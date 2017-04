Après le vote utile, le vote contraint !

Le Front National est un danger pour la démocratie. Soit, je suis le premier à le reconnaître. Mais pour quelle démocratie ? Celle qui nous contraint tous de voter pour Macron ? Aujourd’hui celui qui ne vote pas au deuxième tour est regardé comme un fasciste, et on voudrait l’obliger à voter Macron pour éviter Le Pen. Pardonnez-moi mais dire qu’Emmanuel Macron est aussi dangereux pour le peuple français que Marine Le Pen n’est pas rabaisser le danger qu’est le FN mais prendre conscience du véritable danger que représente En Marche !

Je déteste autant les idées de Marine Le Pen que celles d’Emmanuel Macron : ils se servent l’un de l’autre pour prospérer sur notre dos. En cautionnant l’un on cautionne l’autre. Et ce n’est pas en votant Macron dans une semaine que le FN disparaîtra du paysage, non : le racisme prospère sur la misère engendrée par le libéralisme. Je refuse donc de voter pour l’un comme pour l’autre.

Si la démocratie c’est le droit de vote individuel libre et anonyme, j’ai le droit de ne pas voter. Et puisque le FN n’est pas un parti acceptable, comment comprendre qu’il ne soit pas interdit, et comment accepter que 8 millions de citoyens aient voté pour lui ? On reproche à Mélenchon de ne pas se prononcer, alors qu’il est le seul à avoir une position cohérente. Et on l’accuse de préférer Le Pen à Macron ? C’est ce même amalgame qu’on nous ressort à chaque fois. Que Le Pen ait repris quelques éléments de langage de la gauche pour attraper le vote populaire d’accord, mais que les gars qui votent pour Mélenchon se trompent avec le racisme permanent qui soutend toute l’idéologie du Front National, sérieusement comment y croire une seconde ?

Quelle misère d’en être arrivés là ! Depuis le début on met en garde contre le vote utile qui poussera Macron vers la présidence à travers un deuxième tour avec Le Pen. C’est ce que chaque candidat espérait plus ou moins secrètement : se retrouver au deuxième tour face à Marine Le Pen pour être sûr de l’emporter.

Il n’y a qu’à voir la manière dont s’est comporté Macron quand il s’est su certain d’être président au soir du 23 avril.

Si les électeurs de Mélenchon souhaitent une sixième République, c’est justement pour éviter de telles configurations aberrantes : un président élu, au premier tour, avec 24 pourcents des votes exprimés !

Une fois élu pour 5 ans, Emmanuel Macron finira le travail commencé par ses prédécesseurs avec l’aval d’une Assemblée aux ordres (ou le 49.3) qui au nom de la défense de la Nation face au danger du FN fera voter toutes les lois les plus injustes, qui favoriseront la montée du FN en 2022, où on nous refera le coup, s’il y a encore des élections…

Et pourquoi ne pas mettre tout simplement en place un « Gouvernement d’Union Nationale » et obliger les citoyens à voter pour lui ? On verra ce qu’on en dira alors du droit de vote et de la démocratie…

Caleb Irri

http://calebirri.unblog.fr