Après plusieurs whiskys, l’avocat d’une grande banque se lâche au bar et balance tout

Il existe des avocats marrons, une choseest certaine c’est au juge de s’assurer que les proceduressoient respecte etde memoire la loi prevoit un delai raisonnable pour donner les conclusions. De nombreuses lois sont imprecises, cela est certainement fait exprès puisque seule les plus riches peuvent se payer des procès ra !longes et de bons avocats capables de detecter les failles d’un dossier. Normalement, le juge doit surveiller la procedure, combien le font, beaucoup certainement mais pas assez.Comme très très peu de gens peuvent se payer un pourvoi en cassation ou le conseil d’etat, le resultat c’est que le plus riche gagne quand l’affaire n’est pas etouffé avant .

Bon,voil[, c’est une loterie avec un lourd handicape pour les moinsbien lotis que je nomme à present les « impuissants » qualificatif qui convient bien à la majorite des « sans dents » qui souvent sont en plus des « sans couilles » à force de ramper, ca rape.