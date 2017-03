Un admirateur de François Fillon :

Comme la grande majorité des présentateurs et des commentateurs invités devant le grand écran, je trouve intolérable que la justice intervienne aussi rapidement et au beau milieu des débats des candidats à la présidence de la République, pour mettre en évidence les délits éventuellement commis par certains d’entre eux. N’auraient-ils pas pu attendre après les élections au lieu de venir s’immiscer et ficher le marasme en plein milieu de la campagne électorale ? Par ailleurs la rapidité mise à dénoncer certains faits délictueux et tout particulièrement ceux commis éventuellement par Fillon, semble relever de l’acharnement à son encontre.

Réponse d’un électeur honnête et éclairé

Vous avez raison, pour certains candidats il ne fallait surtout pas que la justice s’en mêle et laisser tranquillement les délinquants se présenter comme des hommes d’une grande probité.

Pour connaitre la vérité sur ces individus, ils nous auraient alors fallu attendre que les élections soient passées et qu’ils soient élus, afin que la population puisse apprendre, qu’à son insu elle venait d’élire un margoulin.

Si nous n’étions mis au courant qu’à postériori, en apprenant que la justice était parfaitement informée de ces malhonnêtetés et qu’elle n’avait rien fait pour en informer le peuple de notre pays, qu’aurions-nous alors pensé de la justice ?

Je suis convaincu que dans de telles circonstances, informer les électeurs était un devoir auquel personne n’avait le droit de se soustraire et pourtant ceux qui savaient se sont tus et le peu que nous ayons appris ne nous est parvenu que par une certaine presse et surtout par internet, sans cela ces malversations n’auraient jamais été portées à la connaissance du public.

S’il avait fallu attendre que les élections soient passées pour dévoiler ces magouilles, se montant parfois parait-il, à des centaines de milliers d’euros voire des millions d’euros, tout cela aurait pu se passer incognito et nous savons tous qu’une fois élus ces individus deviennent pratiquement intouchables à l’abri de leur mandat, ainsi que nous le démontre clairement l’attitude narquoise de Marine Le Pen, qui elle aussi, ne semble pas contester avoir détourné des centaines de milliers d’euros, mais se moque éperdument des injonctions des juges en refusant de se présenter devant eux convaincue d’échapper elle aussi à une éventuelle mise en examen ou à l’obligation de rembourser les sommes détournées.

Toutefois en ce qui concerne Fillon vous oubliez sans doute qu’il s’est présenté à ses élections comme étant « Monsieur propre » et que dans le but de nuire à ses concurrents du LR qui étaient déjà mis en examen, il a annoncé triomphalement que lui n’oserait jamais se présenter s’il était poursuivi judiciairement, mais voici qu’au moment où il est à son tour poursuivi et mis en examen, il crie au scandale et déclare que même si les faits qu’on lui reproche paraissent fondés, il s’agit à son avis d’une cabale montée contre lui destinée à l’empêcher d’accéder à la Présidence de la République, et il affirme que ces poursuites ne le gêneront en rien et « que droit dans ses bottes » il allait poursuivre malgré sa mise en examen, sa campagne électorale.

Voici l’honnête homme que la grande presse et les télés nous présentaient avec beaucoup d’égards, comme celui qui devrait avoir toutes les chances d’obtenir le titre de Président de la République…

Par Léon Landini, résistant FTP MOI – président du PRCF