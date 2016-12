Alep : On a (tous ?) sauvé le soldat Alabed Bana ?

Le conflit en Syrie est d’une inextricable complexité. D’aucun considéreront pouvoir décrypter l’ensemble de ses tenants et aboutissants, je n’ai pas de telles prétentions. Par contre il est de ces occurrences ou événements qui peuvent parfois permettre de se forger une opinion non assujettie au maelstrom de propagande qui se déverse tous azimuts, et qui ne sera pas forcément « éclairée » par le seul storytelling du vainqueur (sic). C’est le cas du compte Twitter d’Alabed Bana @alabedbana, cette petite fille syrienne de 7 ans qui depuis le quartier Est d’Alep, nous raconte depuis le mois de septembre 2016 sa vie sous les bombes.

Au moment où j’écris ces lignes, elle a enfin été évacuée sur Alep Ouest, en tout cas cette information factuelle, photos contextualisées à l’appui, peut être confirmée par quiconque se sera fait fort de suivre les comptes Twitter de tous les belligérants sur place qui font l’état de l’opinion et du web dans le camp du « bien » comme dans celui du « mal ».

Pour les sceptiques partisans du bien ou du mal, selon où elle va atterrir ensuite, personne ne pourra grand-chose pour leur permettre de se faire une idée juste, jusqu’à ce que Bana se trouve en chair et en os à la Maison blanche ou au Kremlin.

Et quand bien même alors, l’opinion, surtout celle d’Internet, qui n’est pas calée sur le temps réel, mais sur celui de ses propres représentations virtuelles collectives et individuelles, sera capable de la localiser mordicus sur Saturne dans le même espace-temps.

Car Alabed Bana, ce n’est plus n’importe qui, elle a déjà quelque 320 000 followers agrégés en à peine quatre mois d’existence de son compte Twitter ouvert en septembre 2016, et plus avant c’est une diva du web et d’ailleurs :

- Twitter s’est en effet empressé de lui attribuer le statut de compte certifié dès début novembre, ce qui relèverait de l’exploit prodigieux pour tout twittos ingénu sur le réseau, non sorti directement du bottin mondain,

- Jk Rowling, la célèbre créatrice d’Harry Potter et ses 6,6 millions de followers est sa plus grande fan, elle lui a envoyé -par courrier recommandé (?) toute la saga du magicien après que Bana lui ait tweeté fin octobre dernier : « please save me, maybe I gonna die TODAY ». Jk ne manque pas de retweeter depuis toutes les publications de Bana et/ou de sa maman (qui gère en fait son compte et s’exprime dans un anglais tout ce qu’il y a de plus fluent),

- tous les médias mainstream du camp du bien à l’unisson lui ont consacré un article en Une afin de répercuter au « mieux » le calvaire de cette innocente jeune fille (sans ironie, cynisme ou guillemets ici) d’ores et déjà consacrée comme l’Anne Frank vivante(?) du XXIeme siècle (pour le camp du « bien » s’entend).

Pour les experts certifiés du camp du « Bien », Bana et ses parents sont tout simplement peut-être de simples civils peut-être un tout petit peu « activistes » (à tout le moins pour pouvoir sauver leur fille) et pour cela équipés d’une liaison Internet en béton à l’épreuve des bombes et des coupures de courant continues (et financées en direct, en sous-main et/ou par subterfuge auprès aussi bien du camp du bien et du mal, que celui du « bien » comme celui du « mal »),

- tous les médias mainstream du camp du mal, Russia Today et Sputnik en tête, n’ont de cesse eux de dénoncer une « opération de propagande ultime », considérant (à tort ?) ses parents comme affiliés à une de ces factions islamistes « noyées » dans le flot des « rebelles » « modérés » d’East Aleppo (ou affiliations institutionnelles plus exotiques).

Il y a pléthore de clichés d’accointances supposées avec des islamistes à l’appui, mais toutes ces (pseudo ?) preuves restent bien sûr à ce jour encalminées dans la « poubelle du net conspirationniste ».

- une agence d’intelligence en communication dirigée par un ex-officier de l’armée britannique a commis en temps utile une enquête « implacable » de pure forme sur la réalité de la géolocalisation du compte Twitter @alabedbana à Alep Est, sans autre examen sur le fond.

Elle été a relayée instantanément par tout le camp mainsteam du bien, et surtout par Jk Rowling, avec l’affirmation on ne peut plus pressante de l’absence totale de manipulation d’aucune sorte que ce soit,

- Bashar El Assad en personne a pris la peine lors de sa dernière interview sur RT, suite à la libération ou extermination (c’est selon) d’Alep Est, de confirmer l’offre d’évacuation sans conditions proposée sur Twitter par un activiste syrien de l’ouest d’Alep.

Lequel, @maytham956 a (aurait ?) contacté directement Bana fin novembre dernier.

Il a/aurait eu l’accord du gouverneur d’Alep pour garantir l’évacuation de Bana et l’amnistie de ses parents.

Cet accord a été agréé (pour ce qu’on peut en tout cas en lire) par Bana/ses parents/celui/celle/ceux qui a/ont/auraient répondu à Maytham, qui se définit comme « syrien avant tout », par l’intermédiaire d’une conversation sur la messagerie privée de Twitter, le tout en anglais entre ces deux syriens arabisants lambda (sic ?).

Aucune suite n’a été donnée à ce jour d’un côté comme de l’autre : silence radio de Bana, et pour ce qui concerne l’offrant @maytham956, il semble de loin préférer depuis le 13 décembre dernier s’investir dans son « activisme » « désintéressé » compulsif sur Twitter plutôt que d’aller effectivement s’assurer librement désormais du sort de Bana, a priori à quelques centaines de mètres de chez lui.

Je le sollicite en tout cas de façon incessante à ce sujet, gageons que d’autres le fassent à leur tour, en particulier les non conspirationnistes du camp du « bien » avec guillemets, que je ne sois pas le seul à recevoir des demandes de following sur Twitter (un correspondant de Sputnik par exemple a eu l’élégance de me faire une demande d’acceptation par mail alors même que l’inscription sur mon compte est libre, seuls ceux du camp du mal mesurent vraiment combien il est potentiellement ostracisant d’avoir d’autres relations présumées être dans le camp du « mal » tout comme dans celui du « bien ») ainsi que des invitations simultanées sur LinkedIn de tous horizons, forcément « anodines ».

- NBC et tous les autres grands networks du camp du bien ont retransmis le message vidéo de Bana et de sa mère Fatemah à l‘intention de Michelle Obama au soir de l’extermination ou libération (c’est encore selon) d’Alep Est, et ce alors même que le compte @alabedbana n’avait plus donné signe de vie lors de l’assaut ultime et génocidaire(?) des forces du camp du « mal » du 13 décembre 2016.

- de multiples autres manifestations tangibles ou virtuelles qui dans un monde qui tournerait rond comme dans ce monde qui ne tourne vraiment pas rond, se devraient de s’amplifier jour après jour.

Et dont chacun peut ou devrait a priori s’enquérir par lui-même.

Au moment où j’écris ces lignes Bana serait donc sauvée (pour moi c’est le cas indubitablement), à tout le moins elle se trouve dans les quartiers d’Alep Ouest en attendant sans aucun doute son transfert sous les sunlights de la planète médiatique… ou pas.

Pendant ce temps de toute façon la machine à commentaires partageux, fraternels, compassionnels, éplorés, cyniques, haineux ou vengeurs (là y’en a pour tous les goûts) s’écoule sans discontinuer sur Twitter et ailleurs. Va-t-elle s’épuiser ?

Car reste maintenant à savoir qui va mettre la main dessus ou va réellement daigner la sauver de « l’enfer » médiatique ou réel (c’est encore et toujours selon) auquel elle est de facto promise suite à cette exposition prolongée en technicolor et en conflit plus qu’armé.

A ce stade je vais me permettre un excès de conspirationnisme sans détour : peut-être est-elle tout « simplement » déjà « morte » dans des circonstances qui ne seraient pas le fruit d’une simple coïncidence « fortuite ».

Ainsi lit-on en effet -par exemple dans un article du Time of Israël (et j’invite tout partisan du camp du « bien » à m’indiquer si ce média est d’obédience du « mal » ou pas, ou sinon de vérifier par lui-même l’information sur un média jugé plus fiable à ses yeux) qu’une fillette syrienne âgée de 7 ans (comme Bana donc) s’est faite exploser dans un commissariat de Damas en date du 16 décembre 2016.

Et je confesse que le fait qu’elle ait le même âge que Bana et que ce soit le premier attentat kamikaze (façon de parler, la ceinture explosive ayant été actionnée par télécommande à distance) dans la capitale syrienne que j’ai pu répertorier du conflit, incline mon cerveau malade à subodorer qu’il y aurait a minima un message subliminal qui aurait pu être ici délivré par des pacifistes « modérés ».

Pour ce qui me concerne en tout cas, ils ont envoyé cet ange là se faire dynamiter dans l’indifférence du camp du bien comme de celui du mal pour ce qui est relevant du caractère particulier de la fiche signalétique présumée de la suspecte, et je trouve ça fort « dommageable ».

Mais bon j’affabule sans aucun doute, et je me devrai(s) d’oublier cette terroriste anonyme à mesure qu’elle va disparaître bien vite de nos écrans et de nos pensées dès que les affaires de géopolitique comme de loisir communicationnel interactif auront repris ailleurs.

Pour Bana (ou cet activisme à grande échelle par compte d’internaute individualisé interposé ?), a-t-elle fait l’objet principal pour sa part de l’ordre du jour d’un Conseil de sécurité de l’ONU à huit clos tenu le 16 au soir, selon des conspirationnistes du camp du « mal » ?

Alors qu’il n’y a eu depuis aucune confirmation un tant soit peu officielle de cette réunion au sommet curieuse, Bana n’y aurait de toute façon pas éclipsé la supputée capture d’officiers de l’OTAN à Alep Est, car le camp « non conspirationniste » du bien comme celui du mal a beaucoup mieux à faire et à nous distiller.

Quoi qu’il en soit je vais désormais continuer à inonder Twitter et tout média utile de toutes obédiences des messages en 140 caractères cités plus bas, en espérant que rien de tout cela ne tombe définitivement dans l’oubli ou dans la confiscation partisane.

Car qu’est ce qui empêche quiconque d’essayer de sauver le « soldat » Bana, tout partant ici d’un simple compte twitter accessible à quiconque veut/peut essayer de savoir/relayer la vérité !?

Et si possible contribuer à faire en sorte que cette Anne Frank d’aujourd’hui devienne un patrimoine commun de toute l’humanité.

The more you associate @ alabedbana with war crimes, the more you kill by yourself Bana # whoreallycaresforbana

The more you stop to try to save @ alabedbana, the more you kill by yourself Bana # whoreallycaresforbana

Save Private @ AlabedBana # whoreallycaresforbana Think about it

PS : j’ai choisi de ne pas diffuser en l’état toutes les sources directes utilisées pour écrire cet article, car de toute façon que l’on soit du camp du bien ou celui du mal, de celui du « bien » ou de celui du « mal » (à savoir pour ceux entre guillemets, les temps individuels de chacun en fonction de ses propres rapports à l’espace-temps spécifique du réel plus celui du web), aucune source d’aucune sorte ne suffira à éteindre polémiques et interprétations.

Je les tiens par contre à disposition de n’importe qui en direct ou en suivant mon compte Twitter @shawford.