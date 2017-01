Anne Hidalgo censure la pollution aérienne pour mieux taxer les automobilistes pauvres

RAS LE BOL DE LA MAIRIE DE PARIS – Partie 1

Partie 2 - A nne Hidalgo censure la pollution aérienne pour mieux taxer les automobilistes pauvres.

Anne Hidalgo, maire de Paris socialo-royaliste anti-pauvres qui use et abuse de ses pouvoirs comme au temps du roi soleil va largement contribuer à faire perdre le Parti Socialiste lors des élections présidentielles. Nous avons 8 millions de pauvres, 40% des français vivent sur leur réserve, et plus de 180.000 français par an quittent notre DICTATURE. La reine de Paris et ses experts affirment que la pollution automobile a fait 48.000 morts par an en France. Ils pourraient nous expliquer comment ils ont eu ce résultat ? La reine de Paris Anne Hidalgo passe son temps à accuser et culpabiliser les automobilistes qui ne représentent en réalité que 27 % de la pollution de l'air, les 73 qui restent ont d'autres origines. Même les chauffeurs de taxis sont fous de rage, et 400 chauffeurs de bus avaient manifesté le 20/12/2016. Quant à Manuel Valls, depuis qu'il n'est plus premier ministre, qu'il n'a plus d'escorte, depuis qu'il est redevenu un citoyen a peu près normal, il redécouvre les joies des pauvres conducteurs sans dents. Et Manuel Valls le fait savoir : "Depuis que je ne me déplace plus en escorte, je vois que la politiques des transports d'Anne Hidalgo est une hérésie . " La reine Hidalgo passe son temps à attaquer, culpabiliser, harceler les automobilistes et les motards, mais censure toutes les autres pollutions. Si le lobby de l'aviation n'est pas content des révélations ci-dessous, il n'a qu'à le faire savoir à la mairie de Paris.

La reine Hidalgo et ses services de com ont censuré les autres pollutions qu'ils ne peuvent taxer. En 2012 le trafic mondial pour 14.000 aéroports était de 80.000 avions CIVILS jour avec 500 millions de tonnes de kérosène brûlés. L’OACI prévoit une croissance continue de 4,6% par an jusqu’en 2025. Un kilo de kérosène brûlé génère 3 kg de CO2. En 2015 le trafic Français a augmenté de 3,5% avec 150 millions de passagers an, soit 5 millions de plus qu'en 2014 : Bâle-Mulhouse +8,1%, Bordeaux +7,7%, Beauvais +7,6%, Nantes (+5,7%), Paris Roissy +3,1%, Orly +2,8%. En 2015, la progression des survols était de +2,3%. Nous avons eu en France jusqu'à 160 aéroports pour satisfaire la démagogie et l'orgueil de ces élus locaux et aussi leurs intérêts. C'est un vrai gaspillage qui a détruit des milliers d'hectares de terres agricoles, résultat, la France n'est plus auto-suffisante. L'aéroport Notre Dame des Landes est un autre scandale de plus. Depuis 60 aéroports ont fermé, seulement 17 sont rentables, et le déficit était en 2015 de 100 euros par contribuable, soit 100 millions de perte par an.

Ayant été dans l'aviation, j'ai quelques connaissances sur les carburants. Plusieurs additifs toxiques sont rajoutés dans le kérosène des avions civils et militaires. Quant au carburant dit BIO, c'est une vaste escroquerie écologique, car il intègre les mêmes additifs toxiques que le kérosène normal. D'ailleurs les manuels du kérosène Bio comportent les mêmes consignes de sécurité que pour le kérosène normal.

Les avions militaires utilisent le kérosène JP-8, et les avions de ligne utilisent le Jet.

Jet A Kérosène avion de ligne, point de congélation -40°C, avec plusieurs additifs.

Jet A-1 Kérosène avion de ligne, point de congélation -47°C, avec plusieurs additifs.

Jet B Kérosène avion de ligne, point de congélation -60°C, avec plusieurs additifs.

Les carburants y compris dits Bio, contiennent plusieurs additifs toxiques

- Additif Antioxydant (AO)

- Additif anti-corrosion et onctuosité (CI/LI)

- Additif anti-gel (FSH)

- Additif désactiveur de Métal (MDA)

- Additif anti-statique (SDA) contre l'électricité statique et les risques d'étincelles

- Additif de Stabilité Thermique

- Additif détergent (by GE Power & Water)

- Additif stabilisateur de fuel turbine SPEC-Aid 8Q462

- Additif carburéacteur, DEF STAN 91-91 (UK) et ASTM D1655 (spécifications internationales)

- Additif biocides anti-microbien (bactérienne et fongique), protection des systèmes de carburant.

Les réacteurs rejettent

- Dioxyde de carbone (CO2)

- Une importante quantité d'eau (H2O) qui gèle immédiatement au contact de l'air libre, donnant ce qu'on appelle des traînées de condensation dit contrails visibles dans le ciel.

- du monoxyde d'Azote (NO) et dioxyde d'Azote (NO2).

- du dioxyde de souffre (SO2)

- de la suie non analysée, mais aussi des produits toxiques non recherchés :

Ethylène Acroléine

Formaldéhyde Butane

Acétylène Glyoxal

Propène Butadiène

Acétaldéhyde Benzène

Voilà une autre origine de la pollution que la maire Anne Hidalgo a censuré. Un Boeing 747 avec son APU peut consommer jusqu'à une tonne de carburant au roulage et même plus, selon le délai d'attente. A chaque décollage un avion de ligne consomme environ l'équivalent d'une heure de carburant en vol de croisière.

Un A380 quadri-réacteurs peut contenir jusqu'à 310.000 litres de kérosène dans ses réservoirs et consomme jusqu'à 15.000 litres de kérosène/heure en vol de croisière.

Un B777 bi-réacteurs = 9000 l/h en vol de croisière

Un A320 bi-réacteurs = 3000 l/h en vol de croisière

Les élus politiques de tous les bords utilisent toujours la même méthode dans tous les domaines, la culpabilisation des français, pendant que certains d'entre eux pratiquent toutes les turpitudes sans aucune restriction. Il faut aussi préciser qu'il y a des épandages de pesticides qui sont réalisés par des hélicoptères et avion légers sur les terres agricoles dont personne ne parle.

Le matin quand le ciel est dégagé, on peut observer les chimio-traînées (chemtrails) des avions de ligne, qui génère ensuite un voile sur tout le ciel. Photos du ciel prises du côté de Kremlin-Bicêtre. Le terme de traînées de condensation est abusif et ne devrait même pas exister en raison des substances toxiques qu'elles contiennent.

Polllution aérienne Paris Sud Orly chimio-trainées

Photos prises sur un parking du Bourget à 10/11H00 du matin.

Ci-dessous trafic aérien du 15/12/2016 – Nous voyons où sont les noeuds de trafic et de pollution. Les zones TMA les plus survolées, sont les plus polluées, Aéroport de Londres, les 3 aéroports autour de Paris, l'aéroport de Lyon Satolas, La zone de Genève et de Nice/Monaco.

En rouge les principaux trajets aériens les plus chargés.

La matin la pollution est plus élevée au-dessus de Paris, et se déplace avec le trafic aérien. Les secteurs rouges/orangées sur les cartes PrevAir se superposent aussi aux zones de trafic aérien, Paris, Lyon, Toulouse, Genève, etc... Quand les vents viennent de l'Est, c'est à dire d'Allemagne et d'Ukraine, nous pouvons tous constater un renforcement de la pollution. Ces sujets feront eux aussi l'objet de nouveaux articles pour dénoncer les omission de la mairie de Paris.