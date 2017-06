Ainsi vont les choses...

La « Démocratie » est toujours l’expression d’une pseudo-volonté générale. Pseudo-volonté générale parce que seule une partie du peuple peut réflechir et s’exprimer librement. Quand cette démocratie s’exprime occasionnellement, elle peut prendre deux sens :

- Soit elle émane d’une société intelligente et responsable et dans ce cas elle accorde la légitimité politique nécessaire à une « minorité » qui doit diriger la « majorité » au nom d’un Etat qui gouverne une Nation dans le respect de la législation ; c’est la seule et c’est la meilleure organisation sociale et humaine à ce jour qui permet la solidarité et permet d’aller dans le sens du développement humain.

- Soit elle émane d’une société longtemps travaillée par la terreur et par la corruption et dans ce cas, elle se met sous la protection d’un régime rétrograde au nom d’un compromis corrupteurs-corrompus qui tend à asservir la "majorité dispersée" a une "minorité hors la loi" ; la société baigne alors dans l’ambiance anarchique faussement stable où la solidarité nationale est quasi nulle, ce qui interdit a paix et le développement.

Ni les Grecs anciens, ni la France, ni l'Europe, ni l'Occident dans son ensemble... n'ont inventé la "Démocratie". Les valeurs humaines qui n'ont pas de nationalité, refusent l’homogénéisation culturelle mondiale et refusent la loi du LEURRE DÉMOCRATIQUE imposé par l'idéologie occidentale de Domination planétaire !

La démocratie a ses lois, ses principes, ses avantages et ses inconvénients. Sachez qu'un peuple qui vote et désigne son responsable paie toujours les erreurs de ce dernier, il n y a pas de mystères ! Voilà pourquoi les prétendants aux responsabilités veulent toujours y arriver avec des scores élevés ; ils se sentent alors portés non pas par un "soutien populaire" mais par la plus grande "responsabilité qui retombera inéluctablement sur le dos du peuple"... En bénéficiant du plus haut score en 2002, Chirac ne sentait plus le poids de sa haute trahison du principe universel de la démocratie, car « c'est le peuple qui en avait décidé ainsi » ... Et Macron se sent aujourd'hui plus léger que l’air après avoir été choisi parmi tous les favoris et ensuite après avoir bénéficié d’une « majorité absolue au parlement » : « C’est le choix du peuple » et non le sien !

Le peuple français ne semble pas saisir tout le sens d'une "majorité présidentielle" ... D'une "UMP" à une autre, les acquis sociaux se dissipent et se disolvent au profit des intérêts des milliardaires volontairement apatrides !

En votant sous le poids de la peur, disons même sous le poids de la terreur, le peuple a préféré flotter sur un nuage bien douillet qui tantôt l'arrache de son Hexagone pour le déposer au Cirque des rêveries européennes, tantôt il l'extrait de la féérie de Bruxelles et le déverse dans son Hexagone cabossé...

C'est le Pendule Gauche-Droite qui lui a ingurgité cette peur au fil de ses balancements périodiques et au rythme des mandats politiques qui se suivent et se ressemblent... Cette peur ne le quittera pas et "l'Europe" lui paraitra toujours comme une assurance-vie car il ne croie ni en lui-même ni à ses ressources ! Le Front National n'y est pour rien et ne pourra jamais libérer le peuple français car ce dernier a définitivement assimilé ses carences et ses faiblesses qui le rendent totalement "dépendant" de l'inévitable "amitié franco-allemande" et des "décisions salutaires de Bruxelles" ! Le peuple français "éprouve encore une peur tenace" de voir l'Angleterre en dehors de "l'Europe" non pas parce qu'il ne veut pas voir ce pays sombrer dans "une crise" mais parce que lui-même appréhende le "Frexit"... Et tout le monde diabolise encore le Front National sur lequel on reporte toutes les angoisses !

Quand on n'est pas soi-même, on ne peut pas choisir pour soi-même. Macron conduira ses "réformes" conformément aux programme du pouvoir de l'argent des milliardaires mondialistes qui se sont extraits librement de leurs nations respectives afin de vivre heureux dans leur paradis fiscaux et loin de le misère des populaces mondiales !

Le peuple a librement choisi ... Et personne ne peut contester la légitimé des "élus", à moins de remettre en cause le "leurre démocratique" et de réformer complètement les Institutions !