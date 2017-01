Après les déclarations de Trump, encore une fois Europe et Amérique, une histoire inachevée

Au moment où Trump vient de signifier aux Européens, la place qu'il entend leur assigner, il est utile de relire ces lignes écrites par Trotsky sur les rapports entre l'Europe et l'Amérique. Certes, les conditions historiques sont différentes et pourtant ces lignes restent d'une brûlante actualité et expriment les rapports réels entre les classes que les fanfaronnades de Merkel ou Hollande ne pourront plus longtemps dissimuler. Une période historique s'achève, celle où pour ses propres besoins, l'impérialisme américain a pris en charge la reconstruction économique de l'Europe et du Japon. La légende d'une construction européenne conduite pour assurer la paix et la prospérité va se fracasser sous nos yeux et le vieux conflit, le conflit fondamental de notre temps, celui pour la domination mondiale, va resurgir avec une force et une violence inconnue depuis des décennies.

Sous la menace de la révolution et face à l'effondrement de tous les États bourgeois et pour la nécessité où ils se trouvaient de reconstituer un marché mondial, les États-Unis ont du reconstruire l'Europe et restaurer ainsi l'ancienne division du travail.

Ce faisant, ils faisaient aussi renaître le vieil antagonisme entre l'Europe et l'Amérique et aussi entre les États européens eux mêmes.

La puissance économique et commerciale acquise par l'Allemagne est un problème pour les autres bourgeoisies européennes, mais aussi et cela est beaucoup plus grave pour Mme Merkel, pour les États-Unis eux mêmes.

Ce que dit Trump aux européens, c'est d'abord qu'il va leur ramener à leur vraie place, engager une guerre impitoyable contre eux pour réduire leurs parts du marché mondial, ces cochons d'européens devront payer et payer le prix fort.

Ce qu'il leur dit aussi, c'est que cette guerre sera menée sans accords , ni traités qui puissent limiter la puissance américaine.

Derrière l'unité de façade maintenue par les traités, l'Europe est en ruines et surtout les vieux antagonismes entre bourgeoisies européennes trouvent leur expression au sein même de l'Union européenne.

L'idée d'un développement harmonieux et synchrone des économies de la Grèce, de l'Italie et de l'Allemagne est depuis longtemps à ranger au rayon des accessoires, demandez simplement à M Tsipras ce qu'il en pense, vous le trouverez à genoux et faisant semblant de diriger un pays affamé.

M Trump est donc partisan d'accords bilatéraux avec chacun des 'acteurs' européens, jouant les uns contre les autres, utilisant l'Angleterre ou l'Espagne et concentrant ses coups contre l'Allemagne et la France.

Quant à la Russie, M Poutine sera ravi de rendre à l'Europe la monnaie de sa pièce, mais surtout le projet de Trump n'a rien d'amical et prépare d'immenses bouleversements.

Non seulement la pression militaire sur la Russie, comme sur la Chine sera maintenue et accentuée, mais surtout il va exiger de la Russie comme de la Chine l'ouverture totale de leurs marchés aux capitaux et aux entreprises américaines et pousser jusqu'à leurs ultimes conséquences la restauration du capital dans ces pays.

Nul doute que dans cet objectif, il trouvera des appuis solides au sein même des fractions les plus corrompues des oligarques russes ou des bureaucrates chinois.

Bien entendu, ces bandits voudront se payer sur la bête et se trouverons dans l'obligation de reporter sur des millions d'hommes et de femmes le poids de leur crise.

Dans leur agonie, ils tenteront à coups de réformes de frapper encore la classe ouvrière et la jeunesse, de s'attaquer plus encore aux salaires, aux retraites, aux régimes de protection sociale.

Il le feront alors qu'ils sont tous rejetés et honnis par leurs peuples, ils le feront dans une situation de dislocation de toutes leurs institutions et représentations politiques.

Ils le feront dans une situation où la lutte de classes peut surgir à tout moment sous une forme qui menace leur domination même.

Comme le disait Trotsky en 1926, révolution et contre révolution sont à l'ordre du jour en Europe et dans le monde.

Nul n'en connaît l'issue, sinon que le malheur s'abattra sur les vaincus.

Léon Trotsky, Europe et Amérique