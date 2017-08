Affaire Pénicaud : 1 million d’euros de prime pour licencier les salariés de Danone !

@Gorg

pensez vous que de s abstenir de voter est un mal ... ne pas s abstenir ne serait il pas de cautionner aussi ce système de vote totalement brigand ?

n est il pas plus dangereux d aller voter et de donner des voix à ce que l on ne croit pas que de dire . non je ne ve’ux pas ce système et vous élites vous n avez pas la légitimité de votre place .

le système dans le quel nous vivons nous n en voulons plus ...

réfléchissez .

quand vous ne voulez pas rentrer dans la danse , vous ne choisissez pas la valse pour échapper au tango