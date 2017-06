Assez, ça suffit ! Il faut en finir avec ce Dieu et ses homologues

Londres, Kaboul, Manchester, Manille, Berlin, Bruxelles, Paris, etc. combien de morts faudra-t-il avant que nous nous disions, enfin, la Vérité ?

Il ne suffit absolument plus que nos gouvernements nous disent que ces kamikazes sont des déséquilibrés !

Ils meurent en criant : "Dieu est grand". Il faut quand même y croire infiniment, dans ce Dieu, commanditaire, pour faire un tel geste, qui déchiquette le corps. Surtout quand ce geste est prémédité depuis plusieurs jours.

Arrêtons de dire que ce sont fous, pour masquer qu'ils agissent au nom de Dieu. Les fous, les vrais, les malades, ne se suicident pas, sauf dans de rares cas. Les médecins psychiatres vous le diront.

Il faut, qu'enfin, nous nous disions, nous en Occident et au Moyen-Orient, la Vérité. Sinon, les massacres vont continuer. Leur Dieu est grand, et, il a le temps pour lui, le bougre, ainsi que la rengaine magnétophonique de tous ses prédicateurs.

Par ailleurs, ces kamikazes, des humains, sont venus chez nous en ayant eu la bénédiction, directe, indirecte ou même diffuse, de leurs prédicateurs (ceux qui ne seront jamais des kamikazes) : "Allez et tuez ces mécréants ! Que Dieu vous bénisse ! Vous irez au Paradis et aurez la vie Éternelle ! "Dieu, le Seul et l'Unique, le Miséricordieux, vous le dit".

Dans le Coran, le livre que ces kamikazes n'ont même pas lu, le mot "mécréant" est écrit 241 fois. Jamais de manière positive, bien sûr. Le Coran, livre très saint délivré au Prophète par l'ange Gabriel (l'envoyé de Dieu) appelle d'ailleurs tous ses croyants, les vrais, à punir les mécréants. Exemple de la Sourate 2 : verset 19 : "… Mais Dieu entoure les mécréants de toutes parts." ; verset 24 : … redoutez le feu qui a pour aliment les hommes et les pierres ; il a été préparé pour les mécréants." ; verset 34 : … Prosternez-vous devant Adam ! "Ils se sont prosternés, à l'exception d'Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil : il était au nombre des mécréants." ; verset 89 : "… Que la malédiction de Dieu tombe sur les mécréants !" ; verset 90 : "… Un châtiment ignominieux est réservé aux mécréants." ; verset 98 : "… Dieu est l'ennemi des mécréants."

D'autres exemples dans mon article précédent, celui du 29 mai 2017.

J'entends ici et là, quelques croyants dire que le Dieu du Coran n'est pas le vrai Dieu, car Dieu est Amour. Tous les croyants disent cela des autres religions et des autres croyances, même des autres églises dans leur propre croyance. Ainsi, pour les évangéliques, les catholiques ne sont pas de vrais chrétiens. Je leur rappelle, à ces évangéliques, que leur croyance, leur religion (qui n'a, elle, qu'un demi-siècle d'existence), a pour base, celle de l'Église catholique, apostolique et romaine, qui a, elle, 1 900 ans d'existence environ.

Je rappelle aussi, pour être impartial entre les différentes grandes religions de l'Occident et du Moyen-Orient, que le Dieu du Coran n'est pas le seul criminel à appeler, dans son livre, à tuer, à massacrer et même à exterminer, les humains qui ne sont pas, selon lui, de vrais croyants :

* le Dieu Jéhovah, n'a-t-il pas exterminé tous les humains de la planète (sûrement des dizaines de millions), dans le Déluge en épargnant la vie de seulement 8 personnes ?

Dit dans la Torah (Bible hébraïque), Genèse 6-17 : "Je vais faire venir le déluge d'eaux sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel ; tout ce qui est sur la terre périra."

* le Dieu Jésus, celui des chrétiens, n'a-t-il pas tué des milliers d'humains lors des Croisades. Des millions d'humains après avoir découvert les Amériques. Quid aussi de l'Inquisition ? Quid de la colonisation ?

Dit dans la Bible chrétienne (livre d'amour, de sang et même de cannibalisme) dans Ezéchiel : 39.20 : "Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, De la chair des héros et de tous les hommes de guerre, Dit le Seigneur, l'Éternel". D'autres exemples dans mon article précédent, celui du 29 mai 2017.

En résumé, les Dieux, tous ceux, sans exception, qui ont des livres pour assoir leur existence fabuleuse et féerique, faite d'amour et de sang, sont des criminels directs ou indirects.

La seule façon d'éradiquer les méfaits d'un Dieu serait, selon moi, d'interdire la vente de tous ses livres saints, qui sont utilisés pour tuer son prochain. Aujourd'hui, c'est le cas du Coran. Si cette loi avait été appliquée il y a quelques siècles, c'est la Bible chrétienne qui n'existerait plus, aujourd'hui. Si cette loi avait été appliquée, il y a 2 000 ans, c'est la Torah qui n'existerait plus aujourd'hui.

Nos gouvernements occidentaux, laïques, doivent avoir le courage de prendre cette décision d'interdiction. Les vrais croyants, ceux lettrés, savent qu'ils n'ont pas besoin d'un livre pour croire en Dieu. Ce sont leurs prédicateurs qui ne seront pas d'accord, car ils n'auront plus de métier et plus aucun pouvoir, de destructions insidieuses et maléfiques.

P.S : il faut aussi en finir, du côté américain, de demander sans cesse à Dieu de bénir telle ou telle personne, comme l'a fait D. Trump pour T. May :"WE ARE WITH YOU. GOD BLESS YOU !" (Nous sommes avec vous. Dieu vous bénisse !). Un prédicateur djihadiste ne fait pas mieux quand il envoie une personne se faire exploser dans la foule.

Crédit photo : Charlie Hebdo.