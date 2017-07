9.11 : que sait Theresa May ?

Dans le cadre d'un accord visant à obtenir un soutien politique pour un vote parlementaire sur les frappes aériennes du Royaume-Uni en Syrie (les pays membres de l’OTAN ne commettent pas d’attentats : ils combattent le mal), le Premier Ministre prédécesseur de Theresa May, David Cameron, avait commandé un rapport sur l'importance du financement des extrémistes islamiques en Grande-Bretagne par l'Arabie saoudite et d'autres pays. Or, ces jours-ci, les survivants des attentats du 11 septembre à New-Yok ont écrit à Mme May pour lui demander de publier ce rapport. Pourquoi ?

Une lettre signée par 15 personnes contient la réponse à cette question : "Le Royaume-Uni a l'occasion historique unique d'arrêter la folie meurtrière des terroristes inspirés par le Wahhabisme en publiant le rapport du gouvernement britannique sur le financement du terrorisme au Royaume-Uni qui, selon les médias, place l'Arabie Saoudite au centre d’un faisceau de présomptions. Les terroristes continueront leurs tueries aussi longtemps que l’implication de l'Arabie saoudite ne sera pas mise en évidence. Ils doivent être arrêtés. Mais qui les arrêtera ? Nous pensons que vous êtes la mieux placée pour éclairer les consciences.

Nous vous prions de publier ce rapport dès maintenant, qu’il soit terminé ou pas. Nous vous demandons de prendre en considération toutes les victimes du terrorisme financé par l'Arabie saoudite, de leurs familles et des survivants au Royaume-Uni comme dans le monde entier ".

Une des signataires de la lettre, Mme Sharon Premoli, était au 80e étage de la tour nord du World Trade Center lorsque le premier avion l’a percutée. Elle fait partie de ceux qui ont intenté une action en justice contre l'Arabie Saoudite. Elle a déclaré à The Independent que, depuis 16 ans, elle et d'autres ont enquêté sur les sources de financement : "Nous sommes toujours amenés à la même source : l’Arabie Saoudite". Mme Premoli affirme que le gouvernement américain contribue à une dissimulation du rôle de l'Arabie saoudite, et que les États-Unis ainsi que la Grande-Bretagne entretiennent des liens étroits avec Riyad dans le cadre de la vente d’armes et de munitions. Elle ajoute que les armes sont actuellement utilisées au Yémen, où les Saoudiens combattent les « rebelles » Shia Houthi avec des effets dévastateurs qui se comptent en milliers de morts civiles.

Des copies de la lettre ont été envoyées à Jeremy Corbyn, dirigeant du Parti Travailliste au Royaume Uni à Sir Kim Darroch, ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington et à d’autres personnalités.

Bien que 15 des 19 « pirates de l'air » auteurs des attaques contre New York et Washington aient été identifiés come Saoudiens, le gouvernement étasunien a toujours refusé intervenir. Le rapport bipartite de la commission d’enquête sur 11 septembre conclut même : "Aucune preuve ne montre que le gouvernement saoudien en tant qu'institution ou les hauts fonctionnaires saoudiens ont financé individuellement l'organisation". Chaque mot compte !

Un procès a été intenté au printemps 2017 au nom des familles de 850 personnes tuées et 1 500 blessées devant un tribunal fédéral dans le district sud de New York. Le juge de district George Daniels, demande des dommages et intérêts non précisés et affirme que l'Arabie Saoudite a soutenu Al-Qaïda sur des points cruciaux :

Gestion d’organismes « de bienfaisance » liés au gouvernement dont les membres avaient suivi une formation dans des camps,

financement direct du groupe terroriste d'Osama Ben Laden,

aide logistique aux « pirates de l'air » en leur fournissant des passeports

soutien sur le terrain aux « pirates de l'air » pendant les 18 mois qui ont précédé les attaques.

"Le 11 septembre n'a pas pu se passer sans le soutien de l'Arabie saoudite à Al-Qaeda", a déclaré l'avocat général Jim Kreindler. Beaucoup de gens pensent que la Grande-Bretagne et les États-Unis partagent une longue histoire de promotion et d'utilisation d'extrémistes islamistes qui ont bénéficié de leurs aides stratégiques, économiques ou militaires. Mark Curtis, historien et auteur de « Secret Affairs : Collusion britannique avec l'islam radical », a écrit récemment que le rôle de l'Arabie saoudite dans la promotion du wahhabisme était connu depuis des décennies : "L'élite britannique est parfaitement consciente du rôle insidieux que joue l'Arabie saoudite dans la promotion du terrorisme. En octobre 2014, le général Jonathan Shaw, ancien chef adjoint de l'état-major de la Défense, a déclaré au Telegraph que l'Arabie saoudite et le Qatar étaient principalement responsables de la montée de l'Islam extrémiste qui inspire les terroristes d'Isis".

Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement britannique cherche à protéger ses liens stratégiques avec l'Arabie saoudite en étouffant des informations embarrassantes ou dangereuses. En 2006, Tony Blair avait interrompu une enquête criminelle majeure sur la corruption alléguée par la société d'armement BAE Systems et les pots de vin versés aux responsables saoudiens impliqués dans l'accord d'armes Al-Yamamah. Il avait estimé que la poursuite de l’enquête « mettrait en danger la sécurité de la Grande-Bretagne ».

Les attentats de 2001 ont tué des personnes de toutes nationalités. Outre les 2 600 victimes américaines, 372 ressortissants étrangers de 61 pays y ont perdu la vie. 67 étaient britanniques.

Mme Lucas, députée britannique a déclaré dans un communiqué : "Le gouvernement reconnait que le financement étranger constitue une source importante de revenus pour certains groupes extrémistes ici en Grande-Bretagne, mais ils ne diront pas en public d'où provient cet argent. Ce groupe de survivants du 11 septembre a raison d'exiger des réponses ... et j'espère que Theresa May prendra en compte leur demande. "

Source : independent.co.uk

