ALERTE ! Les notaires passent sous la tutelle de la Française des jeux !

ou comment URVOAS m'a tueR

Mesdames et Messieurs (surtout Messieurs … car le notariat reste un milieu bien macho),

Bienvenue dans la nouvelle grande loterie nationale ! Ou comment gagner le droit d’ouvrir un office notarial en France lorsque vous êtes chanceux…

Une belle, grande et longue loterie artisanale, à l’ancienne, où la blanche main innocente d’un obscur fonctionnaire de l’autorité nationale de la concurrence (certainement une fonctionnaire car les petites besognes sont réservées aux femmes dans ce pays !) ira piocher dans 247 bocaux, les 1002 gagnants sur les 30000 bulletins manuscrits (et oui le système informatique serait moins fiable et moins pratique à organiser nous dit-on…) ! Même en surnombre, il est semble plus judicieux de trier les demandes après le tirage au sort, qu’avant ! Rassurons nous !

Artisanat oblige, le huis clos est de mise, et les résultats ne sont pas publiés dans l’immédiat puisqu’il faut remplir (encore à la main) le procès verbal des tirages pré rédigé … mais non ! le vice de forme ne peut pas arriver ! le suspense est à son comble et la récompense n’est que meilleure. Les paris sont plus intenses et les statisticiens s’en donnent à cœur joie ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ??

Un système infaillible nous est promis, à nous autres, humbles diplômés notaires porteurs de projets concrets et ayant le sens du service-client ! Pourtant le système a été tronqué au dernier moment, sur la ligne de départ : de plus gros joueurs, et je dirais même plus, de gros joueurs professionnels sont entrés en piste ! Les notaires avec pignon sur rue se sont empressés de demander leurs bulletins, pas une fois, pas dix fois, pas vingt fois, mais de 50 à 75 % plus que les primo accédants… les amateurs n’ont qu’à se rhabiller. Pas de numéros complémentaires ! Niet ! Surtout si tu n’as pas postulé 24h après l’ouverture des guichets…

Chers notaires assistants, vous avez cru pouvoir jouer dans la cour des grands… c’était sans compter sur le lobby politique de la crème de la crème de vos employeurs esclavagistes ! et sans compter sur les employeurs qui ont quasiment forcé certains de leurs employés à horodater en leur promettant un avenir merveilleux et doré, ou la porte.

« Place aux jeunes » disait Macron ! « Place aux femmes » qu’il disait aussi ! « Vive la liberté d’installation » pronait l’Union européenne !

À l’heure où les premiers resultats des tirages au sort tombent, les règles du jeu changent d’heure en heure. Qui peut se targuer de comprendre les modalités des suites des tirages en se basant sur le site dédié à ce nouveau loto ? Un site des plus opaques et nébuleux…

Sur ce, amis diplômés et coreligionnaires, croisons les doigts et gardons foi en notre bonne étoile ! et surtout en la confraternité…

Signé XX

L’unique membre du FRONT DE LIBERATION DES DIPLOMES NOTAIRES DE FRANCE