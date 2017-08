A quoi joue Trump avec la Corée ? Le plaisir dangereux d’humilier

Je me demande si beaucoup des gens qui se croient sérieux accordent aujourd’hui toute l’attention qu’il faudrait à l’échange de menaces et d’invectives entre Trump et Kim Jung-un… Y voient-ils un danger réel… ou une simple hyperbole verbale aoûtienne en attendant la rentrée ? … Il faudrait le savoir rapidement.

Évidemment, à vue de nez, cette crise n’a pas l’air vraie. Une guerre en Corée, au contraire de celle qui sévit en Syrie, n’apporterait rien de concret aux USA. Personne, d’autre part, ne peut croire que ce serait la Corée du Nord - une naine faisant ses premiers pas nucléaires - qui se ferait hara-kiri en larguant ses quelques bombettes sur le colosse américain qui a 25 fois sa taille et qui lui en a des milliers… et a la capacité de vitrifier la péninsule coréenne tout entière à coups de drones sans même y aller voir.

Tout le monde sait que cette guerre serait absurde. Tout le monde sait que Trump ne vocifère que pour titiller les fantasmes de sa clientèle aux USA… Mais doit-on pour autant s’en sentir parfaitement rassuré ? NON. Car la guerre moderne est TOTALEMENT irrationnelle. Cette guerre peut survenir à tout moment.

Elle est irrationnelle, parce que le rapport de ce qui s’y perd à ce qui s’y gagne est globalement si disproportionné, qu’on ne peut concevoir qu’une « majorité effective » de ceux qui ont le pouvoir d’en décider - puisse se constituer pour la déclencher : on pourrait toujours réaliser mieux les objectifs concrets d’une guerre par d’autres moyens. Elle peut néanmoins arriver a tout moment, quand les acteurs à tous les niveau ne recherchent plus a atteindre de tels objectifs concrets, mais obéissent à leurs émotions. L’irrationalité des individus permet aux gestes de guerre la guerre d’apparaître rationnels… Le temps qu’il faut pour que le mal soit fait. Et des émotions, ça se manipule…

Les guerres qui "réussissent" le mieux sont celles qui sont sans rimes ni raison. Nous avons le cas d’école de 1914…. Qui, avant qu’il ne se réalise, aurait acheté le scénario invraisemblable des péripéties qui ont conduit à la première « Grande guerre » ? Qui aurait trouvé plausible un tel enchainement de réactions émotives chez tous ces gens qu’on croyait raisonnables ?

Parce qu’il est absurde, on prend aujourd’hui à la légère le scénario d’un affrontement des USA avec la Corée du Nord. Mais il est absurde parce qu’on veut croire mordicus à un alignement rationnel des forces en présence qui opposerait sagement une petite dictature répressive à une foule de grandes démocraties heureuses. … Mais est-on bien sûr que d’autres facteurs plus émotifs enfouis dans la psyché des acteurs ne surgiront pas au moment de vérité ?

Il y a bien des précédents…. Pensez seulement à Ney, virant casaque quand il rencontre Napoléon au retour d’Élbe en route vers Paris ! Tout n’est pas rationnel. Quand le nombre des acteurs augmente, augmente aussi la possibilité, puis la probabilité, que des émotions se manifestent. D’autant plus imprévisibles, que l’on aura été efficace a en cacher les signes précurseurs.

Tenez, voici un exemple de signe précurseur occulté. Le signe d’une « émotion » qui pourrait tout changer… Un article paru il y a quelques jours m’a dégouté. Dégouté, mais aussi inquiété, en fait TERRIFIÉ. Lisez-le au lien ci-dessous :

Que se passerait-il, si le choix par Trump de l'adversaire « Pyongyang » plutôt que « Moscou » pour faire ses effets de manche politicards, réveillait un démon autrement plus conséquent que ceux auxquels pense Washington ? Celui du racisme par exemple ?

Racisme ? Allons, allons… Il n’y a plus de racisme. La solidarité au facies, c’était il y a bien longtemps… Personne ne défend plus la thèses d’une race supérieure, n’est-ce pas ? Et pourtant … On rit qu’un Noir se noie a Venise et voyez les événements en Caroline.

Est-on bien sûr qu’il ne reste pas trace de racisme dans l’équation de la politique mondiale ? Est-on bien sûr qu’il n’y a pas une part de mépris des « yeux bridés », dans l’entêtement des USA à refuser a Pyongyang de même POSSÉDER des armes nucléaires que tant d’autres possèdent déjà ? Comme si on croyait impensable de laisse des enfants mal coiffés jouer avec des allumettes, comme si on présumait que les accords avec eux ne vaudraient pas les accords avec les autres…. Deux poids deux mesures.

Des autres on regarde les gestes, mais de la Corée on condamne les intentions présumées. La Corée doit être totalement impuissante. On lit chez Trump le désir d’HUMILIER. Une situation qui reproduit celle où, pour montrer sa soumission au mâle dominant, le jeune chiot doit se coucher sur le dos immobile, laissant ses partie génitales exposées… « Vois ! Je suis tout à ta merci. Pitié ! … ». N’est ce pas ce que l’Amérique exige de la Corée du Nord, quand, la menaçant de mile ogives nucléaires, elle s’offusque que celle-ci en ait une seule pour se défendre ?

Une exigence odieuse. Comme celle des latrines réservées aux Blancs dans les pays d’apartheid… L’affirmation implicite que l’on est essentiellement si différents et inégaux que même ce que l’un défèque est d’une autre nature que la merde de l’autre…. Les USA ne semblent pas comprendre la réaction que peut susciter cette évidente volonté d’humilier la Corée chez tous ceux qu’a choqués l’arrogance de l’Amérique depuis qu’elle est devenue empire. Une réaction de profonde antipathie. Viscérale. Irrationnelle.

Maintenant que la toute puissance de l’Occident fasèye et qu’il faut penser « alliances », la réaction de tout quidam de Hiroshima qui voit passer des missiles vers Guam est-elle vraiment un soutien inconditionnel à l’Amérique ? Ou quelques mauvais sujets anachroniques ne pensent-ils pas in petto qu’il ne serait pas mauvais que d’autres Asiates retournent l’ascenseur à ces « diables à face de chiens » qui ont inventé le napalm… ?

Les USA ne semblent pas comprendre que c’est leur puissance démesurée et leur arrogance qui font des USA les « méchants » de cet affrontement et que Kim, s’il est attaqué, n’aura que le choix des scenarios pour que cette affaire se termine en confusion pour eux et que le monde entier devienne hostile aux USA…

Une conclusion d’autant plus dangereux que c’est un résultat que, sans le dire souhaiterait, une majorité des autres acteurs..., dont évidemment au premier chef la Russie, la Chine, le monde islamique….et une bonne partie de tous les autres !

Perdus s’ils agissent et ridiculisés s’ils n’agissent pas, les USA devront inventer une riposte pour sortir de cette situation. Une astuce qui mettra à profit leur contrôle de l’information et du système financier, de même que leur infiltration de presque tous les gouvernements de la planète. Ils devront le faire vite, car le temps ne travaille pas pour eux. Ils devront utiliser le mensonge et la corruption. TOUT, sauf la violence qui polariserait le monde entier contre eux. On écrira sans doute un nouveau chapitre del’art de la guerre…

