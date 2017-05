À quand une république « normale » ?

Le plus comique en ce moment c’est François Fillon : il refuse de rendre aux Républicains les millions non utilisés de sa campagne. Il est vrai que désormais il doit payer ses costumes lui-même. Mais sourions aussi de cette France aimée, plongée dans son psychodrame quinquenal.

Recyclage

Ça va être rock’n’roll pour les législatives. Français Bayrou revendique le droit d’être contradictoire. On se souvient qu’après avoir dit pis que pendre de Macron il s’est rallié tout miel. Il jurait d’ailleurs que ce n’était pas pour faire de l’épicerie et ne demandait rien en échange.

On sait depuis cette semaine que « rien » signifie « 120 circonscriptions » en patois béarnais. Il veut assurer la pitance de son parti. Ça fait vieux politicard. Lui qui à une époque voulait faire moderne en nommant son micro-parti le Modem, en référence au branchement internet, est dépassé par le jeune Emmanuel qui communique sans fil. Trop top Macron. Depuis son iPad il a une connexion directe avec Jésus, et peut-être Mahomet et Bouddha.

Ken Emmanuel, venu débloquer la France de ses vieux fonctionnements, accepte quand-même de négocier les places comme un vieux briscard. Comme le chantait Jacques Brel : c’est avec du vieux qu’on fait du neuf.

Je pense qu’on n’a pas compris Macron quand il parlait de renouveler la politique. Il est très écolo : il voulait recycler. Recycler le parti socialiste. François Bayrou, teigneux comme jamais, l’affirme :

« Selon un pointage effectué par les responsables du MoDem, sur les 428 investitures annoncées, 153 auraient été attribuées à des PS, ex-PS ou PRG, 38 au MoDem, 15 à l’UDI ou ex-UDI, 25 à LR, ex-LR ou divers droite et 197 à la « société civile », c’est-à-dire à des candidats sans aucun antécédent politique. »

Bêêê

Ces socialistes ne sont pas tous des élus sortants. Il y a aussi des collaborateurs d’anciens élus, des fonctionnaires de gauche, des élus locaux du PS, et des notables socialistes auxquels LREM (La République En Marche, et non La République d’Emmanuel Macron) n’oppose pas de candidats, par exemple Manuel Valls. La galaxie rose promue au désert il y a un an va se refaire une santé. On comprend les mamours de Fanfrelande envers le jeune Emmanuel cette semaine. Va-t-il lui rouler une pelle lors de la passation des pouvoirs ?

À propos de François Hollande : il a tenu discours cette semaine lors de la journée de commémoration de l’esclavage. Un beau discours à en croire les images télé : des pontes du PS et des badauds opinaient du chef régulièrement comme ces peluches sur la plage arrière des automobiles. Il a fait long, histoire de montrer qu’il prenait l’affaire très au sérieux.

Mais comment faire long ? Une fois qu’on a dit que l’esclavage c’est pas bien on a presque tout dit. Alors il a cité toutes les autres journées de commémoration dans la France d’outre-mer. Avec les silences entre les mots ça prenait du temps. Il aurait pu faire long autrement : par exemple en parlant de l’esclavage de manière exhaustive, pas seulement des méchants négriers français. Il aurait pu s’étendre sur la traite arabo-musulmane (entre 9 et 17 millions de victimes, des marchés aux esclaves encore actifs au XXe siècle) et intra-africaine. Et la traite des blancs, trop méconnue. Il aurait fait fort en rappelant que ce sont des rois africains qui les premiers ont vendus d’autres africains à qui en voulait bien. Mais revenons à nos moutons. En l’occurrence aux candidats LREM, à qui Emmanuel Macron a demandé obéissance. Bêêê oui, quoi, il ne va quand-même pas faire élire des frondeurs et des snipers !

Lanterne

On sait que le nouveau président veut moraliser la république. Après Mélenchon lui aussi s’y met. Comme s’il n’y avait pas déjà assez de lois pour sanctionner les abus ! Ça fait plaisir au petit peuple et ça ne mange pas de pain. Vu la légèreté dans laquelle la sélection des candidats s’est opérée, gare aux (mauvaises) surprises !

Il les veut avec un casier judiciaire vierge. Mais il ne vérifie pas si c’est le cas. Bon, l’idée se discute. Moi je dis qu’une personne qui a été condamnée et qui a payé sa dette, comme on dit, a droit à une nouvelle chance. C’est tout l’esprit de la justice occidentale. Refuser l’éligibilité à des personnes ayant une fois fauté c’est créer une discrimination entre les citoyens. C’est comme appliquer une charia : on coupe la main des voleurs. Sans main ils ne pourront sûrement jamais recommencer. Mais ils ne pourront non plus jamais se réhabiliter. C’est la loi sans le pardon.

Macron serait-il un intégriste ? Allez savoir. On constate par exemple qu’une conseillère municipale socialiste, Latifa Chay, est investie par LREM dans le Gard. Gare à elle ! Son signe particulier : une proximité non dissimulée avec l’imâm Abdallah Dliouah de la mosquée Al Forqan. Un prédicateur proche des Frères Musulmans qui soutient le dictateur en marche Erdogan. Pour éclairer la lanterne du jeune Emmanuel :

Olé !

« Toujours sur son site, Abdallah Dliouah relaie les fatwa du cheikh Youssef-Al Qaradawi (qui ordonne de tuer les homosexuels et les apostats, lire) et fait de la pub pour un ouvrage de Hani Ramadan dont la pensée se résume à ce prêche qu’il a lui même fait éditer :

« Le monde musulman est en ébullition. Cette force peut et doit être orientée vers un Etat islamique, un Etat appliquant le Coran et la Sunna.(…) Les musulmans ne retrouveront jamais leur bonheur perdu s’ils ne reviennent pas au jihad et ne cherchent pas à établir un Etat Islamique ». (Hani Ramadan, Sermons du vendredi rappels et exhortations, éditions Tawid, 2011, page 465.) »

Les français feront-ils barrage à l’islamisme, ou se laisseront-ils neutraliser encore une fois par le discours intimidant des moralistes à deux balles (de fusil de chasse) qui les traiteront d’islamophobes ?

À propos de fusil de chasse : la responsable du recrutement des candidats de LREM a dénoncé l’investiture de Marie Sara. Vous savez, la femme torero célèbre. Son amour de la corrida la disqualifierait. C’est ça aussi la « république morale ».

Moi non plus je n’aime pas la corrida. J’entends que certains la haïssent. Mais j’entends aussi dire qu’il s’agit du combat symbolique et tragique entre l’Homme et la bête. L’Homme (ou ici la femme) doit se mettre en danger et dominer les pulsions violentes de l’animal par son intelligence du combat et sa stratégie. Le taureau symbolise l’animal en lui.

Fer ailleurs

Vous me direz que les taureaux de l’arène n’ont pas vraiment demandé à être des symboles. Je suis d’accord. Mais pas plus que les lions africains tués à la lance par les jeunes guerriers Masaï, ces gamins que la société occidentale admire parce qu’ils sont un témoignage d’une culture ethnique et traditionnelle africaine prônant le courage et le risque. Au fond le tort de Marie Sara est de n’être pas noire.

Pour aller plus loin je suggère aux intégristes moraux de LREM de refuser les chasseurs parmi leurs candidats. Mais aussi les carnivores, qui osent exprimer ouvertement leur jouissance gustative à savourer la chair d’un pauvre petit agneau innocent. Quels sadiques ! Quels salauds ! Allez, vite une société propre, pure, Végan quoi. LREM, les crypto-Végan, vont faire la loi.

Ils s’entendront bien avec Mélenchon. Le grand moraliste se parachute (ou se charapute) à Marseille pour espérer être élu. Rappelons que ce moraliste sait mettre de l’eau dans son ricard quand ça l’arrange. En effet il déclarait en 2012, alors qu’il se présentait contre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont :

« Je suis séparé par plus de 15 points de Madame Le Pen. C’est elle qui est devant la circonscription et le socialiste est devant moi de plus de 10 points. Donc, j’y vais parce qu’il y a débat. C’est ça la noblesse de la politique. C’est pas les chefs qui vont dans des planques, dans des endroits où ils sont assurés d’être élus d’avance. »

Il reprochait également à Martine Aubry « … de ne pas être venue pour ferrailler contre la droite, mais pour prendre la place à gauche contre quelqu’un qui l’avait déjà ». Sauf qu’aujourd’hui il croise le fer ailleurs. Il va à Marseille où il a déclaré en clair vouloir remplacer le parti socialiste. Aujourd’hui le chevalier blanc se comporte comme les planqués sur lesquels il tirait à vue en 2012. Sa morale est à géométrie variable.

Dernière chose : je commence à haïr la république morale. Les politiciens se la pètent pas un peu ? Ils peuvent pas juste faire une « république normale » ?

Pour le fun, 3 minutes de Tanguy Pastureau sur les législatives :