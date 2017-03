A propos de l’avortement, du droit à y recourir, de sa justification et de la liberté d’expression

Sujets : L'avortement - la liberté d’expression - le rôle de la Puissance Publique et ses limites (Pas d'autre débat SVP). Vu les débats à propos de l'avortement qui ont enflammés, en Belgique, les médias au point d'écarter un enseignant de son poste, je ne peux m’empêcher de revenir sur le sujet.

Nous avons le devoir, par principe humain fondamental, d'être pour la vie et ses promesses.

De facto, nous (à commencer par les femmes) ne pouvons qu'être par principe opposés à l'avortement.

Mais on peut difficilement être contre la dépénalisation de l'avortement

Cela au nom, NON d'un droit absolu égocentrique de propriété sur son corps (ou sur son utérus comme j'ai entendu dire sur RADIO UNE, niant ainsi totalement l’embryon, et le père), mais du respect des santés physique et mentale de la femme qui souhaiterait le faire pour des raisons multiples, toujours personnelles mais aussi du devenir de l'embryon et du désir du père. Ce choix comme tout choix devant toujours rester négocié, c'est à dire être débattu avec des professionnels des santés physique, psychique et pédiatrique, des assistants sociaux ainsi que du père et de la famille. Tout choix ne pouvant se faire que de façon éclairée.

La Puissance Publique n'a pas de leçon de morale à donner mais elle n'a pas non plus à banaliser l'avortement. Il faut donc selon moi, maintenir le caractère criminel de l'avortement tout en le dépénalisant. Sinon pourquoi ne pourrait-on pas tuer un enfant de moins de 4 ans, sous prétexte qu'il n'est pas encore autonome ? Ou un vieux parce qu'il ne l'est plus ? Ou un pauvre parce qu'il est "incapable" de s'assumer ? Ou un malade, un handicapé... ? C'est ça l'Eugénisme !

Prétendre que c'est le droit sur son corps qui justifie à lui seul le droit à l'avortement constitue une négation de l'existence effective d'un être en devenir, l'embryon, du père et de la famille. Prendre ce choix sans tenir compte de tous les paramètre provoque, d'ailleurs, des séquelles physiques et psychiques, parfois graves, qui peuvent perdurer toute une vie. et ce pas uniquement chez la femme.

Au surplus le respect par la femme de son corps commence (indépendamment bien sûr des viols) par s'assurer, si elle ne souhaite pas d'enfant, d'être protégée correctement lors de tout rapport sexuel. Il est donc (sauf dans des cas où la contraception aurait été déficiente ou qu'elle n'y ait eu aucun accès possible) difficile pour la femme de justifier le droit au respect (à la propriété, comme si un corps était un objet, propriété privée) de son corps pour commettre un avortement.

P.S. :

- 1 - Je m'abstiens d'utiliser l'expression IVG (interruption volontaire de grossesse) car l'usage de ce terme est une façon (délibérée ?) de réduire l'avortement à un acte technique et ainsi à le banaliser.

Ce faisant il ne s'agit en rien d'une moralisation de l'acte (n'en déplaise aux pseudo-féministes qui appellent à la libération de la propriété privée du corps) mais bien d'un rappel du principe premier de l'humanité, le respect de la vie (et, de facto, de ses promesses aussi).

- 2 - Rappelons que, dès que le spermatozoïde a fécondé l'ovule et que la cellule ainsi formée à commencé à se diviser, l'embryon a un ADN différent de celui de sa mère. Il s'agit, dès cet instant, d'un être différent de la mère issu de l'ADN de deux parents. Le statut de l'embryon n'est donc pas une question philosophique mais bien une question juridique et politique.

- 3 - Pour le cas du professeur de l'UCL exclu pour ses propos.

Il est urgent de rappeler que dans un état démocratique laïcisé, la liberté de conviction, de pensée et d'expression ne peut souffrir d'aucune limitation, la liberté est totale et ce, de facto, dans l'espace public.

Toute limitation de la parole est illégitime et, à fortiori, toute sanction de celui qui s'exprime.

En démocratie on combat les idées par les idées, on ne lutte pas contre des personnes.

Il n'y a pas de politiquement correct qui puisse tenir. Tout au plus un devoir de réserve et de respect d'autrui mais qui doit rester à la seule appréciation de celui qui parle (c'est la seule chose qui justifie la liberté de Charlie hebdo).

Même la limitation de cette liberté au nom de la mémoire convenue juste ou au nom de l'ordre public est une entorse innacceptable.

Ce sont des actes et non des paroles qui troublent l'ordre public.

En démocratie, seuls les actes sont répréhensibles même si, dans nos démocraties déliquescentes, on y déroge de plus en plus (au point d'en devenir des totalitarismes ?).

Quant à la mémoire, elle doit toujours être discutée car la mémoire n'est jamais une vérité pas plus que l'histoire. Il faut pouvoir les revisiter notamment à l'aune de nouveaux documents factuels ou même de nouvelles interprétations suppléant à d'autres interprétations. L'idée de détenir une histoire vraie définitive est un mythe. L'histoire est toujours racontée, comme un roman (on parle d'ailleurs du roman national, comme on parle d'une invention quand on fait la découverte d'un trésor ou d'un vestige archéologique).