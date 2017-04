Asselineau - Fillon : un ticket gagnant pour la France

Je rêve d’un ticket Asselineau – Fillon. A chacun ses rêves.

Pourquoi Asselineau président ? Parce qu’il est le seul a avoir compris que l’Europe est dépassée. L’Europe fut l’instrument, fort utile, que les USA ont mis en place pour faire front face à l’Union Soviétique. L’URSS a disparu, la mondialisation s’est imposée définitivement. L’après guerre, c’est terminé, on est passés à autre chose. Non pas que tout ce qu’a créé l’Europe est nul et non avenu. Au contraire, il faut conserver de l’Europe ce qui est efficace (c’est considérable), mais pas au prix de la démocratie. Car la démocratie, c’est le produit de la nation française. Plus de souveraineté française, plus de démocratie, c’est comme ça.

Pourquoi Fillon ? Parce qu’il ferait un bon premier ministre sous Asselineau. Il est solide, loyal, compétent, modérément souverainiste mais néanmoins patriote. Asselineau lui flanquerait des claques s’il lui venait des velléités de se faire offrir des costards ou d’employer sa femme à ne rien faire. Ces casseroles suffiraient à lui imposer la ligne Asselineau, de gré ou de force.

Ce ticket me paraît le mieux à même de mettre en œuvre une stratégie pour « la France face à la mondialisation ». La France avec sa culture, son histoire, sa passion de l’Egalité. Tout comme la Suisse, la Russie, la Pologne, la Chine qui savent s’inscrire dans la mondialisation sans renoncer à eux-mêmes, et donc au principe fondateur de la démocratie (sans forcément l’atteindre).

La mondialisation, c’est très difficile, mais c’est incontournable, définitivement. Quand la France voudra vendre ses avions à un pays qui déplait aux USA, ceux-ci menaceront de mettre l’embargo sur les composants issus des USA (… ou vendre des voitures avec des composants chinois à un pays qui déplait à la Chine, celle-ci menacera de mettre l’embargo …). Il faudra mettre en place des règles OMC impitoyables, interdisant les embargos. Le reste du monde face aux géants peut y parvenir. Il faudra se battre. Les enjeux mondiaux écologiques, énergétiques et autres serviront de menace et de monnaie d’échange face aux géants.

On m’opposera que la plus grande puissance militaire commande le reste du monde dans le cadre de la mondialisation, et impose ses règles juridiques (la BNP doit payer des milliards d’amende aux USA). C’est vrai aujourd’hui, mais pas nécessairement demain. D’autres grandes puissances émergentes vont chercher à équilibrer cette suprématie écrasante des USA.

On m’opposera aussi que la mondialisation telle qu’elle se présente aujourd’hui est synonyme d’une fantastique concentration des capitaux, avec le pouvoir de ruiner un Etat récalcitrant (ou de générer des famines). C’est vrai. Un minimum de contrôle des mouvements des capitaux sera indispensable pour contrer ces menaces. Une mondialisation arrivant à maturité peut y parvenir, car c’est l’intérêt de la majorité des Etats du monde.

On m’opposera que la mondialisation, telle qu’elle se présente aujourd’hui, est synonyme de mouvements massifs de populations, avec la menace de déstabiliser des Etats. C’est exact. Le forum des Etats du monde est cependant mieux à même de gérer ce problème que des conglomérats sans âme type UE gouvernés par une idéologie totalitaire morbide (liberté absolue des mouvements de capitaux et des hommes, quelles qu’en soient les conséquences : cf. les milliers de noyés en Méditerranée …).

Bon, ce n’est qu’un rêve. Mais le réel proposé par les neuf autres candidats est totalement illusoire, relève du story telling et du mensonge généralisé devenus la règle dans nos grands médias. Ces médias ne traitent que de balivernes afin de dissimuler les enjeux essentiels, dont notre liberté d’être nous-mêmes dans la mondialisation, enjeux qui sont tout simplement masqués dans un état d’esprit pétainiste généralisé, qui ne se justifie pas car nous ne sommes plus sous occupation militaire, juste sous menace économique. Il faut contrer cette menace économique par un retour à la souveraineté et à l’alliance avec tous les Etats du monde qui partagent nos objectifs fondamentaux. Il y va de notre Liberté.