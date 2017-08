A quand une assurance contre le chantage à l’assurance ???

Avant, car il y avait un avant.. pour la forme, on vous invitait à passer à votre banque, on vous annoncait la couleur (c’est une assurance décés - sans évidemment trop rentrer dans les détails- à savoir que généralement c’est à fond perdu puisque passé un certain age le tarif de la cotisation annuelle triple en même temps que la couverture se réduit à sa moitié soit le décés accidentel et non plus banal si je puis dire...





Maintenant, et vous faites bien de le dire, on téléphone au client...parfois un étudiant attiré par la fameux contrat jeune « gratuit »..





- gratuit ca existe pas, vous dites à votre chérie qui vous envoie bouler au passage comme ronchon.





effectivement, au bout d’un laps de temps, on la démarche sur son portable (bordu ne donne pas ton numéro comme ca, donne plutot ton mail !)





mamaannnnn ! (oui je sais..)





et un jour paf, la gamine répond au prospect qu lui vend soi disant un nouveau contrat (d’ou sa stupéfaction quand je lui apprend qu’elle est détenteur d’un contrat obsèque..)





« : j’y comprend rien, envoyez moi tout ca par courrier que j’éudie ca à tête reposée.. »





et paf courrier.. valant ADHESION et cerise sur le gateau avec prélevement daté du jour du contact téléphonique..





Evidement vous téléphonez (numéro surtaxé bien evidemment)





a la banque.. la conseillère a disparu d’ailleurs elle ne vous prend plus au téléphone...

au prestataire (fond de pension ricain ?) au logo de la banque que vous menacez d’un procès..





... mais qui sait que pour 12 euros annuels, vous ne le ferez pas... qui plus est IL N Y A PLUS BESOIN DE LA SIGNATURE DU CLIENT (c’est écrit, je l’ai lu sur cette fichue escroquerie qui est arrivée dans ma boite à lettre sachant que ma mome loin pour ses études ne pourra se déplacer jusqu’à sa banque, BREF EST IL E CRIT NOIR SUR BLANC 3c’est au client de faire la preuve qu’il n’a pas accepté verbalement le dit contrat...«





evidemment pour rajouter de la difficulté, DANS LES TEMPS (chose impossible déjà le courrier vous parvient trop tard ou anti daté si vous préférez)





par recommandé évidemment (attention on peut prétendre que l’enveloppe était vide, FAITE UNE ENVELOPPE DE VOTRE COURRIER ! cela seul est légalement valable)





(perso, pour éviter ce genre de situation je ne répond JAMAIS au téléphone sauf famille) le dernier »sondage« venant d’une plateforme marocaine, m’ayant valu une livraison de 10 kilos de viande surgelés 2 jours après à mon domicile soit disant commandé par ma pomme himself..





résultat dix coups de fils à la boite de surgelés dont chaque service est étanche, cloisonné.. (10 jours après : serviiiice qualité, etes vous satisfaits de votre colis ? »





nan mais ta gueule quoi !





CONCLUSION





pour revenir à l’escroquerie bancaire GENERALISEE à l’assurance obsèque (taper le mot clé sur google vous pleurerez en groupes) : il vous reste lisieux pour pleurer ou la statue en argile représentant l’animal logo de votre banque qui n’est pas la seule dans le coup, percé d’épingles...









ca soulage :)





DEUXIO





NE REPONDEZ PLUS AU TELEPHONE !





si l’on veut vous joindre on vous enverra :





un mail (vous pouvez laisser votre adresse mail)

un sms

un courrier