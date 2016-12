Après Nice, un camion fonce sur la foule à Berlin

Les djihadistes frappent Berlin après avoir assassiné l'ambassadeur Russe à Ankara devant les caméras de la télévision Turque. Lundi soir, alors que Monsieur Andréi Karlov était assassiné en direct sur une chaîne de télévision par un terroriste, semble-t-il chargé de sa protection, un camion fonçait sur un marché de Noël à Berlin tuant 12 civils et en blessant au moins cinquante.

Décidément, les jours se suivent et se ressemblent en Europe occidentale. Après l'assassinat des journalistes de Charlie, de l'Hyper-Cacher à Vincennes, du massacre du Bataclan, de l'exécution de deux policiers à Mantes la Jolie et de l'égorgement du prêtre de St Etienne de Rouvray, le terrorisme islamique continue de semer la mort et la désolation au coeur de l'Europe.

Daech et la nébuleuse islamique agissent comme si rien ne pouvait arrêter leurs projets destructeurs.

Pourtant, le monde occidental n'a pas lésiné sur les moyens. Que l'on en juge. Une coalition rassemblant les plus grandes puissance militaires du monde se déploie en Irak et en Syrie depuis plusieurs années avec avions dernier cri, drones et missiles High tech. Il ne se passe pas un jour sans que cette panoplie ultra-moderne ne se livre à des bombardements. Les Russes déterminés dans leur combat contre le terrorisme sont les seuls à obtenir des résultats, la prise d'Alep en est l'illustration même.

Quant à la coalition Etats-uniène, elle n'a qu'un but, renverser Assad, comme elle le fit avec Saddam Hussein. On notera que les EU sont les alliés des pétromonarchies qui depuis des lustres sponsorisent le terrorisme Wahhabite.

Cette alliance peut expliquer que quelques milliers de djihadistes n'aient toujours pas été vaincus par des armées aux moyens sans commune mesure avec leurs prétendus adversaires.

Si les Etats-Unis ont un projet qui consiste à liquider les régimes laïcs de la région en faveur des obscurantistes de la région (Arabie Saoudite et Qatar) et de redessiner la carte du Moyen Orient au profit d'Israël, la France de Hollande qu'est-elle venue faire dans cette galère ? Notre politique étrangère jusqu'à Chirac se voulait équitable et équilibrée. De Gaulle n'eut de cesse de mener une politique étrangère conforme aux intérêts de son pays et de prendre ses distances avec les Etats unis (Discours de Phnom Pen, sortie du commandement intégré de l'OTAN, mise au point d'une défense de dissuasion nucléaire tous azimuts, il est vrai au grand dam de l'oncle Sam.)

Depuis l'élection de Sarkozy puis de Hollande, la France a tourné le dos à sa traditionnelle politique d'indépendance.

Elle est devenue l'ombre d'elle-même, et s'est rangée du côté des américains et ne semble pouvoir prendre de décisions sans en référer au préalable à Merkel.

A l'instar des EU et de ses satellites européens, nous commettons de lourdes erreurs au Moyen Orient en déstabilisant la Libye, la Syrie en considérant que ces régimes autoritaires laïcs doivent être anéantis quitte à laisser les salafistes s'emparer de ces Etats avec les conséquences que l'on sait : destruction des villes, des infrastructures scolaires, universitaires, hospitalières et les sites historiques, partrimoine de notre commune humanité.

Mais aussi, l'afflux de migrants dont nombre d'entre-eux, difficilement évaluables ne viennent pas qu'avec des projets pacifiques et constitueront un cheval de Troie dont l'Europe patira comme les journalistes de Charlie, les clients de l'hyper-cacher, les fêtards du Bataclan ; les policiers, les prêtres, les flâneurs de la promenades des anglais et ceux qui à Berlin s'apprêtaient à fêter Noêl.

"L’Europe sera punie de sa politique ; elle sera privée de vins et de bière et de liqueurs. Et d’autres choses... * L’Europe aspire visiblement à être gouvernée par une commission américaine. Toute sa politique s’y dirige. Ne sachant nous défaire de notre histoire, nous en serons déchargés par des peuples heureux qui n’en ont point ou presque point. Ce sont des peuples heureux qui nous imposeront leur bonheur" Paul VALERY