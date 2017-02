Affaire Fillon : nouvelles révélations embarrassantes du Canard Enchaîné

Deux choses me surprennent au plus haut point :

Comment se fait-il que François Fillon, qui a apporté au Tribunal ( désigné à sa demande ), toutes les preuves écrites de son innocence sur le plan juridique, n’ait pas encore intenté un procès contre le Canard Enchaîné pour diffamation, puisqu’il est sûr de s’être conformé au Droit ?

A moins qu’il n’attende le jugement de ce Tribunal pour le faire, parce que si j’étais à sa place, j’aurais la rage au ventre et je n’aurais pas eu cette patience !

Le deuxième point, et à mon avis le plus important : comment se fait-il que depuis des décennies, personne de droite comme de gauche, n’ait exigé la suppression de ce système de rémunération des parlementaires totalement opaque, pour la remplacer par quelque chose de plus simple, et surtout de plus contrôlable ?

Par exemple, une rémunération définie suivant l’importance de la fonction parlementaire.

Des frais de fonctionnement justifiés par facture, liés à cette fonction.

Des assistants parlementaires salariés de l’Etat ( puisque c’est lui qui paie ) avec des bulletins de salaires et toutes les protections sociales afférentes.

De cette façon, aucune contestation ne serait possible !

François Fillon n’a fait que profiter de ce système monarchique, et son comportement, s’il est immoral, ne l’est pas plus que le salaire de 10.000 euros mensuels payés au coiffeur de François Hollande depuis cinq ans, soit 600.000 euros !

Il n’a donc aucune raison de présenter des excuses à qui que ce soit !