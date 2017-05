À M. le présentateur de télévision Olivier Minne, êtes-vous un salaud ?

Monsieur,

Si je me permets de vous interpeller ainsi, c'est parce que vous qualifiez de même mon père qui, évidemment, étant mort depuis un certain temps, ne peut vous répondre et vous botter les fesses. Que vous soyez homo ou hétéro, on s'en fout. Que vous ayez le souci de votre corpulence, on s'en fout. En revanche, quand, dans votre ouvrage sur l'acteur Louis Jourdan, récemment décédé, vous vous évertuez à l'excuser sur son début de carrière au sein de la société cinématographique Continental, ouvertement nazie, on est en droit de se poser des questions.

Car il faut bien appeler un chat, un chat. M. Louis Jourdan a eu un passé de collabo ordinaire pendant l'occupation. Créée en 1940 par Joseph Goebbels, grand ordonnateur et ministre de la Propagande du IIIème Reich et dirigée par Alfred Greven, la dite société a produit une trentaine de longs-métrages entre 1941 et 1944 avant de disparaître à la Libération (Wikipédia).

Vous-même reconnaissez l'embarras de l'acteur quand on l'interroge sur ce passé trouble, je cite : "j'aurai toute les peines du monde à lui faire sortir trois mots sur chaque film de l'occupation. Voilà une période qui, soit ne l'intéresse plus, soit l'embarrasse".

J'en arrive au fait, objet de mon article. En 1942, votre idole termine ses quelques mois de service aux chantiers de jeunesse. Il ne lui reste que quelques mois à faire quand son père est informé qu'il est pressenti pour tourner avec l'actrice, Viviane Romance. "la France entière bave devant elle" dites-vous, c'est votre prose... ainsi que l'occupant.

Pour ce fils fortuné, le très influent patron du grand hôtel de Cannes, Henri Gendre, demande une dérogation : une libération anticipée, autrement dit une faveur qui, évidemment, lui est refusée. De la part de mon père qui, quelques deux ans aupavant, combattait encore l'Allemand, M. Gendre ne pouvait espérer une telle faveur au profit d'un cinéma de collaboration ; c'est une évidence.

M. Minne, vous êtes un affabulateur en reprenant les dires de Louis Jourdan. Vous renversez les rôles. Celui qui veut s'engager dans la collaboration, c'est votre idole. Celui qui résiste à toutes les pressions de la nomencultura collabo, c'est mon père, colonel Mourey, Commissaire général adjoint des chantiers de jeunesse.

M. Minne, vous êtes un triste sire en le qualifiant d'estropié, alors qu'il était grand mutilé de guerre, dix trous de balle dans la peau et un bras invalide.

Vous mentez et vous affabulez en le traitant de collabo, et en affirmant tout de go que le Splendid Hôtel était un nid de collabos. C'est une insulte à la mémoire du général Ballot, déporté, vrai résistant, qui avait toute la confiance de mon père. Historien bobo, vous n'avez rien compris à la lutte d'influence qui existait entre l'état-major des Chantiers de Châtel-Guyon et l'entourage vichyssois de Pierre Laval, partisans de la collaboration. Vous transformez l'Histoire en ne reconnaissant pas la participation des jeunes des chantiers dans les combats de la Libération. Wikipédia dit que Louis Jourdan était alors entré dans la Résistance. C'est absolument faux ! Comme pour l'affaire Bousquet, ce sont des mensonges qui ne durent qu'un temps. Vous avez, au moins le mérite de rétablir la vérité sur ce point ; Louis Jourdan n'a jamais été résistant.

Le mensonge de l'Histoire, c'est vous ! La vérité historique, c'est celle de l'historien américain Daniel Lee. Les chantiers de jeunesse ne se considéraient pas liés par une politique de collaboration. Pour preuve, les permissions accordées très courtoisement par mon père aux recrues israëlites, à la demande du grand rabbin. https://books.google.fr/books?isbn=0198707150

Emile Mourey, 31 mai 2017