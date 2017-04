ASSELINEAU de l’ombre à la lumière

On l'attendait, le paria des journalistes, celui que nos médias ont méprisé depuis des mois. Il a été à mon avis le plus précis, le plus clair, le plus calme des ''petits candidats'', il aurait mérité sa place parmi les 'grands.' On sait ce qu'il veut pour la France, il connaît le dossier Européen dans ses moindres détails.

Son projet, le Frexit, il l'a très bien vendu, et sa façon de le présenter, de l'expliquer, de le justifier, le fait apparaître normal et sans danger, le danger pour lui étant de rester dans l'Union européenne.

Sortie aussi de l'OTAN, ne pas être entraîné par les Américains dans toutes les batailles qu'ils décident de mener à juste titre ou pas.

C'est un candidat qui aurait pu être dans le clan des ''grands'' si les médias ne l'avaient pas complètement méprisé.

Les sondeurs ont bien sûr trouvé un trio gagnant.

Sur NEWS : Macron Fillon Mélenchon.

Sur BFM c'est différent : MACRON Mélenchon

Bon ils n'ont pas osé mettre Macron en tête, ce gentil candidat toujours ''d'accord avec tout le monde'', mais il est présent dans les deux sondages, bizarre non ?

Un absent sur la photo, Poutou, incorrect de bout en bout.

LES ''GRANDS' '

Macron désolé, je l'ai trouvé égal à lui même, toujours dans le flou, imprécis.

Mélenchon dans ce débat je l'ai trouvé moins virulent, papy tranquille, rien du tribun du débat précédent, mais un Mélenchon calme reste évidemment le meilleur tribun. Il devrait normalement prendre des points à Hamon.

Fillon fatigué, pas très percutant,cible préférée des candidats, a encore tenu le coup, une résistance étonnante.

Marine Le Pen, soirée pas très facile, attaquée à sa droite pour sa position sur l'Europe et attaquée par la gauche et l'extrême gauche surtout qui ne veulent laisser à personne la possibilité de représenter le peuple, surtout pas à elle, chez qui les ouvriers vont en majorité. Il ne l'on pas avalé. On mélange tout, dans les attaques, religion, culture et traditions, mais personne ne le relèvera.

Hamon je ne pense pas que sa prestation lui permettra de reprendre des points à Mélenchon qui sans forcer est meilleur que lui.

LES ''PETITS''

Poutou qui fait l'admiration des journalistes, qui se réjouissent quand les politiques se font insulter.

Un garnement, mal élevé, injurieux, qui n'avait rien à faire dans ce débat, il ne sera même pas sur la photo des candidats, le cabotin a refusé de poser. Il n'a rien à proposer, d'ailleurs il n'a rien proposé. Une caricature de trotskiste.

Mais nos journalistes,semblant toujours étonnés de rencontrer quelqu'un qui fait peuple, sont prêts à lui pardonner toutes les incartades.

Imaginez 11 candidats du même tonneau, cela aurait fini par en pugilat.

Un seul c'était déjà trop.

Des journalistes qui s'esbaudissent de ses sorties vulgaires, mais dites-moi lequel aurait accepté un seule de ces insultes ou diffamations, si elles s'étaient adressées à eux ?

Je vous parie que les médias vont nous amuser avec les facéties de POUTOU, au lieu de parler du fond.

Lassalle On connaît notre chanteur parlementaire, éminemment sympathique, et éminemment atypique. Il est intéressant, aimable, attachant, mais de là à en faire un présidentiable, pas évident.

Dupont-Aignan Il a été virulent, mais difficile de comprendre ses attaques répétèes sur Fillon. Il travaille pour Macron ?

Il n'a pas à mon avis renversé la table. Monter un peu en enfonçant les autres, c'était son positionnement. Payant ?

Arthaud, elle a été parfaite dans la gamme des revendications d'extrême gauche, la lutte des classe, elle l'a défendue avec conviction, émotion, et sans les extravagances d'un Poutou. Sa sincérité a été évidente. Elle ne joue pas un rôle, elle vit son combat, respectable, sa prestation m'a surpris. Par rapport à ses positions tous les autres candidats semblent de droite.

Cheminade intéressant, colère convaincante contre la finance. Capte l'attention, mais ne m'a pas paru capable d'endosser les habits présidentiels.

Quant aux deux journalistes, tâche difficile, elles ont failli tomber dans leurs travers, elles ont bien été tentées de franchir la ligne jaune, de redevenir des procureurs, rôle où elles excellent, elles avaient préparé leur coup, mais les deux candidats visés ne se sont pas laissé faire, ils les ont remises fermement en place, contraintes à respecter une conduite impartiale du débat.

Alors quels seront les résultats de ce débat, je pense que cela bougera à la marge, certains ''petits'' vont grignoter des points je pense surtout à Asselineau, mais les classements actuels, ne seront pas chamboulés par cette confrontation.

Les médias non plus ne vont pas changer grand chose à leur comportement, ils vont continuer à nous vendre du MACRON et à participer à la critique virulente de ceux qui pourraient troubler la manœuvre, pour l'instant Marine Le Pen et Fillon. Demain la cible sera Mélenchon si celui-ci se rapproche trop de Macron.