7 vérifications pour débusquer les faux huissiers et cabinets de recouvrement

Merci pour ces précisions, c’est toujours utile de les savoir.

Des lettres et coup de téléphones avec messages enregistrés, j’en ai reçu. Pour les messages téléphonique il m’a été facile de bloquer le numéro ( d’une officine situé à Nantes Rezé ). Pour les lettres avec menaces, derniers rappel et j’en passe, j’en ai reçu de provenance différentes, Nantes, Lyon et je ne sais plus trop ou.

L’une d’entre elle m’avait sidéré. Pour me venir en aide et régulariser ma situation au plus vite( au passage je ne devais rien...erreur informatique et pas d’interlocuteurs compétents pour interrompre la procédure), on me proposait de transmettre mon numéro de carte bancaire avec les trois chiffres au dos de la carte.

Manque pas de culot !..