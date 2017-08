Voleurs !

Il est temps qu’on s’intéresse à ces associations parasites qui détournent l’argent destiné aux familles en se faisant passer pour des humanistes qu’ils ne sont pas...

Il est temps de ne plus être indulgent avec ces collectivistes qui se servent sans compter et sans rendre des comptes sur les ressources sociales des français !

Les temps changent et il est temps de les mettre en prison et leur faire rendre l’argent volé.

Votre place est en prison !





Le détournement de masse des fonds public par des organismes pseudo sociaux comme le CNAFAL qui utilise les subventions public de l’argent des familles pour faire de la communication politique ou critique gouvernementale, bien loin de l’intérêt des familles mais la promotion du collectivisme et du communisme est un scandale abjecte....





Rendez l’argent public détourné par l’association des voleurs collectivistes !

Il serait bien mieux dans la poche de ceux que vous prétendez défendre que la votre !





A partir du moment ou vous vivez de l’argent de l’UDAF et l’UNAF, organismes d’état en monopole de ponction sur les revenus de tous les citoyens ou des subventions des collectivités locales votre prosélytisme politique est un détournement de fond public pour le profit d’une caste qui désire le collectivisme et le totalitarisme.





Les salariés ne cotisent pas pour que leur agent serve une cause collectiviste.

Les contribuables ne payent pas des impôts pour faire vivre un troupeau de collectivistes.





Il est écrit noir sur blanc dans le livre jaune des fonds publics aux associations que la CNAFAL est bénéficiaire d’argent public. Ca ne peut être plus clair !

Votre communication partiale, partisane et politique est un détournement et une fraude manifeste à l’objet de la destination de l’argent des familles et des contribuables.





Vous n’avez en aucun cas a promouvoir des idéos marxistes et politique...

Vous devez rendre l’argent....

Vos actes de prosélytisme au nom de cet organisme comme ce texte politicien engagé est un vol caractérisé et une preuve sur le fait totalement publique !