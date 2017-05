Affaire Ferrand : est-ce une affaire ?

Ce n'est pas parce que j'ai voté Emmanuel Macron au 1er comme au 2ème tour de l'élection présidentielle, que je ne dois plus me poser de questions sur sa probité et sur celle de tout son entourage.

Le ministre Ferrand, compagnon de route du Président, est-il un honnête homme ? Quid aussi de sa compagne l'avocate Sandrine Doucen ?

Sandrine Doucen a monté une Société civile immobilière SACA, le 2 février 2011. Société de location de locaux, qui est au cœur de l'affaire (si affaire il y a).

Cette société a-t-elle été créée spécialement pour répondre à l'appel d'offres, lancé par les Mutuelles de Bretagne en 2011 ? Les dates concordent !

Son compagnon, directeur général des Mutuelles de Bretagne, était-il au courant de la création de cette SCI spécialisée sur son appel d'offres ?

Le ministre Ferrand a-t-il dit à sa compagne Doucen, que sa Mutuelle prendrait en charge les travaux à faire dans les futurs locaux loués, objets de l'appel d'offres ?

Le ministre nous dit que Sandrine Doucen a gagné l'appel d'offres, car elle était moins chère que ses deux concurrents !

Pourquoi était-elle moins ? Ses concurrents savaient-ils que les travaux, de quelque 186 000 euros, seraient entièrement financés par le locataire, c'est-à-dire les Mutuelles de Bretagne dont Ferrand était le DG ?

La question est primordiale, car si seule Sandrine Doucen avait connaissance de cet énorme avantage, l'appel d'offres serait entaché de nullité. Les concurrents n'étant pas traités de la même manière : dissymétrie d'information.

Si le cas est avéré (la justice nous le dira) Doucen et/ou Ferrand ne sont pas des personnes honnêtes. Dans ce cas, ils seront poursuivis tous les deux, et Ferrand devra démissionner.

Nouvelles questions, droit dans les yeux, celles à poser par le président Macron : Richard (Ferrand), Sandrine (ta compagne) savait-elle que tous les travaux exécutés dans les locaux loués par SACA, seraient pris en charge par ta Mutuelle ? Ses concurrents avaient-ils aussi cette information ?

Beaucoup de questions. Peu de réponses convaincantes pour le moment.

Si cette affaire dure, le parti LReM perdra-t-il les élections législatives ?

Le Président doit trancher, rapidement. Que Ferrand soit ou non en cause. Sinon il risque la cohabitation. Une première dans la 5ème République, à ce stade.

