Alerte maximale à Donetsk ! Risque d’une offensive ukrainienne imminent

Salut, oui effectivement cela rejoins l’article de Éveil français avec Christelle Néant sur avoxtv et aussi celui ci qui parle un peu de qui est qui et fait quoi...

le NOM tel qu’il est et voulait être à vécu, il ne peut plus gagner car il est à découvert ce qui ne fut pas le cas pendant un siecle...si il ne peut plus gagner ce qu’il sait et le rend encore plus dément si cela était toutefois possible ce que je ne pense pas, même dans la démence il y a des limites qu’ils ont atteint depuis longtemps , par contre comment sa fin va t’elle se passer ?

personnellement je n’en ai aucune idée...

comme toujours peuple désuni donc soumis ou peuple uni est la réponse

pour ceux qui ne comprennent rien à rien, par ce qui nous apparaît comme terrible et qu’il l’est est notre création à tous, je sais sauf toi X par 7 milliards , L’Origine nous parle par polarité simple

si peuples de la terre désunis de leur faute en acceptant la competition, l’argent, les opinions au dessus des faits établis, les fausses religions faites pour encore + diviser etc = peuples soumis = vol= conflit = guerre = vie de merde = maître = esclave = Ukraine etc ad libitum

si je regarde ce que dit L’Univers, Mère Nature, enfin L’Origine qui nous guide, sauf dans notre cas à nous humains, car nous avons fait le choix de la mauvaise polarité donc du mauvais chemin , en inversant cette polarité que je viens de décrire grossièrement mais assez justement

on obtiens peuple unis sur l’essentiel qui est vital = coopération = partage = paix...ceci ne concerne que la survie, nous devons trouver la vie...qui n’est pas une opinion, ni affaire de religion, ni intellectuelle, ni un désir..etc c’est cette perte qui s’est produite je ne sais pas comment qui nous a fait perdre cela...or sans la vie ,notre existence ne se justifie plus ...

manque à ce tableau l’élément qui permet de passer de l’un à l’autre

cet élément est le problème lui même...L’Univers nous parle ,à chaque fois que j’ai mal mentalement , que cela ne marche pas etc cela indique le mauvais chemin...

le bouddha a bien essayé de donner en plus clair la vision de L’Origine là dessus....nous on a traduit cela par souffrance , lui parlait de dukkha...

ce qui fait mal est un symptôme d’erreur, y compris physiquement , la sensation si elle est vécue est le catalyseur de transformation...

nous sommes des êtres paralysées par la peur, qui est fuite, la base motrice du suicide,le maître appuie dessous de toutes ses forces car il tient à garder ses moutons dans la bergerie pour les tondre, lui il y trouve sa propre fuite de la vie, de sa souffrance, cela ne marche jamais radicalement, juste un peu par petits touches vites dissipés et il faut alors augmenter la dose...donc il en devient de + en + dément à l’aune de sa mort..comme nous tous, nous sommes si semblable coté fonctionnement.., sa démence se calme comme cela, pour quelques secondes puis augmente à chaque fois, il ne va pas s’arrêter il faut l’arrêter et le drame profond est que la plupart des moutons vont se contenter de cela jusqu’au jours ou ce sera le moment d’aller à l’abattoir une fois de plus...

il y a une solution, elle n’est pas humaine, les problèmes sont naturels ,ils doivent se produire , nos devons les résoudre , la solution sera montrée par le fait de vivre le probleme, de le connaître...et alors soudainement quelque chose montre la solution, elle est là d’elle même..

le probleme avec cela c’est que à l’origine l’humain est la source originelle de tous ses problèmes et qu’il refuse cela absolument, il fuit encor donc car il a peur, et refuse de se considérer comme le probleme..

c’est notre pensée qui fait cela car elle ne sait plus rien d’elle même , nous fumes intelligents et connectés avec L’Origine , on a perdu cela....ce mythe en parle



la pensée sait que elle est le probleme et des que elle voit cela elle refuse car alors elle rentre dans l’inconnu..or l’inconnu qui représente probablement 99.9999% de notre vie + l’infini + 1 jours , est notre chemin, la pensée y est interdite de séjours, sinon l’univers entier serait déjà détruit ,nos capacités endormies le peuvent, la clé de leurs mise en marche est la souffrance vécue sans rien faire du tout,sans espoir...

etc....c’est passionnant, libérateur de la souffrance et du non sens et bien plus car on ente alors dans ce qui est infini.. etc

il y a donc quelque chose d’énorme derriere cette folie démente des humains , quelque chose noius force à aller là ou on doit aller...

pour le moment la masse y est totalement réticente, par ignorance par, paresse, par peur par refus de cooperer, d partager etc..

c’est la masse qui a créée le maître, ce n’est pas le contraire...

et là c’est moins drôle pour ceux qui sont habitués à ne considérer que des boucs émissaires qui seraient responsables de tout...c’est faux !!

etc