossier de l'AlstomGate, on s'étonne même que le président de la république, et ses principaux ministres ne soient pas poursuivis pour « haute trahison » : le premier ministre Manuel Valls, le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'économie Michel Sapin, et surtout le ministre Emmanuel Macron. Ce dernier se présente en plus à l'élection Présidentielle d'avril 2017 pour défendre « nos intérêts français », une grosse plaisanterie. Les français qui soutiennent Emmanuel Macron ignorent qu'il a fait passer une grosse partie de nos moyen industriels, militaires et spatiaux, sous le contrôle des américains. L'ex-ministre Macron raisonne comme un banquier d'affaires, mais il n'a aucune compétence en géostratégie, ni même sur les besoins de la défense nationale, ou sur la sécurité nationale. Il a mis par terre en 12 mois, 40 ans de notre industrie. Nous voyons de nombreux français qui vont allez voter pour lui, nous sommes tombés sur la tête dans ce pays. Ceux qui se retrouveront au chômage après l'élection, qu'ils ne viennent pas se plaindre par la suite. Il est plus que suspect de voir un gouvernement avec autant de surdiplômés qui sortent de grandes écoles, se comporter dans les dossiers comme des actionnaires médiocres. Ces très mauvais gestionnaires ruinent l'industrie et surtout le peuple français. En 6 ans le portefeuille boursier de l'état a perdu 30 % de sa valeur, pendant que l'indice du CAC 40 a progressé lui sur la même période, sauf pour quelques-uns Areva, Alstom, EDF, SNCF... J'avais déclaré sur radio Enghien en 2016, que notre élite était frappée du « syndrome 3IC, Inconscience, Incompétence, Irresponsabilité, Corruption. » Tous ces élus et hauts fonctionnaires que certains défendent avec hargne, ne protègent la France de rien du tout, et ne font rien dans l'intérêt du pays.

10°) Défense Nationale et « haute trahison » du gouvernement socialiste.

Ce que tous les français ignorent, en dehors de quelques politiques et les spécialistes du renseignement, c'est l'existence de la filiale Alstom Satellite Tracking System qui est présente avec 900 systèmes répartis dans pas moins de 70 pays, ou même sur des navires civils ou militaires. Elle a été créée en 1967 suite au rachat par Alstom de la société Neyrpic à Grenoble, qui développait des algorithmes pour suivre et contrôler les trajectoires des satellites en orbite. Ces algorithmes sont aussi utilisés pour réguler la vitesse des turbines hydro-électriques. Cette entité stratégique est aussi spécialisée sur la surveillance spatiale. C'était le principal outil de notre défense nationale et de nos services de renseignements et spatiaux.

On peut se demander désormais sous quelle pavillon doivent naviguer ce navire de guerre, français ou américain. Les USA et la Russie n'ont plus de navires de tracking comme Le Monge. Seul la Chine en possède 4 en service. Il n'y a que 2 pays au monde qui disposent de ce type de navire de tracking, la France avec le navire « Le Monge », et la Chine avec 4 navires. La russie depuis la chute de l'URSS a perdu le seul navire de poursuite qu'elle avait, le « Kosmonaut Youri Gagarine », dont une partie de la flotte était restée en Ukraine. La Russie avait aussi perdu son navire nucléaire espion URAL SSV-33 lors de la chute de l'URSS, les USA ayant récupéré les scientifiques qui avaient travaillé à sa construction et développement.

Il y a de très sérieuses anomalies dans cette affaire. Pourquoi le ministre de la défense Jean-Yves le Drian n'a pas été consulté avant la vente d'Alstom ? Cette entité est spécialisée dans la fourniture :

1- de données sur la surveillance des satellites des puissances étrangères, repérage, poursuite,

2- de données au Centre militaire d'observation par satellite de la base de Creil, et à l'Elysée,

3- de données pour les industriels du spatial et les opérateurs satellites comme, Astrium, Thalès Alenia Space, AMP C3C, Arabsat, Eutelsat, Globalstar (140 systèmes), Orange, Thalès Joint & Land Control, Ineo Defense Suez, DCNS, France télécom, Metracom, Telenor Earth Station, soit 900 réseaux de systèmes au sol répartis dans plus de 70 pays.

4- de technologie qui permet de vérifier qu'un satellite en orbite exécute bien les ordres et les instructions qu'ils reçoivent des forces armées.

5- d'outils et d'informations à nos forces inter-armées,

6- d'outils et d'informations à la Direction du Renseignement militaire (DRM),

7- d'outils et d'informations à nos forces stratégiques de dissuasion nucléaire Air/mer.

8- des pièces et turbines pour les navires de notre marine nationale, qui passent sous contrôle US.

9- des pièces et de la maintenance pour nos sous-marins nucléaires, qui passent sous contrôle US.

10- des pièces, turboalternateurs, maintenance, de notre industrie électrique et nucléaire civil.

11- Le chantier de Saint-Nazaire dépendra aussi de GE pour la construction de ses paquebots.

12- 11- Les chantiers navals français pour la vente de navires militaires à des pays étrangers, sont désormais aussi sous le contrôle des américains, qui pourra opposer son veto, et imposer toues ses exigences.

En 2007, Thermodyn filiale de GE basé au Creusot a été retenu par la DCNS pour fournir les turboalternateurs et les turbines de propulsion de la nouvelle série de 6 Sous-marins Nucléaire d'Attaque (SNA) de classe Barracuda de la Marine Nationale qui seront livrés entre 2016 et 2027. Elle fournit à nos Sous-marins Nucléaires d'Attaques (SNA) de classe Rubis, les turbines à vapeur, et les turbo-alternateurs du système de propulsion, développés aussi pour les sous-marins conventionnels du type Agosta et Scorpène victime d'une affaire d'espionnage par piratage informatique. Alstom Power Conversion équipent avec des moteurs asynchrones de nouvelle génération certains de nos navires, et notre porte-avions nucléaire Charles De Gaulle avec 2 groupes turboréducteurs, et nos 4 Sous-marins Nucléaires Lanceurs d'Engins (SNLE). Les américains ont aussi récupéré la surveillance satellitaire et des turbines. La fourniture de notre énergie dépend désormais du bon vouloir des américains. GE récupère ainsi les futurs clients du « BRICS » : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud... Notre flotte de guerre, nos moyens spatiaux, notre maintenance pour l'énergie, notre marine nationale sont désormais passés sous le contrôle des américains. Un grand merci à Emmanuel Macron, à notre président de la république François Hollande, à son premier ministre Manuel Valls, et son ministre de la défense. Les américains nous diront dans le futur où nous devront envoyer nos navires. Il faudrait demander à Jean-Yves Le Drian, à quoi sert notre nouveau ministère de la défense équipé d'ordinateurs fuiteurs sous Windows10, pendant que ce gouvernement et l'Elysée à détruisent notre indépendance. J'ai alerté à plusieurs reprises les 920 parlementaires et l'Elysée sur les failles de sécurité de TOUS NOS SYSTEMES INFORMATIQUES, mais ils sont tous frappés du syndrome 3IC, à part quelques députés. Ce gouvernement socialiste se fout totalement du vol de nos données, mieux que ça, il a multiplié les contrats avecc des sociétés qui travaillent pour le renseignement américain, dont une qui soutien le président Donal Trump, allez comprendre quelque chose aux décisions des socialistes.

La déstabilisation de l'Ukraine par les américains et les pays de l'OTAN avait aussi une autre raison. Il y a en Ukraine et notamment en Crimée des moyens de surveillance spatiale. Ils ont été construits à l'époque de l'URSS sur ordre de Moscou. Ce radiotélescope est l'un des plus gros avec un diamètre de 70 mètres. Les USA et la Russie ont augmenté la couverture aérienne de leurs réseaux de surveillance spatiale, pas seulement pour suivre les tirs de missiles, mais aussi pour détecter les risques de chutes de météores comme celle qui est tombée du côté de Tcheliabinsk.

11°) Conclusion et résumé chronologique.

Je ne diffuserais pas la chronologie complète de cette affaire, car celle que j'ai rédigé avec tous les évènements horodatés fait 30 pages en écriture serré. C'est un tableau que j'ai complété sur une période de 5 ans jusqu'à cette année, puisque le FBI avait repris des anciens dossiers antérieurs à 2014. Je préfère mettre un lien vers un document chronologique plus simple d'une quinzaine de pages, celui du site deontofi.fr. Je vais juste rajouter les principaux points de ce dossier.

Le 05/04/2014 Emmanuel Macron donne son aval à Patrick Drahi, milliardaire franco-israélien à la tête d'Altice-Numericable pour le rachat de l'opérateur SFR au groupe Vinci. La transaction est négocié avec Bernard Mourad de la banque Stanley Mogan. Altice possède l'opérateur SFR Group, Virgin Mobile, l'opérateur israélien Hot, Portugal Telecom (racheté en 2014), Orange Dominicana et l'américain Suddenlink (acheté en 2015). SFR Group est propriétaire de Libération et L'Express. BFTV, RMC. (Western Europe (comprising France, Belgium, Luxembourg, Portugal and Switzerland), the United States, Israel, and the Overseas Territories (currently comprising the French Caribbean, the Indian Ocean regions and the Dominican Rep)

Le 14/05/2014, Arnaud Montebourg fait passer en secret le décret n°2014-479 pour bloquer la vente d'Alstom aux Américains. Il est le seul à avoir tenté de faire quelque chose contrairement aux autres ministes, au Président de la République, et à Emmanuel Macron.

Le 27/03/2014, Bloomberg (vidéo 1,17) annonce que la justice américaine instruit un dossier contre Alstom pour corruption qui risque une condamnation, dans le cadre de contrats avec l'Indonésie, la Chine, l'Inde... Siemens avait été condamné en 2008 à 800 millions d'euros d'amende. L'action d'Alstom chute de 4,87 % en une journée et tombe à 19 €, ce qui favorise le rachat par GE. Il apparaît évident qu'il y a eu des délits d'initiés et manipulations de cours. General Electric a participé avec la justice américaine (DOJ), au dossier Alstom avant sa vente. Dans l’accord, avec le DOJ, il a été conclu que « la Compagnie General Electric qui a l’intention d’acquérir Alstom s’est engagée à mettre en place un programme de conformité aux règles juridiques, et de le soumettre à son contrôle interne dans un temps raisonnable après l’acquisition. »

Le 28/04/2014 l'Elysée reçoit le patron d'Alstom ou de GE, je ne sais plus lequel des deux.

Le 29/04/2014, Arnault Montebourg trahi par Patrick Kron, déclarait à l'Assemblée Nationale :

« Et depuis le mois de février j'interroge M. Patrick Kron, Président de cette entreprise qui est notre fleuron national, et M. Patrick Kron alors que je l'ai interrogé dûment solennellement et sérieusement m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonge dans son bureau pour les présidents du CAC40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement. »

Juin 2014, Dupont-Aignan (vidéo 1 mn) dénonce David Azéma, principal négociateur chargé de défendre depuis 2012 les intérêts de l’État (sic) dans l'affaire Alstom quitte son poste à l'Agence des Participations de l'État (APE). Il part se faire embaucher chez Bank of America (BoA), banque conseil d'Alstom. Suite au refus de la commission de déontologie du ministère de la Fonction publique, il est embauché par Meryll Lynch, qui fusionnera plus tard avec BoA. Emmanuel Macron est cité dans ce dossier, et il soutient la vente de d'Altom par GE. Très peu cité, un proche ami de Manuel Valls, Stéphane Fouks est devenu lui conseiller d'influence et en communication du PDG de GE lors du rachat d'Alstom.

En juin 2014, il a été demandé si le titre Alstom était sous surveillance et s'il y avait une enquête en cours sur une manipulation des cours. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a répondu « qu'elle faisait son travail habituel » (sic). Si rien n'a été fait c'est que des ordres ont été donnés d'en haut, peut-être pour permettre à certains de toucher leur commission (délit d'initiés).

Le 25/08/2014, comme par hasard Arnaud Montebourg est « viré » du gouvernement. Le premier ministre Manuel Valls nomme :

le 26/08/2014, Emmanuel Macron devient pour le plus grand malheur de la France le nouveau ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique.

En décembre 2014 Alstom a plaidé coupable auprès de la justice américaine, et a été obligé de payer une amende de 772 millions de dollars, au final 630 ME.

Le 28/10/2014, Emmanuel Macron, nouveau ministre de l'Economie, a autorisé le rachat de SFR par Patrick Drahi contre l’avis d'Arnaud Montebourg. Six mois après cette décision, la valeur du groupe de Drahi a doublé, et ses actionnaires ont gagné plus de 14 milliards d’euro.

Le 05/11/2014, le très brillant Emmanuel Macron est nommé ministre et a usé de ses arguments pour convaincre le gouvernement de vendre Alstom Energie à General Electric pour 12,35 milliards, ce qui représentent 70% du chiffre d'affaires du groupe français, en réalité 6,7 milliards d’euros d’apport pour une facture brute de 12,35 milliard. On se demande où était le ministre de la défense Jean-Yves le Drian.

Le 02/11/2015 l'accord définitif entre Alstom et General Electric est définitivement signé. 35 millions d'euros ont été distribués pour finir de museler les derniers récalcitrants.

Le 06/11/2015, le Canard Enchainé puis Marianne nous apprennent que Patrick Kron prendra sa retraite fin 2015, et partira avec « 650.000 € d’actions gratuites, qui s’ajouteront à sa prime de succès de près de 4,5 millions, ainsi qu’à quelque 110.000 stock-options et à une pension de retraite chapeau de 260.000 € par an. En sus, évidemment, de son salaire normal de 2015, soit 2,5 millions. De plus la rémunération brute fixe (1.200.000 €) et la rémunération brute variable (1.268.000 €) de Kron (2,5 millions), ont été provisionnées, soit plus de 10 millions d'euros (10.491.000 €). » Le Canard précise que les autres dirigeants du comité exécutif toucheront 430.000 € d'actions gratuites, hors rémunération fixe (3.546.000 €), il se répartiront les 7 membres du comité), et rémunération variable (2.214.000 € à diviser par 7.) sans compter leur propre retraite chapeau 7.806.000 € à se partager au 31 mars 2015.

Le 11/03/2015(03:48), ils ont auditionné Emmanuel Macron, nommé ministre de l'Economie après le départ d'Arnaud Montebourg. Question, « Est-ce que oui ou non, l'enquête américaine explique la vente d'Alstom ? » Réponse d'Emmanuel Macron :

« Pour ce qui est de l’enquête de la justice américaine, je me suis moi-même posé la question, parce que j’étais à titre personnel moi-même persuadé que c’était le cas. Je n’ai aucune preuve…Après, nous avons chacun notre conviction intime... Je ne dirai pas que ma conviction intime ne rejoint pas la vôtre sur certaines de vos interrogations, mais nous n’avons aucun moyen de l’établir » ; Question à Emmanuel Macron, ils servent à quoi nos services secrets ?

Mai 2015, mise en examen de Jean-Daniel Lainé, ancien Directeur Ethique et Conformité du groupe Alstom par le Serious Fraud Office en Angleterre, qui risque de provoquer de nouvelles révélations.

Le 11/04/2015, le Serious Fraud Office (SFO) autorise les poursuites contre 7 anciens cadres.

Le 08/09/2015, la Commission Européenne autorise GE à racheter 70% d'Alstom. GE cèdera à la société italienne Ansaldo, la technologie d'Alstom sur les doubles turbines à gaz, 2 installations d'essais en Suisse, et les accords de maintenance à long terme pour 34 turbines. Ces actifs ne totaliseraient que 1,5 % du chiffre d’affaires d'Alstom.

Le 07/03/2017 Le Monde révéle que le Dr Jean-Jacques Mourad, cardiologue, a déclaré qu'il mettait « un terme à ses activités » dans l'équipe de 40 conseillers santé d'Emmanuel Macron suite à la révélation de ses liens avec le groupe Servier. Le pot aux roses a été découvert suite à une question dimanche sur Twitter de Formindep, association pour une information médicale indépendante. « Qui parle ? Le porte-parole de Macron ou le speaker de Servier ? » Le Formindep a publié les liens déclarés sur la base de données du gouvernement, Transparence Santé, qui signale les liens entre les membres de milieu médical et les entreprises. Du 1er janvier 2013 à fin 2016, il a réalisé 66 interventions, pour plus de 80.000 euros de frais de bouche. Le 6 janvier, Emmanuel Macron avait proposé de mieux rembourser les médicaments contre l'hypertension artérielle. Sylvain Fort, directeur en communication « d'En marche », a précisé que cette proposition sera revue.