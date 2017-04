Asselineau chez Bourdin

''C'est moi qui choisis, c'est moi qui décide, je n'en ai rien à faire de François Asselineau, plus ses supporters m'écrivent et moins je le ferai passer à l'antenne. ''

Le rejet d'ASSELINEAU par Bourdin a été très fort il n'y a guère.

Heureusement le temps passe, les signatures aidant, ASSELINEAU est maintenant reçu par Bourdin.

Aujourd'hui, Bourdin recevait ASSELINEAU pendant une heure.

On s'attendait au cinéma habituel Bourdin, et à un Asselineau, intéressant certes mais peut-être un peu léger. pour briguer la présidence.

J'avais écrit un article sur ce personnage, parce que je le trouvais intéressant et que je dénonçais le mépris dans lequel les médias le tenaient en l'interdisant de prise de parole.

Divine surprise, pendant une heure je suis resté collé à mon siège, découvrant de minute en minute un homme qui avait une épaisseur insoupçonnée.

Au départ Bourdin a voulu jouer son jeu de déstabilisation, il avait préparé ses pièges et ses questions agressives, il avait même préparé à son habitude un piège tordu en montrant une vidéo ou un des collaborateurs d'Asselineau parlait de Construction Européenne et y associait des proches d'Hitler. Asselineau avec un calme Olympien a démonté le piège et donné des explications qui ont fait imploser toute polémique.

La partie 1 Bourdin-Asselineau

Alors fait rare, peu à peu on a vu un Bourdin lui aussi attentif, séduit par cet homme simple, cultivé, calme, modéré, sincère, chez lequel on devinait une grande volonté et une grande force.

Sur tous les sujets évoqués ASSELINEAU a été d'un clarté et d'une limpidité parfaite.

Sur l'Europe, dont il connaît les tenants et aboutissantsde tous les traités.

Sur l'Euro et sa sortie, qu'il a rendu audible comme un processus normal et salvateur contrairement au maintien qui serait destructeur car l'Euro est en phase terminale.

Sur sa politique sociale, sur son souci de retrouver une France où il ferait bon vivre, en soulignant que la productivité et le consumérisme ne devraient pas être le moteur unique.

sur sa vision de la politique internationale. Notre liberté de décision face à l’Amérique.

Notre prudence sur les conflits en cours, nos alliances.

Pour ceux qui veulent connaître l'ensemble de son programme

https://www.upr.fr/programme-elections-presidentielles-france

La réflexion, le bon sens, le souci de trouver des solutions pour que la France soit la France et décide de ce qui est le mieux pour elle, étaient au rendez vous.

La partie 2 Bourdin-Asselineau

Et la comparaison s'est faite inconsciemment avec certains autres candidats qu'on a vu défiler dans les médias. Combien leurs prestations nous ont semblé à posteriori médiocres, combien certains nous ont paru inconsistants, ou arrivistes, maladroits, inconséquents, incapables d'entrer dans le costume présidentiel.

Puis on a découvert l'homme ASSELINEAU,son parcours, sa discrétion sur sa vie personnelle sa manière d’appréhender le monde, quelque aspects de sa philosophie.

Asselineau est apparu comme un homme sur de lui et de ses projets, qui a confiance et qui donne confiance.

Bravo à Monsieur ASSELINEAU et pour une fois bravo Monsieur Bourdin.

Même si l'on n'est pas d'accord avec son programme et que l'on choisisse un autre candidat, on se doit de reconnaître qu'il une stature de présidentiable.

Il aurait pu être un choix de raison et éviter à certains un choix par défaut.

Je dis il aurait, car sa parole est entendue trop tardivement, et les jeux sont faits, jamais il ne pourra remonter en quelques jour cet handicap.

Merci encore aux médias pour nous avoir privé de ce choix.

Dommage, c'est pour moi un des rares candidats à qui, je crois, nombre d'électeurs auraient pu confier les clefs de la maison France.