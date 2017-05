Anders Fogh Rasmussen : du Danemark à l’Ukraine, en passant par l’OTAN. Itinéraire d’un VRP de la guerre

Anders Fogh Rasmussen, ancien Premier ministre du Danemark. Un être qui semble insignifiant au premier abord, mais qui a une longue carrière derrière lui comme personnalité publique validant les guerres commises par l'axe atlantiste. Cet homme politique danois est un ultralibéral, soutien sans failles à Washington et l'union européenne. C'est sous la présidence danoise en 2002, au sommet de Copenhague, époque où il était Premier ministre, que l'élargissement à 10 pays d'Europe de l'Est fut validé par le conseil de l'Europe http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elargissement-union-europeenne/chronologie.shtml

En bon valet de l'union européenne, il a fait une réforme ramenant de 13 comtés à 5 régions dans son pays. Validant de facto le démantèlement futur des nations européennes par le concept des euros-régions. Des régions fortes, mais pas assez pour s'opposer au rouleau compresseur de l'UE, pour affaiblir les pays de l'intérieur qui s'aviseraient de se dresser contre cette dictature technocratique. http://www.euractiv.fr/section/politique-regionale/news/le-big-bang-territorial-donne-une-envergure-europeenne-aux-regions/

Ce qui diffuse de la propagande en faveur de l'union européenne, nous parle de la même réforme qui a eu lieu en France sous la calamiteuse mandature de François Hollande. Le titre de l'article résume à lui seul ce qui attend les pays de l'UE s'ils ne s'échappent rapidement de cette prison antidémocratique et mortifère pour les peuples européens ! Grand ami du criminel contre la paix, de guerre et contre l'humanité, alias Georges W. Bush, il soutiendra l'agression des USA contre l'Irak. Pire, il enverra des troupes Danoises participer au massacre du peuple Irakien et à la destruction de ce pays https://fr.wikipedia.org/wiki/Coalition_militaire_en_Irak

D'ailleurs, son gouvernement fera pression, comme tout bon moraliste à géométrie variable, sur le groupe de radio-télévision danois qui avait eu le malheur de diffuser des reportages négatifs sur cette guerre impérialiste http://www.lemonde.fr/europe/article/2007/03/16/guerre-en-irak-le-gouvernement-danois-aurait-fait-pression-sur-la-television-publique_884147_3214.html https://www.rtbf.be/info/monde/detail_afghanistan-un-43e-soldat-danois-tue-dans-le-helmand?id=7901327

C'est typique chez ces gens-là : toujours à aller donner des leçons de démocratie et de liberté d'expression chez les autres, mais qu'ils sont incapables d'appliquer chez eux ! Bien entendu, en 2001 il enverra de la chair à canon pour soutenir les USA dans la guerre contre le "terrorisme" en Afghanistan. 700 soldats participaient à cette opération, et en janvier 2013, 43 soldats danois avaient péri dans cette folie guerrière initiée par les fauteurs de guerre de fashington

Le 1er août 2009, avec le soutien de Washington, de la France, de l'Allemagne et la Grande-Bretagne, il devient secrétaire général de l'organisation terroriste dénommé OTAN. A son actif, en espérant qu'un jour ça se transforme en acte d'accusation devant un tribunal pénal international, nous avons eu l'opération menée contre la Libye et contre l'Ukraine. La forfaiture criminogène a, à mon plus grand désarroi, été réalisée par la France de sarko l'américain, et David Cameron, premier ministre Britannique. La logistique était assurée par le chef d'orchestre : Washington ! http://www.slate.fr/story/123423/libye-intervention-rapport

Comme très souvent, comme attiré par l'odeur du sang, de préférence celui des autres, le pseudo philosophe BHL jouera un rôle non négligeable dans le massacre de la Libye et de son peuple ! En Ukraine, lors de la révolution colorée de l'hiver 2013/2014, l'OTAN n'a pas joué un rôle direct dans cette ingérence dans les affaires internes d'un pays souverain. Mais plusieurs pays membre de cette organisation militariste, comme les USA, le Canada et la France, ont été impliqués dans ce putsch en vu de mettre en place des pantins à la solde de l'oligarchie atlantiste. Par contre, suite au ratage de la main-mise sur la péninsule de la Crimée par l'OTAN et son rattachement par voie référendaire à la Fédération de Russie, les troupes otanesque s'implanteront en Ukraine officiellement pour former les soldats du régime de Porochenko en guerre contre la population civile du Donbass. D'ailleurs, le chef de la junte de Kiev décorera personnellement le 07 août 2014, un de ses mentors pour l'aide que l'OTAN lui apporte dans sa guerre dans le Donbass, avec son cortège d'horreurs comme à chaque fois que cette organisation est présente quelque part. Depuis le début du conflit dans le Donbass et le rattachement de la Crimée à la Russie, l'OTAN provoque de plus en plus souvent les Russes en envoyant des troupes, du matériel et accusant la Russie de tous les maux dans une inversion accusatoire franchissant à chaque fois les limites du ridicule. Des manœuvres impliquant de plus en plus de troupes et de matériels sont organisées aux frontières de la Russie, pour selon leur délire pathologique, parer à la menace d'invasion de l'Europe par l'armée russe ! Ce n'est compliqué avec la novlangue : si la Russie déploie des troupes ou fait des manœuvres militaires dans son pays, c'est une insupportable provocation. Mais si c'est l'OTAN qui vient gesticuler à quelques encablures de la frontière, c'est tout à fait normal ! Quelques articles que j'ai écrits à ce sujet :

Après avoir quitté l'OTAN le 1er octobre 2014, Anders Fogh Rasmussen travaillera pour la banque Goldman sachs !

Excellent article du monde diplomatique qui en dit long sur la mentalité de ce vil personnage. C'est dans ce cadre au travers de sa société de conseil, qu'il deviendra conseiller spécial de...Porochenko, le chef du régime de Kiev !

En visite aux USA, ce dangereux conseiller demande ni plus, ni moins des armes pour l'armée ukrainienne qui massacre des civils depuis plus de 3 ans dans le Donbass ! Ce genre de comportement va-t-en-guerre est clairement un appel à ce qu'il y ait toujours plus de morts aussi bien chez les Ukrainiens, dont ce lobbyiste se moque comme de sa première chemise, que parmi la population du Donbass ! Il y a vraiment des gens qui sont sur cette planète pour faire le mal, pour toujours plus de pognon et de pouvoir ! D'ailleurs, anecdote "amusante", mais le complotisme, si ça vient de moi, ou d'autres résistants à l'axe atlantiste, c'est mal, mais si ça vient d'un serviteur de l'oligarchie, c'est bon, c'est valide, ce n'est plus du complotisme... Le problème, c'est que toute cette propagande distillée depuis des années sur les ondes radiotélévisées ou la presse écrite, est encore et à mon plus grand regret, toujours très efficace. L'élection de françois macron/emmanuel hollande en France en est la preuve flagrante. Le sida mental continue de faire des ravages chez nos contemporains. La question que nous pouvons tous nous poser c'est jusqu'à quand le système aux mains des 1% va-t-il pouvoir encore manipuler une majorité de nos concitoyens ? Ne baissons pas la tête, le désespoir n'est pas permis dans un combat, relevons le menton, et continuons le combat jusqu'à la chute finale de cet empire mortifère pour nos peuples et nos libertés ! Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ! EN AVANT CAMARADES !!!

Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR)