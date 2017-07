8 Sociétaires du Crédit Mutuel assignent leur Caisse pour irrégularités présumées dans les votes lors de l’Assemblée Générale

- Il serait temps de ré-règlementer les banques pour sortir des dérives systémiques non-stop dans lesquelles elles entraîneront leurs futurs victimes que sont leurs clients. Les solutions existent comme 1 vrai séparation des banques des banques de dépôts # banques d’affaires ( doctrine Germain, loi Glass-Steagal act.. mais pas la loi Moscovici de 2012 qui est 1 mascarade de réforme qui n’a servie à rien).. mais la classe politique trop inféodée à celles-là pour obtenir des prêts ou des fonds de campagnes électorales, a toujours fait la sourde oreille .. la BCE fait toujours la politique du du QE et qui + est, la Commission UE nous prépare 1 directive sur la suppression de l’argent liquide en 2018 ! Et comment a-t-on pu élire 1 banquier d’affaire comme Pdt ?! lui qui disait au dernier sommet UE du 22 Juin : « Cette Europe qui protège peut nous apporter 1 réponse concrète aux problèmes du quotidien, au dérèglement de la Mondialisation".

Il ne vous reste qu’à diversifier & trouver des solutions alternatives mais extra-bancaires pour sauver votre épargne en danger ( assurances-vie, taux négatifs, etc..) car personne ne vous aidera : achat de métaux précieux, ouverture d’1 compte Nickel chez votre buraliste, immobilier mais il existe des risques aussi.... posséder 1 peu de £ , de franc-suisse, de couronne norvégienne..

-Mais déjà le navire Macron prend l’eau et certains s’interrogent à savoir s’il finira son mandat ?

