Après Bernie Sanders, Donald Trump au secours de Mélenchon ?

@l’auteur lonesome cowboy : Vous en êtes encore à vouloir une autre Europe ! Mais c’est impossible à 28 états et 550 millions d’habitants. Cela fait 35 ans que l’on nous promet une autre Europe.

Prenez juste l’exemple des perturbateurs endoctriniens => c’est l’autoblocage.

Il faut vraiment comprendre qu’on nous a roulé dans la farine (enfin pas moi car j’ai voté NON à Maastricht et NON en 2005).

Je pense que le but de Mélenchon n’est même pas de se faire élire mais de capter une partie de la population de gauche.

Si vraiment il voulait se faire élire alors il se rallierait avec Asselineau et proposerait une sortie sans condition de l’UE par l’article 50.

Dans ce cas la et seulement dans ce cas la il pourrait abroger la loi travail (art 121 du Traité de Fonctionnement de l’UE) car le président de la république est le garant du respect des traités.

Pourquoi ne mentionne-t-il AUCUN article des traités de l’UE ?

L’Europe (UE) on l’aime ou on la quitte c’est bien ce qu’il a dit non ?