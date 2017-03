A propos de l’agitation médiatique et politique à l’occasion de l’évocation des actes terroristes de Bruxelles un an après leurs déroulé.

La dignité ne se mesure pas à la quantité de larmes et d’ « implore » ou d’incantations mais à la sobriété et la retenue. Le silence vaut mieux que l’agitation et le bruit. Devant l’ineffable, l’impensable et la douleur, on se tait et se recueille un instant ! Et surtout on n’en fait pas commerce et spectacle.

Une minute de recueillement (pas plus) est la bonne mesure de la commémoration à faire. Pourquoi toujours surenchérir ?

Cette déferlante médiatique, maintient artificiellement (en décalage total du réel) le climat anxiogène et le sentiment d’insécurité ; alimente la surreprésentation du fait terroriste alors qu'il est extrêmement faible diffus et imprévisible. La sur-victimisation renferme les meurtris dans leur douleur et n'est pas propice à la reconstruction. Le voyeurisme, malsain, Occupe tout l'espace médiatique (comme les "commissions d'enquêtes" et le sport)

Cette déferlante occulte tous les débats de société et escamotes les problèmes d'injustice sociales ou encore les faits migratoires, le crime contre l'humanité que perpétuent l'UE et ses pays membres aux frontières de l'Europe, le fait nationaliste et le repli sur soi, la réalité des guerres occidentales en cours… Elle distrait de toute possibilité de débat (inexistant) sur le devenir de l'OTAN, l’opportunité de celle-ci, l'illégalité répétée de ses actions dans le monde, le déploiement massif de militaires et d'armes çà la frontière Russe, l’opportunité d'acheter des avions de combat, mais aussi sur les raisons du rejet de l'UE par une » vague grandissante de citoyens Elle distrait tout autant d'un débat sur les relations que nous voulons avec les USA et la Russie ... (ce qui demande d'avantage de travail et d'engagement des médiats, il est vrai).

On en arrive à se demander si la presse ne regrette pas qu'il n'y ait pas plus d'attentats terroristes pour vendre d'avantage ses supports de publicités dont elle est inondée. Est-ce l'information, la critique, et le débat qui intéressent les médias ? Visiblement, et cette agitation qui fait d’un drame un spectacle d’anniversaire en fait preuve, c'est uniquement le commerce qui est l’objet social des entreprises médiatiques. Le sensationnel et le convenu faisant vendre plus que le débat et la remise en question. Quel conformisme (aux classe dominantes, que les journalistes préfèrent fréquenter que le peuple dont ils sont totalement déconnectés, sauf pour les abrutir de football et de sport de compétition ou d'émission et d'articles débilitants, preuve du mépris qu'ont les médias pour les le peuple et sa convenue incapacité de penser).

Ce climat de risque permanent face au terrorisme (risque bien faible, diffus et imprévisible), permet de prendre, sans débat (ou à peine effleuré par la presse sans questionnement réel), des mesures liberticides en quantités, mesures onéreuses, anxiogènes et par nature inefficientes, inefficaces et inopérantes. C’est notre démocratie qui est en danger, non du fait des très rares terroristes, mais du fait de notre peur. Peur, entretenue par les médias qui surexposent les actes criminels et les commémorent (avec délectation ogresse) et les politiciens incompétent qui n’agissent que pour plaire, pensent-ils, à un électorat qui leur échappe pourtant de plus en plus (comme le lectorat des médias, d’ailleurs). Politiciens et médias, qui ne savent pas mesurer ou même seulement envisager les conséquences de leur choix politiques et rédactionnels, sont incapables de remise en question. Alors que peut-on espérer des citoyens ?

Toutes les dictatures se justifient (et justifie leur violence) de la nécessité de sécurité. Pourtant aucune dictature, dont singulièrement Israël, ne parviennent à faire diminuer la violence de leurs opposants. Preuve que notre course à la sécurité fait que nos états, prétendus démocratiques, adoptent de plus en plus les trait du totalitarisme en s’armant de lois de plus en plus répressives et donc violentes.

On en arrive ainsi à se demander ce qui justifie vraiment cet engouement sécuritaire… On n’ose conclure…